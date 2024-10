Connecter et protéger toutes les ressources

Si vous pouviez repartir de zéro en adoptant une nouvelle architecture réseau, concevriez-vous l'infrastructure dont vous disposez aujourd'hui ? Sans doute pas.

Les architectures réseau actuelles ne sont pas conçues pour l'ère de connectivité dans laquelle nous vivons. Elles ne permettent pas de connecter et de protéger efficacement notre personnel, nos appareils, nos applications et nos données décentralisés. Elles nous ont privés du contrôle dont nous disposions et nous laissent face à la complexité.

Nous ne pouvons pas tous repartir de zéro, mais quelque chose doit changer.

Les difficultés liées à la prise en charge d'une nouvelle ère du travail

Pour les services informatiques des entreprises, la mise en œuvre d'une connectivité sécurisée et fiable à l'échelle de l'organisation représente un défi considérable. Autrefois, les collaborateurs travaillaient dans un bureau, et toutes les ressources auxquelles ils avaient besoin de se connecter résidaient dans un datacenter. Ce datacenter était le centre de gravité de l'entreprise, et tout le personnel gravitait autour de lui. Toutefois, ce centre de gravité n'existe plus, désormais.

Aujourd'hui, les applications sont omniprésentes – sur site, dans le cloud – et le personnel doit pouvoir être déployé en travail hybride. Pour compliquer encore la situation, les collaborateurs utilisent souvent plusieurs appareils dans le cadre de leur travail : smartphones, tablettes, PC et appareils IoT. Connecter l'ensemble des utilisateurs et des ressources est devenu une démarche beaucoup plus compliquée.

De même, la protection de notre environnement informatique est devenue plus complexe. Autrefois, il était facile de tracer une frontière autour de toutes les ressources que nous essayions de protéger ; cependant, ce périmètre est désormais amorphe et continuellement changeant.

Les approches traditionnelles, quant à elles, ne font qu'aggraver cette complexité. De nombreuses entreprises tentent de réagir aux menaces pour la sécurité en ajoutant des couches de sécurité supplémentaires et de nouvelles solutions dédiées. Cependant, cette approche rend la gestion considérablement plus complexe, tout en laissant des failles.

Face à cet environnement complexe, il n'est guère surprenant que les équipes informatiques éprouvent des difficultés à ne pas se laisser distancer. Une enquête réalisée en 2023 par Forrester Research auprès de 449 décideurs informatiques a révélé que 48 % des personnes interrogées déclarent avoir des difficultés à prendre en charge l'évolution des types d'utilisateurs, d'une part, et le nombre croissant d'utilisateurs, de l'autre. Dans cette même enquête, 39 % des personnes interrogées ont déclaré avoir l'impression de perdre le contrôle.

En plus de perturber le personnel dans son travail ou d'alourdir la charge de travail des équipes informatiques, ces difficultés grèvent toutes les activités de l'entreprise. Selon Forrester Research, si les entreprises ne parviennent pas à reprendre le contrôle de l'infrastructure informatique et de la sécurité, cela aura « une incidence sur l'expérience client, l'expérience des collaborateurs, la productivité, l'avantage concurrentiel, les délais de commercialisation et le profil de risque général ».



Nous avons besoin d'une architecture qui soit capable de prendre en charge de nouvelles approches du travail et de la protection de l'ensemble des ressources, tout en réduisant la complexité.

Adopter la connectivité point-à-point (any-to-any)

Pour prendre en charge une nouvelle ère de travail, nous devons adopter la connectivité point-à-point (any-to-any), c'est-à-dire la capacité de connecter en toute sécurité n'importe quel utilisateur et n'importe quel appareil à n'importe quel réseau et n'importe quelle application. Lorsqu'elle est correctement mise en œuvre, la connectivité point à point (any-to-any) peut prendre en charge de nouveaux modes de travail, tout en permettant aux entreprises de regagner le contrôle et d'éliminer les complexités.

Selon l'étude réalisée par Forrester Research, 58 % des décideurs dans les domaines de l'informatique et de la sécurité déclarent que la connectivité point-à-point (any-to-any) améliorerait la productivité. Imaginons un collaborateur qui travaille à distance sur un ordinateur portable, en utilisant une connexion Internet publique. Ce collaborateur pourrait se connecter à un serveur sur site aussi facilement qu'à une application dans le cloud via un réseau sécurisé, programmable et indépendant de l'infrastructure. Il pourrait commencer à travailler à tout moment, où qu'il se trouve.

