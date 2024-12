Transformação digital no setor bancário

Melhorar as estratégias de segurança para enfrentar novos desafios

A transformação digital é mais do que uma tendência, é uma necessidade de sobrevivência e crescimento em um mercado cada vez mais competitivo e orientado pela tecnologia. Tecnologias emergentes, como computação em nuvem, IA, Blockchain, automação e a onipresença de dispositivos móveis, estão remodelando modelos bancários tradicionais, aprimorando as experiências de clientes e redefinindo as eficiências operacionais. O mundo pós-Covid-19 acelerou ainda mais a mudança para serviços bancários on-line e uma sociedade quase sem dinheiro. Por exemplo, o inovador e simples "Tocar e pagar", que originalmente era a abordagem preferida dos jovens da geração do milênio, agora é uma abordagem transacional amplamente aceita para todas as faixas de idade em todo o mundo.



Cinco fatores que impulsionam a transformação digital

O setor de serviços bancários e financeiros está passando por uma transformação digital impulsionada por descobertas e avanços rápidos. Essa transformação está impulsionando rapidamente mudanças na forma como as instituições financeiras operam, interagem com os clientes e entregam valor a eles.

Essa transformação envolve a integração de tecnologias digitais em todas as áreas do negócio bancário, mudando fundamentalmente a forma como os bancos operam e entregam valor aos clientes. Ela abrange uma mudança das práticas bancárias tradicionais para serviços mais inovadores e centrados no cliente que aproveitam essas tecnologias para aumentar a eficiência, a segurança e a satisfação do cliente. Para o setor bancário, essa transformação é impulsionada por vários fatores:



Expectativas do cliente: os clientes modernos exigem experiências bancárias convenientes, rápidas e perfeitas. Eles esperam que os serviços estejam disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, acessíveis a partir de qualquer dispositivo e adaptados às suas necessidades individuais. Essa mudança nas expectativas está levando os bancos a adotar soluções digitais para melhorar a experiência do cliente. Avanços tecnológicos: inovações como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML), blockchain e análise de big data estão fornecendo aos bancos novas ferramentas para melhorar a eficiência, a segurança e os processos de tomada de decisão. Essas tecnologias permitem que os bancos ofereçam serviços personalizados, detectem fraudes e simplifiquem as operações. Pressão competitiva: a ascensão de empresas de fintech e bancos somente digitais está intensificando a concorrência no setor de serviços financeiros. Para os bancos tradicionais, a transformação digital impulsiona a inovação, levando à criação de novos produtos financeiros, como carteiras digitais, novos sistemas de pagamento, etc., para competir com esses novos concorrentes. Mudanças regulatórias: estruturas regulatórias, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e a Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2), estão incentivando os bancos a adotar soluções digitais para garantir a conformidade e aumentar a segurança dos dados. Eficiência de custo: a transformação digital ajuda os bancos a reduzir os custos operacionais ao automatizar processos, minimizar erros e otimizar a utilização de recursos. Essa eficiência de custos é essencial para manter a lucratividade em um ambiente econômico desafiador.



Embora essa transformação ofereça imensos benefícios aos bancos e aos seus clientes, ela também expande a superfície de ataque para os cibercriminosos, permitindo que descubram vulnerabilidades e que comprometam sistemas usando vários métodos de phishing e força bruta. O cenário de segurança no setor bancário é caracterizado por diversas ameaças importantes, incluindo:

Ataques cibernéticos: os bancos são os principais alvos de ataques cibernéticos, incluindo phishing, malware, ransomware e ataques de negação de serviço distribuída (DDoS). Esses ataques podem levar a violações de dados, perdas financeiras e danos à reputação.

Privacidade dos dados: com o uso crescente de análises de dados e serviços personalizados, os bancos lidam com grandes quantidades de informações confidenciais dos clientes. É fundamental proteger esses dados contra o acesso não autorizado e garantir a conformidade com os regulamentos de privacidade de dados, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA).

Risco de terceiros: os bancos geralmente dependem de fornecedores terceirizados e provedores de serviços para várias funções. Esses terceiros podem apresentar riscos de segurança adicionais se não aderirem a padrões de segurança rigorosos.

Ameaças internas: as ameaças internas, sejam de funcionários maliciosos ou de ações inadvertidas, representam riscos significativos para a segurança dos bancos. Essas ameaças podem resultar em vazamento de dados, fraudes e outros incidentes de segurança.

Nove estratégias para minimizar o risco cibernético e a perda de dados

Desde a violação da Equifax em 2017 (147 milhões de clientes afetados) até a Capital One de 2019 (mais de 100 milhões de aplicativos de cartão de crédito) e o First American Financial Services (885 milhões de registros), os serviços financeiros continuam sendo um dos setores mais visados por grupos de hackers de estado-nação e outros malfeitores internacionais bem financiados, armados com tecnologia de IA cada vez mais poderosa. Somente em 2024, as violações de bancos notáveis incluem o HSBC-Barclays, o Argentina Central, o M&T e o Santander.

