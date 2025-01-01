Сервисы SSE и SASE от Cloudflare Сетевой доступ по принципам Zero Trust на основе объединенной облачно-ориентированной платформы с сер�висами безопасности и сетевыми сервисами.

Продукты Cloudflare помогают защищать корпоративные приложения и работу в браузере, противодействовать атакам в электронной почте, пользоваться облачными сервисами сетевого доступа и не только.