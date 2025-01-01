Cloudflare расширяет встроенные средства безопасности для обеспечения простой и превентивной безопасности облачных сред. Анонс >

Сервисы SSE и SASE от Cloudflare

Сетевой доступ по принципам Zero Trust на основе объединенной облачно-ориентированной платформы с сервисами безопасности и сетевыми сервисами.
Cloudflare Zero Trust

Продукты Cloudflare помогают защищать корпоративные приложения и работу в браузере, противодействовать атакам в электронной почте, пользоваться облачными сервисами сетевого доступа и не только.

Cloudflare Zero Trust
ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ SASE ОТ CLOUDFLARE
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Сетевой доступ Zero Trust (ZTNA)

Применяйте правила запрета по умолчанию и Zero Trust для пользователей, получающих доступ ко всем вашим приложениям. Это быстрее и безопаснее, чем VPN.

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Secure Web Gateway (SWG) - outline icon
Защищенный веб-шлюз (SWG)

Защищайте и проверяйте корпоративный интернет-трафик, чтобы предотвратить фишинг, программы-вымогатели и другие интернет-риски.

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Remote Browser Isolation (RBI) - outline icon
Удаленная изоляция браузера (RBI)

Обеспечьте защиту от интернет-угроз и данных, выполняя код вдали от конечных точек без ущерба для производительности.

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Cloud Access Security Broker (CASB) - outline icon
Брокер безопасности облачного доступа (CASB)

С легкостью обеспечивайте защиту инструментов SaaS, детализируйте контроль доступа пользователей и защищайте конфиденциальные данные.

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Email Security - outline icon
Защита электронной почты

Превентивная защита пользователей от фишинга, компрометации корпоративной электронной почты (BEC) и почтовых атак на цепочку поставок.

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Data Loss Prevention (DLP) - outline icon
Предотвращение утечек данных (Data Loss Prevention (DLP))

Проверяйте трафик HTTP/S на наличие конфиденциальных данных, таких как персональная идентифицирующая информация, и предотвращайте утечку с помощью политик разрешения или блокировки.

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Magic WAN - outline icon
Magic WAN

Подключите и защитите свои филиалы, штаб-квартиры, центры обработки данных, облачные VPC и SD-WAN с помощью сети Cloudflare.

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Magic Firewall - outline icon
Magic Firewall

Обеспечьте соблюдение единых политик сетевой безопасности во всей сети WAN без обратной передачи трафика и создания узких мест.

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Почему Cloudflare

Connectivity cloud от Cloudflare упрощает обеспечение безопасности работы в гибридном режиме

Карта глобальной сети Cloudflare

Наша компонуемая платформа и сеть упрощают защиту любого соединения, поэтому пользователи любых устройств в любом месте могут оставаться в безопасности и продуктивно использовать приложения, Интернет и инфраструктуру.

Карта глобальной сети Cloudflare
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Компонуемая архитектура

Охватите полный спектр требований к безопасности и сетевому подключению, используя широкие возможности совместимости и настраиваемые сервисы.

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Производительность

Обеспечьте непревзойденное удобство использования благодаря отказоустойчивой глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от ~95 % пользователей Интернета.

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Сбор и анализ информации

Мы проксируем примерно 20 % веба и блокируем ~227 млрд угроз ежедневно. Мы помогаем вам эффективно маршрутизировать трафик и предотвращать больше атак.

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Одна платформа, одна сеть

Объедините возможности безопасного доступа к сервису (SASE) / Zero Trust на единой платформе и плоскости управления Cloudflare для снижения совокупной стоимости владения.

Сервисы Cloudflare Zero Trust помогают компании Applied Systems защищать сотрудников

В Applied Systems применялось большое количество разных технологий безопасности, и это усложняло сетевую инфраструктуру. Компания консолидировала сервисы Zero Trust на базе единой облачно-ориентированной платформы Cloudflare.

В результате были снижены затраты на пропускную способность и оборудование, а также введены политики «отказ по умолчанию» во всей корпоративной сети.

«Мы получили отличные отзывы о Cloudflare Zero Trust — это решение проще развертывать, и оно лучше подходит нашим сотрудникам… У нас теперь гораздо более высокий уровень безопасности в организации, хотя на его обеспечение мы никакого дополнительного времени не тратим».

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