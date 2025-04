O que é segurança de endpoint? | Proteção do endpoint

Copiar o link do artigo

O que é segurança do endpoint?

A segurança ou proteção dos endpoints é o processo de defesa dos endpoints — dispositivos que se conectam a uma rede, como notebooks e smartphones — contra ataques. A segurança do endpoint também pode envolver o bloqueio do comportamento perigoso do usuário que pode resultar no comprometimento ou infecção do dispositivo endpoint com malware.

As organizações podem usar software de proteção de endpoints para aplicar políticas de segurança, detectar ataques, bloquear ataques em andamento e evitar a perda de dados. Como os endpoints se conectam a redes corporativas internas, a proteção dos endpoints também é um componente importante da segurança da rede .

Há muitas facetas na proteção dos endpoints, pois as ameaças podem vir de vários lugares. Os vetores comuns de ameaças de endpoint* incluem:

Explorações de vulnerabilidades através de um navegador web

Ataques de engenharia social via e-mail que resultam na abertura de arquivos ou links maliciosos por parte dos usuários

Dispositivos USB comprometidos

Ameaças de unidades de arquivos compartilhados

Utilização de aplicativos não seguros

A proteção de endpoints costumava se concentrar na detecção e prevenção de malware por meio do uso de software antimalware ou antivírus, mas hoje também se expandiu para lidar com esses outros vetores de ameaças.

*No setor de segurança, "vetor de ameaça" significa uma fonte ou canal do qual um ataque pode vir.

Como funciona a segurança de endpoints?

O software de segurança de endpoints utiliza um de dois modelos:

No modelo cliente-servidor, o software é executado em um servidor central, com o software cliente instalado em todos os endpoints que se conectam à rede. O software cliente de endpoint rastreia atividades e ameaças potenciais no dispositivo endpoint e reporta de volta ao servidor central. Normalmente, o software cliente pode isolar ou eliminar ameaças ativas, se necessário — por exemplo, desinstalando ou isolando o malware em um endpoint ou bloqueando o acesso do endpoint à rede.

No modelo software-as-a-service (SaaS), um provedor de nuvem hospeda e gerencia o software de endpoint. O software de endpoint SaaS oferece a vantagem de escalar mais facilmente do que o modelo cliente-servidor, como é normalmente o caso com serviços de computação em nuvem. O software de endpoint baseado em SaaS também pode enviar atualizações e receber alertas de endpoints, mesmo quando eles não estão conectados à rede corporativa.

Os recursos de segurança normais de endpoints incluem:

Antimalware: um dos componentes mais importantes de segurança de endpoints, software antimalware ou antivírus detecta se um software malicioso está presente em um dispositivo. Uma vez detectado, uma série de ações são possíveis: o antimalware pode alertar o servidor central ou a equipe de TI que uma infecção está ocorrendo, pode tentar colocar em quarentena a ameaça no endpoint infectado, pode tentar excluir ou desinstalar o arquivo malicioso, ou pode isolar o endpoint da rede para evitar o movimento lateral.

um dos componentes mais importantes de segurança de endpoints, software antimalware ou antivírus detecta se um software malicioso está presente em um dispositivo. Uma vez detectado, uma série de ações são possíveis: o antimalware pode alertar o servidor central ou a equipe de TI que uma infecção está ocorrendo, pode tentar colocar em quarentena a ameaça no endpoint infectado, pode tentar excluir ou desinstalar o arquivo malicioso, ou pode isolar o endpoint da rede para evitar o movimento lateral. Criptografia: a criptografia é o processo de codificação de dados para que estes não possam ser lidos sem a chave de descriptografia correta . Criptografar o conteúdo de um dispositivo endpoint protege os dados no endpoint se o dispositivo estiver comprometido ou for roubado fisicamente. A segurança do endpoint pode criptografar arquivos no endpoint, ou totalmente no disco rígido.

a criptografia é o processo de codificação de dados para que estes não possam ser lidos sem a chave de descriptografia correta . Criptografar o conteúdo de um dispositivo endpoint protege os dados no endpoint se o dispositivo estiver comprometido ou for roubado fisicamente. A segurança do endpoint pode criptografar arquivos no endpoint, ou totalmente no disco rígido. Controle de aplicativos: o controle de aplicativos permite aos administradores de TI determinar quais aplicativos os funcionários podem instalar nos endpoints.

O que é um software antimalware ou antivírus?

O software antimalware (ou antivírus) há muito é um aspecto importante da proteção de endpoints. O antimalware detecta malware usando quatro métodos principais:

Detecção de assinatura: a detecção de assinatura verifica os arquivos e os compara com um banco de dados de malware conhecido.

a detecção de assinatura verifica os arquivos e os compara com um banco de dados de malware conhecido. Detecção heurística: a detecção heurística analisa o software em busca de características suspeitas. Ao contrário da detecção de assinatura, este método pode identificar um malware que não foi descoberto e classificado anteriormente. No entanto, a detecção heurística também pode resultar em falsos positivos — instâncias em que o software normal é identificado por engano como malware.

