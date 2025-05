Offenlegung von Daten im verwalteten DNS. Die auf der Black Hat USA 2021 vorgestellten Rechercheergebnisse zeigen, dass Fehler in bestimmten verwalteten DNS-Diensten den DNS-Traffic von Unternehmen offenlegen können , der sensible Informationen enthält. Durch die Registrierung einer Domain bei Amazons DNS-Dienst Route53 oder Google Cloud DNS, die denselben Namen wie der DNS-Nameserver trug, konnte der Angreifer erzwingen, dass der gesamte DNS-Traffic an seinen Server weitergeleitet wurde. Dadurch wurden sensible Informationen offengelegt und DNS-Spoofing-Angriffe ermöglicht.