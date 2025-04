Copiar o link do artigo

O que é uma zona de DNS?

O DNS é dividido em várias zonas diferentes. Essas zonas fazem a distinção entre áreas gerenciadas de forma diferente no espaço de nomes do DNS. Uma zona de DNS é uma parte do espaço de nomes do DNS gerenciada por uma organização ou administrador específicos. Uma zona de DNS é um espaço administrativo que permite um controle granular dos componentes do DNS, como os nameservers autoritativos. O espaço de nomes do domínio é uma árvore hierárquica, com o domínio raiz do DNS no topo. A zona de DNS começa em um domínio dentro da árvore e também pode se estender pelos subdomínios, permitindo que vários subdomínios possam ser gerenciados por uma entidade.

Um erro comum é associar uma zona de DNS a um nome de domínio ou a um único servidor DNS. Na verdade, uma zona de DNS pode conter múltiplos subdomínios e várias zonas podem coexistir no mesmo servidor. As zonas de DNS não são necessariamente fisicamente separadas uma da outra; as zonas são usadas estritamente para delegar controle.

Por exemplo, imagine uma zona hipotética para o domínio cloudflare.com e três de seus subdomínios: support.cloudflare.com, community.cloudflare.com, e blog.cloudflare.com. Suponha que o blog seja um site sólido e independente, que precisa de uma administração à parte, mas que as páginas de suporte e comunidade estejam mais estreitamente associadas ao site cloudflare.com e possam ser gerenciadas na mesma zona do domínio principal. Nesse caso tanto o cloudflare.com quanto os sites de suporte e comunidade estariam em determinada zona, enquanto o blog.cloudflare.com existiria em sua própria zona.

Todas as informações de uma zona são armazenadas naquilo que é chamado de arquivo de zona de DNS, que é a chave para se entender como uma zona de DNS funciona.

O que é um arquivo de zona de DNS?

Um arquivo de zona é um arquivo de texto sem formatação armazenado em um servidor de DNS, que contém uma representação real da zona e contém todos os registros para cada domínio dentro da zona. Os arquivos da zona sempre devem começar com um registro Start of Authority (SOA), que contém informações importantes, incluindo os dados de contato do administrador da zona.

O que é uma zona de pesquisa inversa?

Uma zona de busca reversa contém um mapeamento a partir de um endereço IP para o host (a função oposta à da maioria das zonas de DNS). Essas zonas são usadas para solução de problemas, filtragem de spam e detecção de bots.

