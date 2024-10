Conectar e proteger tudo

Se você pudesse começar do zero com uma nova arquitetura de rede, você projetaria a que tem hoje? Provavelmente não.

As arquiteturas de rede atuais não foram projetadas para a era de conectividade em que vivemos. Elas não podem conectar e proteger efetivamente nossas pessoas, dispositivos, aplicativos e dados distribuídos. Elas nos privaram do nosso controle e nos deixaram com a complexidade.

Nem todos nós podemos começar completamente do zero, mas algo precisa mudar.

Lutando para apoiar uma nova era no trabalho

Para a TI corporativa, fornecer conectividade segura e confiável em toda a empresa é um desafio significativo. No passado, os funcionários trabalhavam em um escritório e tudo o que eles precisavam para se conectar estava em um data center. Esse data center era o centro de gravidade e todos giravam em torno dele. Mas esse centro de gravidade não existe mais.

Hoje, os aplicativos estão em toda parte, no local, na nuvem, e os funcionários precisam trabalhar de qualquer lugar. Para complicar as coisas, os funcionários costumam usar vários dispositivos para trabalhar, incluindo smartphones, tablets, PCs e dispositivos de IoT. Conectar tudo e todos se tornou muito mais complicado.

Proteger nosso ambiente de TI, da mesma forma, se tornou mais complexo. Antigamente, era fácil fechar uma caixa em torno de tudo o que estávamos tentando proteger. Agora, o perímetro é alheio e em constante mudança.

O pensamento legado aumenta essa complexidade. Muitas organizações tentam lidar com as ameaças de segurança adicionando mais camadas de segurança e mais soluções pontuais. Essa abordagem torna a gestão muito mais complicada e ainda deixa lacunas.

Não é nenhuma surpresa que as equipes de TI estejam tendo dificuldade em acompanhar esse cenário complexo. De acordo com uma pesquisa da Forrester Research de 2023 com 449 tomadores de decisão de TI, 48% dos entrevistados relatam que estão lutando para dar suporte aos tipos de usuários em constante evolução e a um número crescente de usuários. Na mesma pesquisa, 39% dizem que sentem que estão perdendo o controle.

Esses desafios fazem mais do que incomodar os trabalhadores ou aumentar o trabalho da equipe de TI: eles atuam como um empecilho para toda a empresa. De acordo com a Forrester, a falha em recuperar o controle da TI e da segurança "ira afetar a experiência do cliente e a experiência do funcionário, a produtividade, a vantagem competitiva, o tempo de lançamento no mercado e o perfil de risco geral".



Precisamos de uma arquitetura que possa suportar novas formas de trabalhar e proteger tudo, reduzindo a complexidade.

Adotar a conectividade any-to-any

Para dar suporte a uma nova era de trabalho, precisamos adotar a conectividade any-to-any, a capacidade de conectar com segurança qualquer usuário e qualquer dispositivo a qualquer rede e qualquer aplicativo. Quando implementada corretamente, a conectividade any-to-any pode apoiar novas formas de trabalho, ao mesmo tempo que restaura o controle e elimina a complexidade.

De acordo com a pesquisa da Forrester, 58% dos tomadores de decisões de TI e segurança dizem que a conectividade any-to-any impulsionaria a produtividade. Considere um funcionário remoto em um notebook conectado à internet pública. Esse funcionário poderia se conectar a um servidor no local tão facilmente quanto a um aplicativo baseado em nuvem por meio de uma rede segura, programável e independente de infraestrutura. Ele poderia começar a trabalhar a qualquer hora, em qualquer lugar.

Enquanto isso, 48% dos entrevistados da Forrester afirmam que a conectividade any-to-any reduziria os custos de TI. Uma organização de TI mais eficiente poderia se concentrar em projetos estratégicos. Em vez de gastar tempo excessivo garantindo conectividade e confiabilidade, a TI poderia dedicar mais tempo à construção da infraestrutura para apoiar iniciativas futuras.

O restante da empresa poderia se expandir e inovar com a rapidez desejada. Com maior agilidade, a empresa estaria melhor preparada para o crescimento da computação em nuvem, o retorno do trabalho no escritório ou quaisquer outras mudanças e transformações.

Reimaginar a rede com a nuvem de conectividade

A nuvem tem o potencial de nos ajudar a nos libertar do pensamento legado e implementar a conectividade any-to-any. No entanto, muitos de nós não aproveitamos ao máximo o que a nuvem pode oferecer. Adotamos os serviços em nuvem para computação, armazenamento e aplicativos, mas não fizemos o mesmo em relação a rede e segurança.

Com a nuvem, podemos criar uma camada de conectividade dedicada: nativa da internet, mas compatível com as redes e a infraestrutura no local e distribuída globalmente para chegar à força de trabalho moderna. Essa camada de conectividade pode nos ajudar a apoiar e proteger usuários, dispositivos e aplicativos em toda a infraestrutura da organização baseada em nuvem e no local.

Para fornecer essa camada de conectividade, a Cloudflare criou a primeira nuvem de conectividade: uma plataforma unificada e inteligente de serviços programáveis nativos de nuvem. É uma plataforma para conectar qualquer coisa a qualquer coisa, reduzir a complexidade e recuperar o controle. Com uma nuvem de conectividade, você pode dar suporte a novas formas de trabalhar e proteger tudo sem adicionar encargos de gerenciamento.

Dando os primeiros passos em direção à nuvem de conectividade

A maioria das empresas não pode se dar ao luxo de recomeçar completamente sua arquitetura de rede. Felizmente, você não precisa fazer tudo de uma vez. Assim como a jornada para a nuvem foi um processo em várias etapas, você pode avançar gradualmente em direção à nuvem de conectividade.

Seus primeiros passos podem ser substituir soluções de hardware legadas no local por serviços baseados em nuvem. Por exemplo, você pode substituir os dispositivos de VPN por um serviço de acesso à rede Zero Trust baseado em nuvem. Em vez de procurar a próxima versão dos dispositivos SD-WAN, considere a WAN como serviço. Você também pode substituir soluções de DDoS no local ou balanceamento de carga por serviços baseados em nuvem. Todas essas mudanças vão ajudar não apenas a reduzir a superfície de ataque, mas também a simplificar o gerenciamento, melhorar a visibilidade e aprimorar o controle.

Avançar com um novo tipo de nuvem

É hora de um novo tipo de arquitetura de rede e um novo tipo de nuvem para nos ajudar a transformar essa visão em realidade. Uma nuvem de conectividade nos permite implementar uma arquitetura mais simples, mais eficiente e mais segura que fornece conectividade any-to-any. Com uma nuvem de conectividade, podemos oferecer melhor suporte a novas formas de trabalhar agora e nos preparar melhor para o futuro.

Este artigo é parte de uma série sobre as tendências e os assuntos mais recentes que influenciam os tomadores de decisões de tecnologia hoje em dia.

