John Engates – Technology Officer, Cloudflare

Avant de rejoindre Cloudflare, John était CTO chez NTT Global Networks et Rackspace Technology. Il a contribué à la fondation de l'un des premiers fournisseurs d'accès à Internet, et a été l'un des principaux acteurs des technologies d'Internet et du cloud. Il a témoigné devant le Congrès américain au sujet de l'informatique cloud et s'est rendu à la Maison-Blanche à deux reprises, afin de participer à des entretiens consacrés au développement des applications à l'échelle du web et de la sécurité du cloud.