La dernière frontière de la transformation du cloud

Pour un ingénieur réseau des années 1990, peu d'événements auront été aussi passionnants que la connexion de sa première ligne Internet T1. La connexion d'un réseau privé à un fournisseur d'accès Internet (FAI) en amont procurait les mêmes sensations que l'acquisition d'un nouveau super-pouvoir.

Toutefois, cette action impliquait également de renoncer à la visibilité et au contrôle des données lorsque celles-ci quittaient le réseau local. Le symbole représentant un nuage dessiné sur les tableaux blancs est devenu un raccourci pour désigner le vaste réseau inconnu et incontrôlable qui se situe au-delà des frontières locales.

Ironiquement, ce modeste dessin a donné naissance au terme « informatique cloud ». Revenons maintenant en 2024 : les entreprises ont adopté la transformation vers le cloud, migrant vers des applications SaaS (Software-as-a-Service) et tirant parti de plateformes cloud hyperscale. Pourtant, malgré cette révolution de la prestation de services informatiques, un aspect essentiel demeure insaisissable : les services informatiques ne disposent toujours pas d'une visibilité et d'un contrôle suffisants de la connectivité réseau et de la sécurité.

C'est ici qu'entre en scène le « cloud de connectivité » – le dernier acte de la saga de l'informatique cloud, longue de plusieurs décennies. Le cloud de connectivité promet d'améliorer considérablement la visibilité et le contrôle du réseau à l'ère du cloud, complétant ainsi l'évolution vers un monde entièrement orienté cloud.

La migration vers le cloud : une révolution pour les entreprises

Ce qui n'était au départ qu'une idée novatrice (à savoir l'externalisation de l'infrastructure de calcul et de stockage dans des datacenters distants) est devenu la pierre angulaire de l'activité des entreprises modernes.

Les fournisseurs de cloud hyperscale ont redéfini les possibilités qu'offre le cloud. Ils sont devenus le nouveau substrat de l'innovation numérique opérationnelle, en permettant aux entreprises de toutes tailles d'accéder à des technologies professionnelles d'un simple clic.

Malgré les progrès accomplis par l'informatique cloud au cours des dernières décennies, toutefois, le réseau sous-jacent est resté en grande partie inchangé. L'Internet, l'épine dorsale de la connectivité cloud, demeure un endroit particulièrement opaque pour la plupart des entreprises. Ces dernières confient leurs données à des FAI et espèrent pour le mieux, faisant écho au grand saut dans le vide effectué par les ingénieurs réseau dans les années 1990.

Révélations de la pandémie : les vulnérabilités des réseaux exposées

La pandémie de COVID-19 a mis à mal les limitations inhérentes aux solutions de connectivité réseau traditionnelles, ainsi que la sécurité dont les entreprises dépendaient pour protéger leurs utilisateurs et leurs données. Tandis que des millions de personnes ont adopté le télétravail, d'immenses volumes de trafic ont déferlé sur des réseaux conçus pour une autre époque.

La plupart des utilisateurs pensaient qu'une connexion Internet performante était l'unique condition préalable pour accéder aux ressources dans le cloud. La réalité, toutefois, était beaucoup plus complexe. De nombreuses sociétés dépendaient encore de schémas de routage compliqués, et acheminaient le trafic par les datacenters et les équipements de réseau privé virtuel (VPN) de l'entreprise. Cette approche, conçue pour une époque à laquelle les applications résidaient dans des datacenters sur site, générait des goulets d'étranglement et grevait les performances pour les utilisateurs.

La transition soudaine vers le télétravail a également provoqué une « tempête du siècle » en matière de sécurité, révélant de nombreuses vulnérabilités. Les cybercriminels ont prestement cartographié les réseaux d'entreprise et lancé des attaques ciblées. Les attaques par déni de service (DDoS) ciblant des goulets d'étranglement tels que les VPN et les routeurs périphériques sont devenues courantes, confrontant les DSI et RSSI à un véritable chaos.

Cependant, l'aspect le plus préoccupant a peut-être été la perte croissante de visibilité et de contrôle qui a affecté les services informatiques. Depuis leur bureau, les équipes informatiques pouvaient, avec une relative facilité, surveiller les performances des réseaux, remédier aux incidents et assurer la maintenance des protocoles de sécurité. Lorsque les utilisateurs se sont trouvés disséminés sur d'innombrables réseaux domestiques ; toutefois, ce contrôle centralisé a disparu presque du jour au lendemain, et les expériences des utilisateurs en ont pâti.