a detecção heurística analisa o software em busca de características suspeitas. Ao contrário da detecção de assinatura, este método pode identificar um malware que não foi descoberto e classificado anteriormente. No entanto, a detecção heurística também pode resultar em falsos positivos — instâncias em que o software normal é identificado por engano como malware. Sandboxing: em segurança digital, uma "sandbox" é um ambiente virtual colocado em quarentena do resto de um computador ou rede. Dentro de uma sandbox, o software antimalware pode abrir e executar com segurança arquivos possivelmente maliciosos para observar o que eles fazem. Qualquer arquivo que execute ações maliciosas, como excluir arquivos importantes ou entrar em contato com servidores não autorizados, pode então ser identificado como malware.

em segurança digital, uma "sandbox" é um ambiente virtual colocado em quarentena do resto de um computador ou rede. Dentro de uma sandbox, o software antimalware pode abrir e executar com segurança arquivos possivelmente maliciosos para observar o que eles fazem. Qualquer arquivo que execute ações maliciosas, como excluir arquivos importantes ou entrar em contato com servidores não autorizados, pode então ser identificado como malware. Análise de memória: O malware sem arquivos é executado em um software pré-instalado em um dispositivo, mas não armazena arquivos. O malware sem arquivo pode ser detectado analisando a memória do endpoint.

O que é detecção e resposta de endpoints (EDR)?

A detecção e resposta de endpoints (EDR) é uma categoria importante dos produtos de segurança de endpoints que monitora eventos nos endpoints e na rede. As características dos produtos EDR variam, mas todos são capazes de coletar dados sobre a atividade nos endpoints a fim de ajudar os administradores de segurança a identificar ameaças. A maioria também pode bloquear ameaças quando elas são detectadas.

Por que a proteção dos endpoints é importante para as empresas e grandes organizações?

Para consumidores individuais, a proteção dos endpoints é importante, mas normalmente não requer um software de segurança de endpoints dedicado. Muitos sistemas operacionais para consumidores vêm com proteções básicas de segurança já instaladas (como antimalware), e os usuários podem seguir certas práticas recomendadas para manter seus computadores, smartphones e atividades na internet protegidos.

A segurança do endpoint é uma questão maior para as empresas, especialmente aquelas que têm que gerenciar centenas ou milhares de dispositivos endpoint de funcionários. Um endpoint inseguro pode ser um porta de entrada para invasores que tentam entrar em uma rede corporativa segura. Quanto mais endpoints se conectarem a uma rede, maior o número de possíveis vulnerabilidades introduzidas nessa rede — assim como mais carros na estrada aumenta a probabilidade de um motorista cometer um erro e causar um acidente.

Além disso, o possível impacto de um ataque bem-sucedido a uma empresa pode ser enorme, resultando em uma interrupção dos processos empresariais, na perda de dados confidenciais ou em uma reputação danificada.

O que também torna os endpoints um alvo atraente é que pode ser difícil mantê-los protegidos. As equipes de TI não têm acesso direto e regular aos computadores que os funcionários usam, nem aos dispositivos pessoais dos funcionários, como notebooks e smartphones. Ao exigir a instalação de software de proteção de endpoint em dispositivos que se conectam a uma rede, a TI pode gerenciar e monitorar remotamente a segurança desses dispositivos.

Proteger dispositivos endpoint tornou-se muito mais desafiador com o aumento de ambientes traga seu próprio dispositivo (BYOD) na última década. O número de dispositivos que se conectam a cada rede aumentou, assim como a variedade de dispositivos. Os endpoints em uma rede provavelmente incluirão não apenas smartphones e tablets pessoais, mas também dispositivos de Internet das Coisas (IoT), que executam uma ampla variedade de software e hardware (saiba mais sobre segurança da IoT).

Como a segurança do endpoint se relaciona com a segurança da rede?

A segurança do endpoint faz parte de manter as redes seguras, já que um endpoint não seguro fornece um ponto fraco em uma rede para que um invasor possa explorar. Mas a segurança da rede também inclui proteção e segurança da infraestrutura da rede, gerenciamento da rede, nuvem e acesso à internet, e outros aspectos não cobertos pela maioria dos produtos de segurança de endpoints.

Hoje, as linhas entre o endpoint e a segurança da rede estão se confundindo. Muitas organizações estão mudando para um modelo Zero Trust para segurança de rede, que assume que qualquer dispositivo endpoint pode representar uma ameaça e deve ser verificado antes de poder se conectar a recursos internos — até mesmo aplicativos SaaS. Com esse modelo, a postura de segurança do endpoint torna-se importante para permitir o acesso à rede e à nuvem.

Segurança de endpoints e Zero Trust

Em um modelo Zero Trust, nenhum endpoint é confiável automaticamente. O Zero Trust requer a verificação regular de todos os dispositivos quanto a riscos de segurança, geralmente com base em todas as solicitações. Isso pode envolver uma integração com soluções de segurança de endpoint que monitoram o endpoint quanto a malware ou outros riscos. Alguns fornecedores de Zero Trust também podem fornecer isso de forma nativa.

Essa abordagem significa que os dispositivos de endpoint possivelmente comprometidos são rapidamente isolados do restante da rede, impedindo o movimento lateral.Esse princípio de microssegmentação é uma faceta fundamental da segurança Zero Trust.

