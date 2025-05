Recupere o controle da TI com a nuvem de conectividade

Um novo modelo de nuvem para conectividade segura any-to-any



As organizações estão perdendo o controle sobre seus ambientes de TI.

Pense nisso por um momento e pode começar a fazer sentido. Claro, suas equipes de TI e segurança estão trabalhando duro, muitas vezes, demais. Sim, elas estão progredindo em relação ao seu roteiro e fazendo melhorias significativas que beneficiam a empresa.

Mas até que ponto sua organização se sente no controle?

Se a resposta for “não muito”, é provável que haja outras pessoas como você. Para a maioria das equipes de segurança e de TI, há muitos obstáculos no caminho do gerenciamento eficaz de usuários, aplicativos e redes. Painéis contraditórios e lacunas de visibilidade. Interrupções que podem ocorrer a qualquer momento. Políticas e permissões que levam uma eternidade para serem atualizadas, e isso é apenas o começo. A cada novo aplicativo, API, usuário e instância de nuvem, o ambiente digital fica mais complexo, levando a situações muito comuns como estas:



“Estávamos pagando muito dinheiro, mas não tínhamos visibilidade da nossa presença digital global. - Diretor global de governança, risco, conformidade e segurança em uma empresa de autopeças listada na Fortune 200

“A falta de integração entre ferramentas tornava a investigação e a resolução de problemas de segurança e desempenho um esforço complexo e demorado.” - Gerente de segurança operacional em um varejista global

“A grande maioria da nossa frota de computadores roda MacOS… A compatibilidade limitada do Mac [do nosso provedor de gerenciamento de acesso] muitas vezes atrasava nossos lançamentos.” - Chefe de segurança em uma consultoria em nuvem

“O simples fato de manter as pessoas on-line criava uma série de gargalos administrativos.” - Diretor de SRE e tecnologia de nuvem em uma empresa de eletrônicos

Embora a perda de controlo se manifeste de forma diferente em cada organização, tornou-se endêmica em vários setores e regiões. E muitas vezes pode começar a parecer terrivelmente inevitável. Os ambientes digitais estão se tornando mais complexos, esse é simplesmente o mundo em que vivemos. E mesmo as equipes de TI e segurança mais dedicadas e com mais recursos não têm escolha a não ser tentar gerenciar o máximo possível do caos.



Certo?



Não necessariamente. Há um novo modelo, uma nuvem de conectividade, que elimina toda essa confusão e complexidade para dar à TI e à segurança um melhor controle sobre seus aplicativos, usuários e dados. Veja como ela é, e como pode ajudar a restaurar um pouco da sanidade na estratégia digital da sua organização.

A perda de controle é um problema endêmico

Provavelmente, a maioria dos líderes de segurança e de TI achará pelo menos alguns dos sintomas mencionados familiares.



Pesquisas recentes confirmam isso. Um estudo de 2023 realizado pela Forrester entrevistou mais de 400 líderes de segurança e TI para perguntar sobre a perda de controle, definida como a capacidade de responder de forma eficaz e eficiente a novos desafios, sejam eles ataques, problemas técnicos ou novos requisitos da empresa. Na pesquisa, os líderes disseram que encontraram várias responsabilidades básicas de segurança e TI mais complicadas do que três anos antes :

Garantir a conectividade para funcionários no escritório: +47%

Manter a produtividade da equipe de TI e segurança: +40%

Definir e aplicar políticas de acesso e segurança: +37%

Liderar a organização na adoção de novas tecnologias: +32%

O que está motivando todos esses desafios? O estudo da Forrester retrata um quadro complexo. Quando questionados sobre quais fatores estavam causando a perda de segurança e controle de TI em suas organizações, os líderes entrevistados identificaram vários:

66% culpam ter mais aplicativos para gerenciar

62% culpam a maior variedade de locais de aplicativos

49% culpam a mudança para o trabalho remoto/híbrido

48% culpam as implantações multinuvem

Claramente, o problema não reside apenas numa área. E isso faz sentido, considerando os desafios que surgiram para as equipes de TI e de segurança nos últimos anos. Com o tempo, essas equipes deixaram de ser responsáveis principalmente por um domínio tecnológico, o ambiente local, e passou a ser responsável por muitos outros, incluindo nuvens, aplicativos SaaS e trabalhadores remotos/híbridos conectados pela internet pública.

A segurança e a TI precisam conectar e proteger tudo isso para que funcione como um ambiente único para usuários internos e externos em todos os lugares. Mas esses diferentes domínios são gerenciados, conectados e protegidos de maneira diferente por design. A única resposta, historicamente, tem sido uma combinação alucinantemente complexa de hardware, software local, linhas alugadas, produtos pontuais e fornecedores de todos os formatos e tamanhos.

Esta abordagem funciona apenas parcialmente. Ela fornece alguma conectividade e segurança, mas nem sempre, e não sem muito esforço desperdiçado. E, quando surge um novo desafio, um novo ataque, um novo requisito tecnológico, as equipes têm uma confusão de interdependências e soluções alternativas para navegar, deixando a organização global menos ágil, menos segura e menos capaz de utilizar os recursos de forma eficiente.

