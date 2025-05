O Jamstack pode revolucionar a forma como os sites são criados

Reimaginar o fluxo do trabalho de criação do site

Toda organização e desenvolvedor deseja que seus sites carreguem rapidamente e tenham uma aparência elegante em qualquer dispositivo.Mesmo um pequeno atraso no carregamento pode fazer com que os usuários saiam rapidamente de uma página , diminuindo as conversões do site.A velocidade do site também influencia na classificação do mecanismo de pesquisa .E à medida que o cenário de ameaças se torna mais complexo, com bots ruins para combater e dados de usuários para proteger de invasores, as organizações estão procurando maneiras de melhorar a segurança dos sites.

Tradicionalmente, construir um site que inclui velocidade, segurança, disponibilidade e escalabilidade é um empreendimento e traz implicações negativas para o desenvolvedor. Com a disparidade entre a necessidade e a disponibilidade de recursos para desenvolvedores, encontrar maneiras de melhorar o desenvolvimento de sites pode aliviar a pressão da organização e dos resultados.

Uma maneira de fazer isso é através da eliminação das tarefas demoradas que encontramos no processo de desenvolvimento, incluindo:

Garantir que um site possa gerenciar picos de tráfego sem tempo de inatividade, minimizando os gastos com infraestrutura ou serviços em nuvem

Surpresas inesperadas ao atualizar páginas e ter que reagir rapidamente quando uma página para de funcionar ou falha ao renderizar corretamente

Unir as partes de back-end e front-end de um site

Fluxos de trabalho complexos, incluindo a coleta de feedback das partes interessadas

As organizações podem mitigar todos esses problemas com uma nova abordagem arquitetônica para a criação de sites chamada Jamstack .

Adicionar recursos dinâmicos aos sites estáticos

O Jamstack começa com a ideia de um site estático, pré-criando o máximo possível de um site, e incorpora elementos dinâmicos para obter sites rápidos com menos vetores de ataque. O termo, que foi cunhado em 2015 como “ JAMstack ” e deriva de:

J = JavaScript, a linguagem de programação do site

A = APIs, que permitem conteúdo dinâmico em uma página estática

M = Markup, que é o código HTML e CSS que fornece instruções de formatação ao navegador

Ao combinar esses três elementos, o Jamstack permite que os desenvolvedores criem e mantenham rapidamente sites que podem ser apresentados com eficiência pelos usuários.Lançar um site estático que será bem renderizado para celular, web e vídeo e contar com APIs para recursos dinâmicos acelera o processo.A alta velocidade da página é alcançada com a pré-construção do máximo possível de um site e, em seguida, usando uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) para entregar a página aos usuários em todo o mundo.Quando um usuário visita um site, ele vê uma página pré-renderizada entregue pela CDN, sem a necessidade de um servidor dedicado.

Notavelmente, a natureza estática da página não exige que o conteúdo seja estático. APIs de terceiros, como as que permitem fazer login em um site com credenciais do Google ou do Facebook, permitem conteúdo dinâmico como pesquisa, processamento de pagamentos e dados em tempo real. Essa abordagem modular permite flexibilidade e evita o aprisionamento tecnológico, é fácil trocar diferentes APIs à medida que a tecnologia muda e novas ferramentas são disponibilizadas. A capacidade de integração com funções sem servidor também torna os sites Jamstack mais dinâmicos.

Sem a necessidade de servidores de aplicativos web e servidores de banco de dados, as páginas Jamstack escalam bem à medida que os visitantes aumentam, melhorando a experiência do visitante e os resultados financeiros da organização.

Em essência, um site Jamstack não possui back-end que precise ser gerenciado por um desenvolvedor. A natureza estática da página significa que não há link entre o site e um banco de dados, o que reduz as vulnerabilidades de segurança. Como todos os elementos do site são entregues a partir da CDN ou de uma API, os possíveis invasores não conseguem acessar servidores de aplicativos web ou servidores de banco de dados.

Quando uma organização cria um site com essa abordagem, não há servidores para manter e nem ambientes de preparação para criar, portanto, há menos necessidade de recursos complexos de DevOps. A simplicidade do Jamstack significa que há menos partes móveis do que em um site tradicional e, portanto, menos espaço para erros. Devido a essa dissociação entre front-end e back-end, os sites Jamstack são mais rápidos de lançar e mais confiáveis.

Outra vantagem da configuração estática é que reverter para uma versão anterior de uma página é simples. Isso é possível através do conceito de "atomic deploys", onde todo o site é atualizado de uma só vez, gerando uma nova versão. Com o Jamstack, os desenvolvedores têm mais liberdade para experimentar e evitar o cansaço de tentativa e erro dos sites tradicionais, se algo não for renderizado conforme o esperado, mudar o site inteiro de volta para uma versão anterior é muito simples.

Montar um kit de ferramentas Jamstack

As ferramentas, processos e práticas recomendadas do Jamstack estão evoluindo rapidamente, e uma parte importante do aprofundamento é permanecer aberto à experimentação e acompanhar os desenvolvimentos emergentes. Começar é simples, pois o Jamstack se integra aos fluxos de trabalho existentes e muitas organizações estabeleceram relacionamentos com fornecedores já existentes para as tecnologias-chave, acelerando o processo de tomada de decisão. Essas tecnologias incluem:

CDN : para entregar páginas de locais próximos aos usuários, um requisito para alcançar um desempenho rápido.

Gerador de site estático (SSG): para gerar o site usando dados brutos e modelos, automatizando o processo de codificação de páginas e garantindo que sejam pré-construídas e estejam prontas para os usuários.

Sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS): para atuar como um repositório de conteúdo.Um CMS para um site Jamstack é descrito como “sem cabeçalho”, o que significa que o conteúdo é armazenado fora da base de código e entregue por meio de APIs para exibição perfeita em diferentes dispositivos.

Expandir o valor do Jamstack

Ainda estamos nos primeiros anos de maturação do Jamstack e nem todas as implantações são igualmente eficazes. Por exemplo, muitas plataformas Jamstack são hospedadas em data centers centralizados, o que diminui o desempenho em relação ao fornecimento de sites da borda. Algumas também cobram mais para adicionar licenças para desenvolvedores, o que desencoraja a colaboração entre grandes equipes e pode resultar em preços imprevisíveis.

A Cloudflare está resolvendo esses problemas e também está buscando maneiras de introduzir mais segurança no processo de colaboração, como por meio do uso de links de visualização compartilhados protegidos.O Cloudflare Pages é uma plataforma de implantação Jamstack que torna o processo de criação e hospedagem de um site tão simples quanto escrever código e executar um git push.A partir daí, o Pages cuida da implantação na rede de borda global da Cloudflare, onde os sites são executados em milissegundos de usuários em todo o mundo.Ele foi desenvolvido pensando nos desenvolvedores de front-end, minimizando as configurações e melhorando a colaboração para acelerar a iteração.

Os principais benefícios do Cloudflare Pages incluem:

Colaboradores gratuitos ilimitados, com acesso seguro a visualizações

Webhooks para implantações automáticas

Web analytics gratuita integrada

A capacidade de criar APIs personalizadas por meio da integração do Cloudflare Workers , uma plataforma global sem servidor que fornece dimensionamento automático

Uma CDN global com data centers em mais de 250 cidades



