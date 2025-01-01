Завдяки Cloudflare загальноукраїнська мережа супермаркетів «Таврія В» зміцнила захист від фішингових атак з мінімальними витратами часу й ресурсів

Мережа супермаркетів «Таврія В», заснована в 1992 році, є однією з найбільших торгових мереж України та налічує близько 4500 працівників по всій країні. До її численних бізнес-напрямків відносяться торгові центри, супермаркети, магазини побутових товарів, ресторани, пекарні, виробництво одягу, бутики люкс-сегмента, служба доставки, інтернет-магазин tavriav.ua та багато іншого.

Мережа «Таврія В» забезпечує високий рівень обслуговування й доступ до якісних товарів за помірними цінами. У супермаркетах цієї мережі клієнти отримують зручний доступ до соціальних послуг, зокрема можливість оплачувати комунальні послуги бонусами, обмінювати валюту, користуватися хімчисткою, аптеками та платіжними терміналами.

Скорочення ризиків і підвищення ефективності технологій відіграють ключову роль у подальшому розвитку мережі «Таврія В». Щоб пришвидшити цифрову трансформацію, запобігти атакам «нульового дня» та адаптуватися до нових вимог відповідності встановленим нормам, компанії було потрібне ефективніше рішення для забезпечення кібербезпеки, яке б вимагало мінімальних трудовитрат IT-адміністраторів.

Загроза: спам, листи від шахраїв, а також фішингові атаки, що оминають вбудовані засоби безпеки хмарної пошти

Microsoft 365 надає вбудовані засоби захисту, що гарантують базову безпеку електронної пошти й даних. Проте зловмисники постійно вдосконалюють свої методи, щоб обійти стандартні фільтри електронної пошти, у чому на власному досвіді пересвідчилася мережа «Таврія В». Попри використання вбудованих інструментів захисту електронної пошти від Microsoft, у поштовій інфраструктурі компанії «Таврії В» спостерігалося збільшення кількості спаму, листів від шахраїв й фішингових атак.

За словами Сергія Ярощука, старшого системного адміністратора, який відповідає за IT-інфраструктуру компанії «Таврія В», окрім загроз безпеки виникали додаткові труднощі: «Це впливало на завантаженість IT-фахівців, відповідальних за адміністрування цієї інфраструктури, та обробку відгуків від інших працівників компанії.»

Компанія потребувала спеціалізованого рішення, яке б могло забезпечити захист від фішингу та безпеку працівників. «Автоматизований захист електронної пошти є ключовим аспектом інформаційної безпеки нашої компанії», — зазначає Ярощук. «Захист бізнес-процесів з мінімальними витратами на адміністрування — це запорука успішного й ефективного забезпечення кібербезпеки для будь-якої компанії.»

Після тривалого відбору (спільно з IT-партнером з України Amperrio) і тестування рішень від різних постачальників, як-от FortiMail від компанії Fortinet, �«Таврія В» дійшла висновку, що інструмент Email Security, який пропонує Cloudflare, відповідає всім вимогам компанії.

Провідні рішення для захисту електронної пошти захищають хмарні поштові скриньки від фішингу

Рішення Cloudflare доповнює можливості Microsoft 365, які використовуються у «Таврія В», забезпечуючи ефективний захист від цільових фішингових атак, як-от шкідливе ПЗ в електронних повідомленнях, компрометація корпоративної пошти та атаки через посилання.

Cloudflare автоматично блокує фішингові загрози, аналізуючи різноманітні поведінкові характеристики, мовні особливості, психологічні індикатори й контекст повідомлення, для підтвердження особи відправника. Моделі загроз на основі машинного навчання та масштабна мережева аналітика Cloudflare забезпечують надійний захист від складних загроз, які можуть залишатися непомітними для інших рішень.

«Після переходу на інструмент захисту електронної пошти від Cloudflare нам вдалося перехопити в чотири рази більше шкідливих листів, аніж із вбудованим поштовим захистом від Microsoft до цього», — сказав Ярощук. «Працівники більше не звертаються з приводу шкідливих листів.»

Він також зазначив: «Ми використовуємо Cloudflare Email Security майже рік, і можу сказати, що наразі ми не маємо жодних проблем із фішингом. Cloudflare блокує його на 100 %.»

Швидкий та ефективний захист від фішингу, що знижує навантаження на ІТ-відділ

У компанії «Таврія В» відзначили, що впровадження рішення для захисту пошти від Cloudflare було простим і потребувало мінімального залучення IT-фахівців, що відповідало поставленим вимогам.

Коментуючи процес покупки, Ярощук зазначив: «Ми протестували топові рішення в сегменті, однак вони не відповідали нашим потребам в тому, що стосується адміністрування та налаштування або результативності. Рішення Cloudflare Email Security повністю задовольняє нашим вимогам.» Він додав: «Це надійний та простий у використанні інструмент, який ефективно захищає поштову інфраструктуру.»

Наприклад, співробітникам «Таврії В» не довелося мати справу з хибними спрацьовуваннями, як було під час тестування інших рішень. «Під час тестування конкурентних рішень спостерігався певний відсоток хибних спрацьовувань. З Cloudflare ми цього зовсім не помітили», — пояснив Яр�ощук.

Оскільки це рішення майже не потребує налаштування, організації, подібні до «Таврія В», можуть отримати кращий захист від фішингу, витрачаючи менше часу й зусиль на постійне керування безпекою.

«Саме легкість використання й налаштування є однією з ключових переваг інструменту поштової безпеки від Cloudflare», — зазначив Ярощук. «Деякі інші розробники пропонують рішення, які мають цікаві функції, проте їх налаштування й подальше коригування потребують набагато більше часу та людських ресурсів.»

Загалом, підсумував Ярощук, «Завдяки Cloudflare Таврія V змогла повністю захистити електронну пошту компанії за максимально короткий час.»