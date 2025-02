Como o blockchain nos transporta para a Web3

Remodelar a internet no interesse da segurança, privacidade e confiabilidade

Uma narrativa dominante na internet contemporânea é a proliferação global de conteúdo e aplicativos gerados por usuários. Graças à ascensão das mídias sociais, plataformas de publicação on-line e outras ferramentas, uma tendência descrita como "Web 2.0", é fácil para indivíduos e organizações compartilhar conteúdo e experiências na web com um público amplo.

No entanto, essa abordagem acessível e democrática não se estende a todos os aspectos da internet. Quando se trata de hospedar aplicativos web, o oposto costuma ser verdadeiro, porque uma pessoa ou organização que deseja iniciar um aplicativo atualmente tem poucas opções realistas sobre onde ele será armazenado e executado.

Mas essas limitações estão mudando. Graças a tecnologias como o blockchain, estamos observando um movimento lento, mas constante, em direção a uma internet mais descentralizada, com implicações fascinantes para segurança, privacidade e confiabilidade.

A Internet moderna é centralizada de várias maneiras

Quando um indivíduo ou organização deseja lançar um aplicativo web, eles, historicamente, têm relativamente poucos lugares para hospedá-lo.

O aplicativo pode residir em um servidor privado no local ou data center se tiver poucos usuários e usar largura de banda limitada. No entanto, quando os requisitos de largura de banda aumentam, ou se a organização deseja fornecer a experiência rápida e segura que muitos usuários esperam atualmente , todas as organizações, exceto as maiores e com mais recursos, descobrem que sua única opção econômica é alguma forma de hospedagem em nuvem.

Esta escolha não é de forma alguma ruim. A hospedagem em nuvem oferece muitos benefícios de desempenho, segurança e flexibilidade em comparação com a hospedagem no local. Mas a centralização de dados em alguns poucos provedores de nuvem também cria desafios, incluindo:

Interrupção do serviço: hospedar dados de aplicativos web em servidores de terceiros pode apresentar um único ponto de falha, a menos que você tenha implementado redundâncias apropriadas em sua infraestrutura.Isso pode se tornar um problema quando os provedores de nuvem sofrem interrupções ou têm problemas de conectividade com a internet.

Riscos de desempenho para o público global: os provedores de nuvem operam um número relativamente limitado de data centers em massa, e os usuários da nuvem geralmente devem escolher em qual região geográfica seu aplicativo ficará.Se os usuários de um aplicativo estiverem longe de seus servidores, eles podem sofrer latência devido à longa jornada do tráfego.

Aprisionamento tecnológico: migrar de um serviço de nuvem para outro pode ser extremamente desafiador .Se a qualidade do serviço do fornecedor de nuvem diminuir, ou se ele instituir políticas de preços injustas , as organizações podem ter dificuldade para encontrar uma alternativa melhor.

Novamente, esses desafios não são motivos para abandonar a nuvem. Mas eles podem explicar uma tendência recente e fascinante, a concepção e o lento surgimento de um modelo para uma internet descentralizada, impulsionada por tecnologias como o blockchain. Este modelo é muitas vezes referido como “Web3”.

Web3: O que e como?

Espera-se que a Web3 esteja mais alinhada com a visão original de um dos arquitetos da internet, Sir Tim Berners-Lee , que imaginou uma rede distribuída sem autoridades centrais ou ponto único de falha. Originalmente chamada de “Web Semântica”, a Web3 será uma internet inteligente que entende tudo o que um usuário transmite em conteúdo e contexto, processando informações com inteligência semelhante à humana. Isso será alcançado por meio da interconexão e descentralização de dados entre redes que operam por meio de protocolos descentralizados.

Presume-se que a fruição da visão de Berners-Lee seja introduzida em parte por tecnologias emergentes, como o blockchain. Essas tecnologias vão descentralizar a infraestrutura e os aplicativos da internet, alterando os fluxos de dados e a centralização das informações.

Presume-se que o Blockchain, em particular, seja uma das tecnologias mais essenciais necessárias para a infraestrutura da Web3.O blockchain surgiu em 2009 com a criação do Bitcoin.O Bitcoin foi criado por Satoshi Nakamoto , uma pessoa ou grupo anônimo que procurou responder à crise financeira de 2008 descentralizando o setor financeiro global. Como define a Forbes , “O blockchain é a tecnologia inovadora de banco de dados que está no centro de quase todas as criptomoedas.Ao distribuir cópias idênticas de um banco de dados em toda a rede, o blockchain torna muito difícil hackear ou enganar o sistema.Embora a criptomoeda seja o uso mais popular para o blockchain atualmente, a tecnologia oferece o potencial para atender a uma ampla gama de aplicações.”

