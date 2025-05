Sécuriser le secteur de la santé

Les défis uniques de la sécurité dans le secteur de la santé

Le secteur de la santé figure parmi les secteurs les plus fortement évolutifs, dans lesquels l'innovation est une nécessité vitale. Il repose sur un vaste écosystème de professionnels de la santé, notamment des médecins, des infirmières, des techniciens et des administrateurs, qui assument l'immense responsabilité de prodiguer des soins de qualité aux patients. Au sein de cet écosystème, une immense quantité d'informations et de données est générée, stockée et partagée chaque jour. Il s'agit notamment de dossiers médicaux, de plans de traitement, de résultats d'examens, d'informations concernant la facturation et bien davantage. La circulation fluide de toutes ces informations est vitale pour garantir l'efficacité des soins de santé, mais elle comporte également des défis considérables en termes de sécurité et de respect de la confidentialité.

La cybersécurité dans le secteur de la santé

À mesure que la technologie dans le secteur de la santé progresse, les défis et les menaces pour la sécurité des données des patients deviennent, eux aussi, toujours plus complexes. L'un des principaux défis est le panorama continuellement changeant de la sécurité, dans lequel les cybercriminels ciblent spécifiquement les organismes de santé en raison de la valeur élevée que possèdent les données de patients aux fins de l'usurpation d'identité, de la fraude financière ou des attaques par rançongiciel. Un autre problème est la complexité des systèmes de soins de santé, qui impliquent une multitude de parties prenantes telles que les prestataires de santé, les assureurs, les sociétés pharmaceutiques et les fournisseurs tiers. Dans la mesure où chaque institution a besoin d'accéder à des données sensibles concernant les patients, le risque de menaces internes et de violations involontaires de données résultant d'erreurs humaines ou d'autorisations incorrectement définies est susceptible d'augmenter. Les dossiers médicaux électroniques (DME), la télémédecine et d'autres systèmes numériques ont simplifié le stockage, l'accès et le partage des informations sur les patients, mais ils ont également entraîné de nouveaux risques de cyberattaques et de violations de données.

Les risques liés à la cybersécurité dans le secteur de la santé deviennent plus fréquents et plus sophistiqués, à mesure que ce secteur explore les innovations dans les technologies numériques. Les équipements médicaux sont également susceptibles d'être la cible de cyberattaques susceptibles de compromettre la sécurité des patients. Pour la plupart des cybercriminels, l'objectif principal est d'obtenir un accès non autorisé aux données sensibles de patients. Pour faire face à ces défis et menaces de sécurité continuellement changeantes, il est devenu impératif pour les organismes de santé d'adopter une approche exhaustive et proactive de la cybersécurité.

Solutions de cybersécurité pour l'écosystème du secteur de la santé

Dans l'écosystème du secteur de la santé, les solutions de cybersécurité sont essentielles pour protéger les informations personnelles et médicales des patients contre les accès non autorisés, le vol ou l'utilisation abusive. Selon une étude, en 2022, les cyberattaques dans le secteur de la santé ont progressé de 60 % par rapport à l'année précédente. Compte tenu de ces problématiques, voici quelques solutions de cybersécurité essentielles dont les organismes de santé devraient envisager la mise en œuvre :

Une infrastructure Zero Trust : l'approche Zero Trust remet fondamentalement en question le modèle traditionnel consistant à faire confiance aux entités sur la seule base de leur présence sur le réseau. Elle priorise la vérification et la validation de l'ensemble des utilisateurs et des appareils, quel que soit leur emplacement, ainsi que la mise en œuvre de contrôles d'accès stricts, afin de réduire le risque d'accès non autorisés. L'adoption de cette infrastructure peut permettre aux organismes de santé d'améliorer leur niveau de sécurité et de protéger les données des patients contre les menaces externes et les risques internes.

Sécurité robuste du réseau et des points de terminaison : la mise en œuvre de mesures de sécurité du réseau avancées, à l'image des pare-feu, des systèmes de détection et de prévention des intrusions et d'une architecture réseau sécurisée, peut contribuer à renforcer l'écosystème du secteur de la santé contre les cybermenaces. En outre, le déploiement de solutions de protection des points de terminaison, tels que les logiciels antivirus, le chiffrement et les fonctionnalités d'effacement sécurisé à distance permet aux établissements de se prémunir contre les conséquences des logiciels malveillants, des violations de données et des accès non autorisés aux informations sensibles.

Audits de sécurité et tests de pénétration réguliers : la réalisation d'audits de sécurité et de tests de pénétration réguliers permet aux organismes de santé d'identifier les vulnérabilités et les faiblesses au sein de leurs systèmes. En comblant rapidement ces lacunes, les entreprises peuvent consolider proactivement leur infrastructure de sécurité et minimiser les risques de violations de données.

Formation et sensibilisation des employés : la formation des employés aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité est essentielle à l'atténuation des risques. Les programmes de formation devraient aborder des sujets tels que l'identification des e-mails de phishing (hameçonnage), l'utilisation de mots de passe forts et le traitement sécurisé des données sensibles. En promouvant une culture de sensibilisation à la cybersécurité, les organismes de santé peuvent donner à leur personnel les moyens de constituer la première ligne de défense contre les cybermenaces.

Chiffrement des données et mesures de protection de la confidentialité : le chiffrement des données au repos et en transit est essentiel à la protection des informations des patients contre tout accès non autorisé. Les organismes de santé doivent également mettre en œuvre de solides mesures de protection de la confidentialité des données, notamment des contrôles d'accès, l'anonymisation des données et des journaux d'audit, afin de garantir la conformité avec les réglementations en matière de protection des données et de préserver la confiance des patients.

Les organismes de santé peuvent renforcer leurs défenses, sécuriser les données des patients et réduire les risques associés aux cyberattaques en mettant en œuvre différentes solutions de cybersécurité, parmi lesquelles la stratégie Zero Trust. Pour préserver la sécurité et la confidentialité des informations sensibles, il est essentiel de prioriser la cybersécurité en la traitant comme une composante cruciale de l'écosystème du secteur de la santé. Les acteurs du secteur de la santé doivent collaborer à l'élaboration de normes et de bonnes pratiques sectorielles, afin de faire face aux menaces de cybersécurité et de protéger la confidentialité des données des patients. L'adoption d'une approche exhaustive et collaborative permettra au secteur de la santé de relever ses défis uniques en matière de sécurité et de garantir la sécurité et la protection des données des patients.

Tandis que le secteur de la santé continue d'évoluer et d'adopter la transformation numérique, il est primordial de garantir des mesures de sécurité robustes, permettant de protéger les données des patients, d'assurer la continuité opérationnelle et de préserver la sécurité des patients. Comprendre et relever les défis de sécurité propres au secteur de la santé et mettre en œuvre des solutions efficaces permettra aux organismes de santé d'améliorer leur niveau de sécurité et d'atténuer les risques associés aux cybermenaces. Les efforts collectifs des acteurs du secteur de la santé peuvent jouer un rôle déterminant dans l'établissement de normes sectorielles établissant des bonnes pratiques pour lutter contre les facteurs de risque courants.

Protégez les données des patients, accélérez l'exécution des tâches et garantissez aux employés et aux tiers un accès sécurisé aux systèmes internes avec Cloudflare for Healthcare.

Cet article fait partie de notre série consacrée aux nouvelles tendances et évolutions susceptibles d'affecter les décideurs en matière de technologies d'aujourd'hui.

Cet article a été initialement rédigé pour Express Healthcare