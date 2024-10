Sécuriser l'écosystème du secteur de la santé

5 stratégies pour préserver la cyber-résilience du secteur de la santé

Les systèmes de santé sont la cible d'attaques constantes

Quelle que soit la gravité des attaques lancées par les cybercriminels, ces cinq stratégies fondamentales en matière de cybersécurité permettent de préserver la cyber-résilience de l'administration, des opérations et du personnel hospitalier.

Le secteur de la santé nécessite une innovation continue pour aider les professionnels de la santé à obtenir les meilleurs résultats médicaux pour leurs patients.

Il ne fait aucun doute que le flux de données médicales et opérationnelles est essentiel à l'efficacité des soins de santé, mais il soulève également d'importantes problématiques au regard de la sécurité et de la confidentialité. Face à la recrudescence de la cybercriminalité, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures strictes afin de protéger la sécurité et la confidentialité des données.

Les cyber-incidents se sont révélés coûteux, en particulier dans le secteur de la santé, où l'obtention de données concernant les patients aux fins de l'usurpation d'identité, de fraudes financières ou de déploiement de rançongiciels peut s'avérer très lucrative pour des acteurs malveillants. Rien qu'en 2023, plus de 100 millions de personnes ont été touchées par des cyberattaques dans le secteur de la santé.

Les systèmes de santé impliquent une multitude de parties prenantes, telles que les prestataires de soins, les assureurs, les sociétés pharmaceutiques et les fournisseurs tiers. Chaque entité a besoin d'accéder à des données sensibles concernant les patients, ce qui augmente le risque de menaces internes et de violations accidentelles de données imputables à une erreur humaine ou des autorisations inappropriées.

Si les dossiers médicaux électroniques, la télémédecine et d'autres systèmes numériques ont simplifié l'accès aux données, ainsi que le partage et le stockage de celles-ci, ils ont également introduit de nouveaux risques au regard des cyber-attaques et des violations de données. L'innovation continue dans les technologies liées à l'IA et aux données ne peut qu'accroître la fréquence et la sophistication des cyber-risques au sein du secteur de la santé dans la région. La multiplication des points d'interaction numériques offre aux acteurs malveillants un plus grand nombre d'approches pour lancer des attaques.

Lorsque les dispositifs médicaux sont vulnérables aux cyberattaques, la sécurité des patients est compromise. Il est essentiel que les organismes de santé adoptent une approche holistique et proactive de la cybersécurité, permettant de protéger les données personnelles et médicales sensibles, d'assurer la disponibilité continue des soins de santé sans risque de perturbation et de protéger les patients contre la cybercriminalité. Comment ? Voici 5 stratégies de cybersécurité cruciales dont les organismes de santé doivent envisager la mise en œuvre :

Cadre Zero Trust : la sécurité Zero Trust consiste à vérifier tous les utilisateurs et tous les appareils, quel que soit leur emplacement, et à mettre en œuvre un contrôle strict des accès afin de réduire les accès non autorisés et de renforcer la sécurité. Sécurité du réseau et des points de terminaison : la mise en œuvre de mesures avancées, à l'image des pare-feu, des systèmes de détection des intrusions et d'une architecture réseau sécurisée, permet de renforcer l'écosystème du secteur de la santé contre les cybermenaces. Les solutions de protection des points de terminaison, telles que les logiciels antivirus et le chiffrement, offrent une protection contre les logiciels malveillants, les violations de données et les accès non autorisés. Audits de sécurité et tests de pénétration réguliers : l'exécution d'audits et de tests fréquents permet d'identifier les vulnérabilités, et ainsi, de renforcer proactivement l'infrastructure de sécurité et de minimiser les risques de violation de données. Formation et sensibilisation des employés : la formation des employés aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité, à l'image de l'interception des e-mails de phishing et du traitement sécurisé des données sensibles, est essentielle pour atténuer les risques et créer une culture priorisant la cybersécurité. Chiffrement des données et mesures de protection de la confidentialité : le chiffrement des données au repos et en transit permet de protéger les informations des patients. De solides mesures de protection de la confidentialité, notamment le contrôle des accès et les journaux d'audit, permettent de garantir la conformité et de préserver la confiance des patients.

La clé de l'établissement de normes et de bonnes pratiques sectorielles réside dans une collaboration étroite entre les parties prenantes du secteur de la santé, afin de gérer les risques, de préserver la sécurité et la confidentialité des patients et d'assurer la disponibilité permanente des services médicaux. L'évolution du panorama de la sécurité et la complexité croissante des systèmes de santé constituent des défis considérables. Toutefois, l'adoption de ces stratégies améliorera la stratégie de cybersécurité de tout organisme de santé et réduira les risques.

Cet article fait partie de notre série consacrée aux nouvelles tendances et évolutions susceptibles d'affecter les décideurs en matière de technologies d'aujourd'hui.

Cet article a été rédigé à l'origine pour CyberSec Asia