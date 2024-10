Connectivité point-à-point pour les entreprises

Établissez une connexion fiable au réseau de l'entreprise

Pour les services informatiques des entreprises, l'établissement d'une connectivité fiable peut représenter un défi considérable. Clouds publics, clouds privés, réseaux publics, réseaux privés, applications SaaS, applications auto-hébergées, datacenters sur site, ainsi que des milliers d'appareils disséminés, gérés et non gérés... Pour permettre aux entreprises de préserver leur productivité, tous doivent être interconnectés de manière sécurisée. Historiquement, les entreprises peuvent y parvenir en déployant une association d'itinéraires MPLS, de lignes louées, de connexions Internet publiques, de VPN, de réseaux LAN et de réseaux WAN.



Le problème : la complexité

Ces environnements complexes sont devenus monnaie courante. Cependant, les problèmes de compatibilité, les exigences en matière de conformité et le recours à une multitude de fournisseurs utilisant des piles technologiques disparates rendent presque impossible la connexion de l'ensemble des utilisateurs et des ressources. Les équipes technologiques se sont heurtées à la difficulté d'assurer la maintenance de l'environnement existant ; elles ne disposaient pas non plus des ressources nécessaires pour élaborer une architecture qui encourage la croissance de l'entreprise.

Au lieu d'apporter une valeur ajoutée, les équipes informatiques ont dû se contenter de surnager.

Les entreprises ont besoin d'une connectivité facile, rapide et sécurisée pour leurs réseaux, leurs clouds et leurs points de terminaison, quels que soient l'endroit où est établie la connexion ou la nature des ressources connectées. Et les équipes informatiques doivent pouvoir se concentrer sur l'élaboration de processus, de politiques et d'infrastructures pour l'avenir, et pas uniquement pour le présent.

En d'autres termes, les entreprises et leurs équipes informatiques ont besoin d'une connectivité point à point (« any-to-any »), permettant de connecter n'importe quel utilisateur et n'importe quel appareil à n'importe quel réseau et n'importe quelle application. Elles doivent également éliminer les sources de complexité liées à la connectivité réseau, afin de répondre à leurs différents besoins dans ce domaine.



Dégradation des résultats opérationnels

Face aux défis auxquels sont confrontées aujourd'hui les équipes technologiques, un Head of SRE and Cloud Technology a remarqué : « Le simple fait d'assurer la présence en ligne du personnel [génère] une série de goulets d'étranglement administratifs. »

En 2023, Forrester Research a réalisé une enquête consacrée aux conséquences d'un environnement numérique plus complexe. Sur les 449 décideurs informatiques interrogés, 39 % ont déclaré « avoir la sensation de perdre le contrôle. » Rien d'étonnant à cela : une autre étude a révélé que les entreprises de mille collaborateurs et plus utilisent en moyenne plus de 150 applications SaaS uniques.

Et ce n'est pas uniquement le nombre d'applications ou la diversité des types de réseaux qui augmentent. Selon cette même étude réalisée par Forrester, « 48 % des personnes interrogées déclarent avoir du mal à assurer la prise en charge de types d'utilisateurs continuellement changeants ainsi que d'un nombre croissant d'utilisateurs. »

L'ajout d'une sélection d'utilisateurs consommant des ressources informatiques dans un environnement déjà complexe est plus qu'un inconvénient ou un défi administratif : c'est un frein actif à l'activité de l'entreprise. Selon Forrester, ces problèmes affectent « l'expérience des collaborateurs, la productivité, l'avantage concurrentiel, les délais de mise en œuvre et [...] le profil de risque global. »

Connectivité point à point (any-to-any)

La connectivité point-à-point décrit un environnement dans lequel n'importe quel cloud, datacenter ou réseau peut être facilement interconnecté, et dans lequel les politiques de sécurité de l'entreprise sont mises en œuvre sans friction pour les utilisateurs, ni problèmes de compatibilité pour l'infrastructure sous-jacente. En d'autres termes, un collaborateur peut ouvrir son appareil et commencer à travailler, partout et à tout moment. Par ailleurs, les équipes informatiques peuvent intégrer de nouveaux utilisateurs et provisionner de nouvelles capacités en activant des services, réduisant ainsi considérablement les délais de mise en production.

Puisque les réseaux et les clouds s'exécutent dans différents endroits, existe-t-il un modèle unificateur qui permette ces déploiements ?

La solution réside dans une « couche de connectivité » dédiée : une couche Internet-native, compatible avec les réseaux et l'infrastructure sur site, distribuée dans le monde entier, afin de s'étendre à la main-d'œuvre moderne. Cette couche de connectivité doit permettre la prise en charge des utilisateurs, des appareils et des applications au sein de l'infrastructure de l'entreprise, sur site et dans le cloud.

Selon Forrester, 58 % des responsables informatiques estiment que ce type de connectivité point-à-point améliorerait la productivité. Par ailleurs, 48 % des personnes interrogées affirment que la connectivité point-à-point permettrait de réduire les coûts informatiques. Plus de productivité, moins de coûts : l'approche semble être pertinente.

Grâce à la connectivité point-à-point, les équipes informatiques peuvent consacrer moins de temps à la gestion de la connectivité et à la fiabilisation, et consacrer davantage de temps au développement de l'infrastructure indispensable à la prise en charge d'initiatives futures. Et le reste de l'entreprise reste libre de se développer et d'innover aussi rapidement qu'elle le souhaite. Il peut s'agir d'intégrer davantage d'utilisateurs en toute sécurité, tout en développant des fonctionnalités et des services nouveaux sur un réseau mondial, comme l'a constaté un éditeur de logiciels utilisant la connectivité point-à-point.

Les entreprises disposant d'une connectivité point-à-point sont prêtes à faire face à l'expansion de l'informatique cloud, au rétablissement du travail sur site ou à toute autre transformation sans précédent de l'environnement.

L'augmentation de la productivité, la réduction des goulets d'étranglement et la diminution des pertes de temps sont autant d'objectifs louables. Mais surtout, elles affectent considérablement le temps consacré à l'innovation et, par conséquent, la capacité d'une entreprise à se maintenir au niveau de la concurrence, voire à la dépasser.

Connexion point-à-point avec Cloudflare

Cloudflare a créé la première solution de cloud de connectivité, qui offre une connectivité point-à-point – une plateforme unifiée et intelligente de services cloud-native et programmables. Bien que ses capacités soient encore plus vastes, sur le plan de la connectivité réseau, il s'agit essentiellement d'une plateforme permettant d'interconnecter toutes les ressources, quelles qu'elles soient. Par exemple, la connectivité point-à-point peut permettre à une instance Workers distante, exécutée sur un ordinateur portable utilisant une connexion Internet publique, de se connecter à un serveur sur site par le biais d'un réseau sécurisé, programmable et indépendant de l'infrastructure.

Le cloud de connectivité de Cloudflare permet aux équipes informatiques de reprendre le contrôle – de leurs environnements, de la gestion des accès et de leur temps.

Cet article fait partie de notre série consacrée aux nouvelles tendances et évolutions qui affectent les décideurs en matière de technologies aujourd'hui.

Approfondir le sujet

Pour découvrir comment un nouveau type de cloud peut permettre de maîtriser la complexité de l'informatique et de la sécurité, consultez l'étude Regaining control with a connectivity cloud de Forrester Research.