Embora o Bitcoin tenha sido o criador da tecnologia blockchain, ele é apenas um dos muitos blockchains que podem perturbar quase todas as verticais e setores, oferecendo a gama de aplicativos impactantes descritos pela Forbes. O blockchain mais proeminente depois do Bitcoin, e aquele com maior probabilidade de promover o avanço da Web3, é o Ethereum .

Em 2013, Vitalik Buterin lançou o artigo técnico Ethereum e, em meados de 2015, a rede Ethereum foi lançada. De acordo com a Consensys , “O Ethereum é uma plataforma de computação descentralizada, de código aberto e distribuída que permite a criação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados.” Embora Bitcoin e Ethereum sejam baseados em blockchain, eles têm várias diferenças importantes. O Bitcoin é uma criptomoeda e reserva de valor exclusivamente destinada a transações. O Ethereum, como o Bitcoin, pode ser usado para transações, mas o mais importante é a habilitação de aplicativos descentralizados, ou DApps , aplicativos de computador executados em um sistema de computação descentralizado.

Hoje, o blockchain Ethereum é considerado a plataforma aberta e sem confiança ideal para servir como infraestrutura de uma internet descentralizada. Com empresas como a Ethereum impulsionando o início da Web3, o mundo pode ver uma internet nova e inteligente que se baseia nas tendências da Web 2.0, mas é alimentada pela tecnologia blockchain e InterPlanetary File System (IPFS). Isso resultará em uma experiência on-line infinitamente mais poderosa e personalizada para o usuário e revolucionará a interconexão da internet, dos aplicativos e do mundo físico. Com isso, haverá grandes melhorias em termos de privacidade e segurança, graças à descentralização de dados e técnicas criptográficas e computacionais que preservam a privacidade .

Desafios para a Web3

Embora a Web3 prometa mudar radicalmente a internet e sua capacidade de fornecer valor aos usuários em todo o mundo, os principais obstáculos devem ser superados antes que ela possa ser adotada em massa. Hoje, existem vários problemas com redes descentralizadas que impedem a ascensão da Web3, incluindo velocidade e escala .

Apesar de fornecer melhor segurança, a web descentralizada é atualmente muito mais lenta que a web centralizada devido à necessidade de nós de autenticação .Enquanto um aplicativo centralizado pode processar uma quantidade incrível de solicitações ao mesmo tempo, um aplicativo descentralizado enfraquece em comparação por ordens de magnitude.

A escalabilidade também é um problema contínuo. Como a rede Ethereum é composta e protegida por mais de 8.000 nós, cada transação deve ser processada por todos os nós. Isso pode levar ao congestionamento da rede e é um fator limitante significativo na capacidade do Ethereum de lidar com os aplicativos de classe empresarial do futuro. Há um trabalho em andamento para ajudar a dimensionar o Ethereum, mas se ele ou um blockchain semelhante, como o Cardano ou o Polkadot , se tornar o backbone da web descentralizada, soluções para dimensionamento, velocidade e privacidade devem ser desenvolvidas.

Os benefícios da Web3

Uma vez resolvidos os desafios que atualmente impedem a Web3, ela fornecerá soluções impactantes para alguns dos problemas mais persistentes da internet. Por exemplo, enquanto os aplicativos centralizados de hoje podem sofrer inatividade por vários motivos, DApps e servidores Web3 prometem ser mais resilientes com um risco muito reduzido de inatividade, pois serão executados na rede descentralizada do Ethereum de dezenas de milhares de computadores. E com maior adoção e efeitos de rede crescentes, a confiabilidade da internet Web3 continuará a melhorar.

Da mesma forma, a Web3 vai erradicar o volume e a eficácia dos ataques DDoS que vemos hoje, melhorando ainda mais a confiabilidade. Com as redes peer-to-peer que protegem o blockchain Ethereum em vez de servidores centralizados, os malfeitores não terão a mesma capacidade de interromper os serviços de internet tão facilmente quanto agora. Não haverá mais pontos únicos de falha, permitindo que a rede funcione normalmente, independentemente dos participantes serem atacados ou derrubados.

O que vem a seguir

Embora os problemas de latência, escala e confiabilidade ainda sejam desafios na transição para a Web3, as organizações focadas em melhorar a internet vão ajudar a resolver esses problemas e estimular uma maior adoção de DApps e da web descentralizada. À medida que a adoção aumenta, o efeito de rede via continuar a ampliar os benefícios da Web3, impulsionando assim a adoção.

Atualmente, interagir com a rede Ethereum é difícil e requer a execução de software complexo, incluindo download e verificação criptográfica de grandes quantidades de dados, o que cria barreiras técnicas e pode impedir aqueles com dispositivos de baixa potência. À medida que a Web3 ganha mais adoção, a Cloudflare vai continuar a ajudar a diminuir as barreiras de acessibilidade dos usuários que desejam participar.