Cette crise a mis en évidence une vérité cruciale : le modèle traditionnel du réseau en étoile (« hub-and-spoke »), dépendant d'une sécurité et d'un contrôle centralisés, est peu adapté à notre monde orienté cloud et à la réalité du travail hybride. Nous avons besoin d'une nouvelle approche de la connectivité réseau, permettant de réunir la flexibilité, la sécurité et les performances à la mesure d'un écosystème numérique décentralisé.

Le cloud de connectivité : un changement de paradigme

Le cloud de connectivité applique les principes révolutionnaires de l'informatique cloud à la couche réseau. Il s'agit d'une plateforme unifiée de services cloud-native, conçue pour permettre aux équipes responsables de l'informatique et de la sécurité de regagner la visibilité et le contrôle qui leur font actuellement défaut. Il permet de rendre les infrastructures réseau et de sécurité aussi dynamiques, évolutives et programmables que le reste de la pile cloud.

Il ne s'agit pas uniquement d'accélérer les connexions ou de réduire la latence, bien que ces paramètres constituent incontestablement des avantages. Le cloud de connectivité représente un changement fondamental dans notre manière de conceptualiser et de gérer l'architecture réseau au sein d'un monde multi-cloud, orienté IA. Il incarne le maillon manquant qui permettra enfin aux entreprises de maîtriser pleinement la puissance de l'informatique cloud.

L'impératif opérationnel

Le cloud de connectivité n'est pas uniquement une avancée technologique ; il incarne un impératif opérationnel. En optimisant leur infrastructure réseau, les entreprises peuvent améliorer considérablement leur productivité. Elles peuvent ainsi soutenir leurs talents « sans frontières », aujourd'hui déployés en télétravail, tout en bénéficiant de la flexibilit é nécessaire pour en charge les modèles de travail futurs.

Dans le même temps, le cloud de connectivité peut ouvrir la porte à de nouvelles sources de revenus. Les entreprises peuvent améliorer leurs capacités numériques et encourager le déploiement rapide de services innovants, tels que l'intelligence artificielle.

Cette évolution peut également permettre de répondre à la pénurie généralisée de compétences dans le domaine de la cybersécurité. En automatisant les tâches complexes de connectivité réseau et en centralisant le contrôle, le cloud de connectivité peut soulager le personnel informatique d'une partie de son fardeau, tout en renforçant la sécurité générale.

La sécurité et le développement durable, deux préoccupations essentielles des entreprises modernes, ont également besoin d'être améliorés. L'importance accordée par le cloud de connectivité aux architectures Zero Trust et à la détection avancée des menaces contribue à renforcer la protection des données et à répondre au volume grandissant de cyber-risques. Parallèlement à cela, la transition vers les réseaux définis par logiciel permet de réduire la dépendance à l'égard des équipements physiques, et ainsi, de réduire la consommation électrique et d'amoindrir les empreintes carbone.

Enfin, le cloud de connectivité peut contribuer à éliminer les coûts et les vulnérabilités associés aux systèmes existants. Les entreprises peuvent s'affranchir de la nécessité d'acheter, de gérer et de sécuriser des équipements réseau sur site.

Le chemin qui nous attend

Le cloud de connectivité est sur le point de transformer le panorama numérique. À mesure qu'un nombre croissant d'entreprises adopteront ce modèle de connectivité réseau, elles commenceront à prendre conscience du potentiel colossal qu'offrent la connexion des utilisateurs et l'intégration de la sécurité à l'ensemble de leur écosystème cloud. La mise en œuvre de l'IA et de l'apprentissage automatique permettra de renforcer les avantages en optimisant les opérations et en remédiant proactivement aux problématiques affectant les réseaux.

Le cloud a parcouru un long chemin depuis ces premières représentations d'un réseau inconnu et non contrôlé sur les tableaux blancs des services informatiques. Après des années à développer les ressources que renferme le cloud, nous pouvons désormais nous concentrer sur l'approche suivant laquelle nous allons connecter chaque utilisateur et chaque ressource au cloud, de manière sécurisée et efficace. Le cloud de connectivité incarne la dernière frontière en matière de transformation du cloud, ainsi que la passerelle vers la nouvelle ère de l'entreprise numérique.