Par ailleurs, 48 % des personnes interrogées dans l'étude de Forrester Research affirment que la connectivité point-à-point (any-to-any) permettrait de réduire les coûts informatiques. Une organisation informatique plus efficace pourrait se concentrer sur des projets stratégiques. Au lieu de consacrer un temps excessif à la mise en œuvre de la connectivité et la fiabilité, les équipes informatiques pourraient consacrer davantage de temps à développer l'infrastructure indispensable à la prise en charge d'initiatives futures.

Le reste de l'entreprise resterait, quant à lui, libre de se développer et d'innover aussi rapidement qu'il le souhaite. Avec une agilité supérieure, l'entreprise serait mieux préparée à faire face à l'essor de l'informatique cloud, à la reprise du travail sur site ou à d'autres évolutions.

Réinventer le réseau avec le cloud de connectivité

Le cloud a le potentiel de nous aider à nous affranchir des approches traditionnelles et à déployer une connectivité point à point (any-to-any). Cependant, beaucoup d'entre nous n'ont pas pleinement profité des avantages que peut offrir le cloud. Nous avons adopté les services cloud pour le calcul, le stockage et les applications, mais nous n'avons pas fait de même pour la connectivité réseau et la sécurité.

Avec le cloud, nous pouvons créer une couche de connectivité dédiée : une couche Internet-native, mais compatible avec les réseaux et l'infrastructure sur site, et présente dans le monde entier, afin d'intégrer le personnel moderne. Cette couche de connectivité peut permettre la prise en charge et la protection des utilisateurs, des appareils et des applications au sein de l'infrastructure de l'entreprise, sur site et dans le cloud.

Pour fournir cette couche de connectivité, Cloudflare a bâti le premier cloud de connectivité : une plateforme unifiée et intelligente de services cloud-native et programmables. Cette plateforme permet aux entreprises d'interconnecter toutes leurs ressources, et ainsi, de réduire la complexité et de reprendre le contrôle. Avec un cloud de connectivité, vous pouvez prendre en charge de nouvelles méthodes de travail et protéger toutes les ressources, sans alourdir la gestion de l'ensemble.

Faire le premier pas vers le cloud de connectivité

La plupart des entreprises n'ont pas le luxe de réinventer intégralement leur architecture réseau. Heureusement, vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. À l'instar de la migration vers le cloud, qui est un processus comportant une multitude d'étapes, la migration vers le cloud de connectivité peut se dérouler progressivement.

Une première étape pourrait consister à remplacer vos solutions matérielles existantes sur site par des services dans le cloud. Vous pourriez, par exemple, remplacer vos équipements VPN par un service Zero Trust Network Access dans le cloud. Et au lieu de rechercher la prochaine version d'équipements SD-WAN, vous pourriez envisager d'investir dans une solution WAN-as-a-Service (WANaaS). Enfin, vous pourriez également remplacer vos solutions de protection contre les attaques DDoS ou vos solutions d'équilibrage de charge sur site par des services dans le cloud. Tous ces changements permettront non seulement de réduire la surface d'attaque, mais également de simplifier la gestion, d'améliorer la visibilité et de renforcer le contrôle.

Évoluer avec un nouveau type de cloud

L'heure est venue d'adopter une nouvelle sorte d'architecture réseau et un nouveau type de cloud qui nous aidera à accomplir cette vision. Un cloud de connectivité nous permet de déployer une architecture plus simple, plus efficace et plus sûre, capable d'assurer une connectivité point-à-point (any-to-any). Avec un cloud de connectivité, nous pouvons améliorer dès aujourd'hui la prise en charge de nouvelles approches du travail et mieux préparer l'avenir.

Cet article fait partie de notre série consacrée aux nouvelles tendances et évolutions susceptibles d'affecter les décideurs en matière de technologies d'aujourd'hui.

Approfondir le sujet

Téléchargez l'étude intégrale de Forrester Research pour en apprendre davantage sur la complexité grandissante des opérations informatiques et de sécurité.