透過 Access，您可以輕鬆利用基於身分和狀態的規則，防止內部資源出現未經授權的存取，將敏感性資料保留在組織範圍內。這會利用 Zero Trust 方法保護 SaaS 和內部應用程式，因此可取代 VPN 用戶端。

Access 會評估前往內部應用程式的要求，並根據定義的原則判斷使用者是否獲得授權。當使用者連線至 Cloudflare 網路時，會強制執行這些原則和安全性規則。當使用者經過驗證和授權後，他們就能夠存取內部資源。

觀看 Access 的 30 分鐘示範。