Assim sendo, garantir essa transformação digital exigiria a implementação de uma abordagem multifacetada envolvendo pessoas, processos e tecnologia. Aqui estão nove estratégias que os bancos podem empregar para minimizar o risco de ataques cibernéticos e perda de dados:

Criptografia avançada: a implementação de protocolos de criptografia forte para dados em repouso e em trânsito é fundamental para evitar a perda de dados. Os padrões avançados de criptografia (AES-256), bem como a criptografia de ponta a ponta (E2EE), garantem que os dados sejam criptografados ao longo de toda a sua jornada, do remetente ao destinatário, minimizando o risco de interceptação. Mascaramento de dados: as técnicas de mascaramento de dados ajudam a proteger dados confidenciais, criando um substituto funcional que imita os dados originais. Isso é particularmente útil para proteger informações de identificação pessoal (PII) confidenciais, como nomes, endereços, números de cartão de crédito e números de seguridade social. Além disso, o mascaramento de dados também pode ser extremamente útil em ambientes de não produção como teste e desenvolvimento, que agora são operados predominantemente em domínios de nuvem pública. Autenticação multifator (MFA): a MFA reduz significativamente o risco de acesso não autorizado ao adicionar uma camada extra de segurança e solicitar aos usuários um segundo fator quando eles fazem login em uma conta em um novo dispositivo ou aplicativo. Segurança Zero Trust: o modelo Zero Trust opera com base no princípio de "nunca confie, sempre verifique". Essa abordagem requer a verificação contínua das identidades dos usuários e um rígido controle de acesso, independentemente de o usuário estar dentro ou fora do perímetro de rede. A implementação da arquitetura Zero Trust para segurança de rede garante que o acesso aos sistemas seja fornecido com base na identidade e no contexto, função, localização e outros, minimizando assim o acesso a dados e sistemas confidenciais e minimizando o potencial de ameaças internas e violações de dados. Detecção e resposta a ameaças: a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML) podem aprimorar a detecção e a resposta a ameaças, analisando grandes volumes de dados para identificar padrões incomuns e possíveis ameaças. Sistemas alimentados por IA podem detectar transações fraudulentas em tempo real, permitindo que os bancos tomem medidas rápidas para evitar perdas financeiras. Segurança abrangente de endpoints: com a ascensão do trabalho remoto, é fundamental proteger endpoints como notebooks, dispositivos móveis e dispositivos de Internet das Coisas (IoT). As soluções de segurança para endpoints, como firewall e sistemas de detecção de intrusão, protegem esses dispositivos contra malware, phishing e outros acessos não autorizados. Simulações de phishing e teste de penetração: a realização de simulações de phishing ajuda os funcionários a reconhecer e responder aos riscos de segurança de forma eficaz. O teste de penetração simula ataques cibernéticos para identificar vulnerabilidades no sistema. Essas medidas proativas ajudam os bancos a identificar e abordar os pontos fracos antes que possam ser explorados. Planejamento de resposta a incidentes: os bancos também podem minimizar o risco das agências tendo um plano de resposta a incidentes (IRP) abrangente implementado para responder de forma rápida e eficaz. Um IRP deve descrever as etapas a serem tomadas no caso de um incidente, incluindo identificação, contenção, erradicação, recuperação e comunicação. Conformidade regulatória: a conformidade com os regulamentos de proteção de dados, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) e outros garante que os bancos mantenham seus sistemas atualizados para auditorias regulares, bem como implementem pol íticas que regem o uso e o acesso aos dados.

Proteger ativos digitais e evitar violações de dados no setor bancário é um processo complexo e contínuo que exige uma abordagem multicamadas para a segurança cibernética. Aproveitar tecnologias emergentes, como blockchain e biometria comportamental, juntamente com auditorias de segurança regulares e um planejamento robusto de resposta a incidentes, pode fortalecer ainda mais as defesas, salvaguardar a estabilidade financeira e promover a inovação.

A nuvem de conectividade oferece "Everywhere Security"

A nuvem de conectividade da Cloudflare é uma plataforma unificada e inteligente de serviços programáveis nativos de nuvem que oferece segurança incomparável para proteger pessoas, aplicativos e redes, permitindo que as organizações recuperem o controle, reduzam custos e os riscos de proteger um ambiente de rede expandido.

Com alcance global e recursos avançados de segurança, a Cloudflare oferece às organizações financeiras uma rede de nuvem global segura e resiliente, que pode ajudá-las a acelerar seus esforços de transformação digital e aumentar a excelência operacional. Ao oferecer o abrangente "Everywhere Security", a Cloudflare ajuda os bancos a proteger dados confidenciais, garantir a conformidade com os requisitos regulatórios e manter a confiança do cliente em um ambiente bancário cada vez mais digital.