As experiências do cliente são prejudicadas. Os ataques têm maior probabilidade de sucesso. E, como ilustram as narrativas mencionadas anteriormente, as equipes de TI e de segurança não conseguem responder com a eficácia que gostariam.

A nuvem de conectividade: uma maneira de recuperar o controle

Se a principal causa da perda de controle for o emaranhado de hardware, software, linhas alugadas e fornecedores que mantêm juntos os ambientes de TI corporativos, então a solução deve envolver a simplificação desse emaranhado.

É aqui que entra a nuvem de conectividade. Este novo modelo de nuvem, uma plataforma em nuvem unificada e programável que oferece conectividade segura e de alto desempenho entre todas as redes (empresas e internet), ambientes em nuvem, aplicativos e usuários. Ela abrange uma variedade de serviços de segurança, conectividade e para desenvolvedores, proporcionando a capacidade de se adaptar sempre que necessário e consolidar muitos serviços críticos em uma única plataforma com visibilidade e controle unificados.

Uma nuvem de conectividade é construída em torno de quatro princípios fundamentais. Aqui está como eles são na prática e como ajudam a restaurar o controle:

1. Integração profunda

A internet pública e várias outras redes empresariais são grandes componentes do “emaranhado”. Uma nuvem de conectividade é integrada nativamente à internet e às redes corporativas, oferecendo conectividade segura, de baixa latência e infinitamente escalável. Ela oferece controle completo de uma solicitação da origem ao destino, não apenas por meio de sobreposição ou subposição definida por software. E sua conectividade escala infinitamente sob demanda em todos os locais, sem configuração durante a configuração ou operação.

Tudo isso restaura o controle ao não exigir nenhum hardware ou dispositivos virtuais para ativar, gerenciar ou escalar; reduzindo a latência que pode causar picos nos tickets de suporte e fornecendo um único plano de controle para todos os serviços em execução em todos os servidores.

2 . Programabilidade

Todas as empresas possuem infraestrutura proprietária, diversas nuvens, necessidades exclusivas de conformidade e outros processos, ferramentas, e configurações altamente específicos. Uma nuvem de conectividade oferece interoperabilidade ilimitada e rede personalizável. Todos os métodos de conectividade e serviços de nuvem são interoperáveis entre si em todos os locais da rede. A conectividade das camadas 1 a 7 é totalmente programável por API em qualquer lugar.

Tudo isso restaura o controle, fornecendo gerenciamento eficiente e experiências do usuário consistentes, independentemente de casos de uso específicos. As organizações não precisam comprometer a segurança, a rede ou a inovação à medida que alternam entre nuvens (IaaS, PaaS, SaaS), redes locais e usuários.

3 . Inteligência da plataforma

Integrar tudo no “emaranhado” é oneroso e tentar gerir tudo causa ineficiência e lacunas de segurança. Uma nuvem de conectividade possui uma ampla gama de serviços integrados em um nível fundamental e analisa volumes e variedades de tráfego extremamente elevados para atualizar automaticamente os modelos de inteligência. A inteligência contra ameaças multifuncional detecta ataques e vulnerabilidades que surgem em todos os lugares da internet. E a inteligência de rede multifuncional que vê todos os caminhos da internet e acelera qualquer solicitação pela rota mais rápida.

Tudo isto restaura o controle, tornando a melhor inteligência mais acessível, fechando automaticamente mais lacunas de segurança e reduzindo as compensações, por exemplo,ter que desativar os serviços de segurança para garantir a disponibilidade ou conformidade do aplicativo.

4. Simplicidade

Muitos serviços de TI e segurança significam muitos painéis, levando à ineficiência, pouca visibilidade e fadiga de alertas. Uma nuvem de conectividade reduz muito a dispersão de ferramentas e a sobrecarga de painéis, gerenciando muito mais o ambiente de TI a partir de um único painel de controle. Isso inclui registro consolidado e integrações com qualquer plataforma de análise ou armazenamento de log em nuvem.

Tudo isso restaura o controle simplificando as atualizações de políticas, a criação de contas de usuário e outras tarefas diárias de segurança, juntamente com a configuração e o gerenciamento mais simples de qualquer recurso da empresa (no local ou em nuvem). Isso leva a uma integração mais rápida dos funcionários e a soluções de problemas e suporte ao cliente mais simples.



Um novo tipo de nuvem

A Cloudflare é a primeira nuvem de conectividade do mundo, uma plataforma unificada e programável de serviços de segurança e conectividade espalhada por uma rede global que abrange mais de 335 cidades.

Os serviços da Cloudflare sempre foram desenvolvidos com base nos princípios de integração, programabilidade, inteligência de plataforma e simplicidade. E o portfólio geral da Cloudflare é abrangente para ajudar os clientes a obter esses benefícios ao lidar com uma enorme variedade de necessidades de segurança e TI.

Este artigo é parte de uma série sobre as tendências e os assuntos mais recentes que influenciam os tomadores de decisões de tecnologia hoje em dia.

Saiba mais sobre esse assunto

Saiba mais sobre a primeira nuvem de conectividade no e-book A nuvem de conectividade: uma maneira de recuperar o controle da TI e da segurança.