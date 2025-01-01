Продукты Cloudflare помогают защищать корпоративные приложения и работу в браузере, противодействовать атакам в электронной почте, пользоваться облачными сервисами сетевого доступа и не только.
Применяйте правила запрета по умолчанию и Zero Trust для пользователей, получающих доступ ко всем вашим приложениям. Это быстрее и безопаснее, чем VPN.
Защищайте и проверяйте корпоративный интернет-трафик, чтобы предотвратить фишинг, программы-вымогатели и другие интернет-риски.
Обеспечьте защиту от интернет-угроз и данных, выполняя код вдали от конечных точек без ущерба для пр�оизводительности.
С легкостью обеспечивайте защиту инструментов SaaS, детализируйте контроль доступа пользователей и защищайте конфиденциальные данные.
Превентивная защита пользователей от фишинга, компрометации корпоративной электронной почты (BEC) и почтовых атак на цепочку поставок.
Проверяйте трафик HTTP/S на наличие конфиденциальных данных, таких как персональная идентифицирующая инфо�рмация, и предотвращайте утечку с помощью политик разрешения или блокировки.
Подключите и защитите свои филиалы, штаб-квартиры, центры обработки данных, облачные VPC и SD-WAN с помощью сети Cloudflare.
Обеспечьте соблюдение единых политик сетевой безопасности во всей сети WAN без обратной передачи трафика и создания узких мест.
Наша компонуемая платформа и сеть упрощают защиту любого соединения, поэтому пользователи любых устройств в любом месте могут оставаться в безопасности и продуктивно использовать приложения, Интернет и инфраструктуру.
Охватите полный спектр требований к безопасности и сетевому подключению, используя широкие возможности совместимости и настраиваемые сервисы.
Обеспечьте непревзойденное удобство использования благодаря отказоустойчивой глобальной сети, которая расположена примерно в 50 мс от ~95 % пользователей Интернета.
Мы проксируем примерно 20 % веба и блокируем ~227 млрд угроз ежедневно. Мы помогаем вам эффективно маршрутизировать трафик и предотвращать больше атак.
Объедините возможности безопасного доступа к сервису (SASE) / Zero Trust на единой платформе и плоскости управления Cloudflare для снижения совокупной стоимости владения.
В Applied Systems применялось большое количество разных технологий безопасности, и это усложняло сетевую инфраструктуру. Компания консолидировала сервисы Zero Trust на базе единой облачно-ориентированной платформы Cloudflare.
В результате были снижены затраты на пропускную способность и оборудование, а также введены политики «отказ по умолчанию» во всей корпоративной сети.