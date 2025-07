Protegendo o futuro: relatório de preparação para a segurança cibernética

Capítulo 8: Prioridades concorrentes no avanço da prontidão

Os líderes de segurança estão empenhados em melhorar a preparação para incidentes de segurança cibernética. Eles sabem que os ataques estão aumentando e que precisam agir. No entanto, as restrições orçamentárias e a escassez de trabalhadores qualificados forçaram muitos a se concentrarem em pontos de vulnerabilidade individuais, em vez de reforçar as defesas em toda a organização.

Infelizmente, muitos CISOs enfrentam prioridades de segurança concorrentes. Eles sabem que a criptografia de dados, a proteção de endpoints , a autenticação multifator (MFA), o acesso à rede Zero Trust, o isolamento do navegador e outros recursos são importantes. Ainda assim, os desafios de orçamento e de equipes significam que menos da metade dos líderes têm uma implementação madura, ou mesmo parcial, desses recursos.



A maioria dos líderes de segurança decidiu tornar a proteção da rede uma prioridade máxima em alto nível. Na nossa pesquisa, 90% dos entrevistados implantaram algumas soluções de rede.

A ênfase nas redes não é totalmente uniforme entre os setores. Na área da saúde, por exemplo, as organizações têm um foco maior na proteção de aplicativos e dados do que na proteção de redes. Ainda assim, as organizações de saúde têm uma implantação muito menor de soluções em todas as áreas.

Por que há uma ênfase maior na segurança de rede para os líderes fora da área da saúde? Esses líderes de segurança reconhecem que as arquiteturas tradicionais e os dispositivos de segurança legados não são as melhores escolhas para proteger as forças de trabalho híbridas de hoje ou aplicativos e dados baseados em nuvem. Eles precisam de soluções de segurança que possam ser usadas em todos os endpoints e usuários, independentemente de onde esses endpoints e usuários estejam localizados.

Apesar do percentual relativamente alto de líderes que já implantaram soluções de segurança de rede, muitos ainda não se sentem adequadamente preparados para as ameaças de segurança de rede. Na verdade, de acordo com nossa pesquisa, apenas 40% dos líderes acreditam que suas redes estão preparadas.

Por que há uma discrepância entre a implantação de soluções de segurança de rede e a preparação? Pode ser que as equipes de segurança ainda não estejam ampliadas o suficiente. Embora 90% dos líderes relatem implantações de segurança de rede, essa porcentagem é apenas um pouco maior do que a proporção de entrevistados que implantaram soluções de segurança para proteger dados (85%), usuários (85%), dispositivos (84%) e aplicativos (83%). Os líderes parecem estar dizendo que as redes são o mais importante, mas não podem negligenciar outras áreas.

Enquanto os líderes de segurança lutam com prioridades concorrentes, muitas equipes estão acumulando várias soluções desconectadas. Gerenciar essas soluções apenas ampliou os desafios de orçamentos restritos e da escassez de talentos.

Em vez de tentar fechar lacunas individuais, muitas organizações se beneficiariam da adoção de uma plataforma única e unificada que incorpora uma gama completa de soluções de segurança. A nuvem de conectividade pode ajudar as organizações a proteger redes, bem como dados, usuários, dispositivos e aplicativos, tudo isso enquanto reduz os custos e a complexidade de gerenciamento. As equipes podem apoiar o trabalho híbrido e o uso de aplicativos em nuvem, fortalecendo a segurança e melhorando a preparação, sem precisar fazer escolhas difíceis entre prioridades concorrentes.



