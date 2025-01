VicRoads is the road authority for the state of Victoria, Australia. VicRoads plans, develops and manages the arterial road network and delivers road safety initiatives and customer focused registration and licensing services.

VicRoads’ Challenge: A New Site with DNS built for Performance

« En tant qu'agence gouvernementale, nous sommes responsables en dernier ressort devant le Parlement de Victoria de fournir des services publics efficaces et de haute qualité », explique Stuart Campbell, responsable de la conception des solutions numériques chez VicRoads. Nous contrôlons et analysons en permanence les performances de notre entreprise par rapport aux autres grandes entreprises du secteur, qu'elles soient publiques ou privées. Nous voulons être des leaders en matière de prestation de services. »

Pour cela, nous devons disposer d'une structure numérique rapide et efficace. « Pour notre nouveau site, nous voulions trouver le fournisseur de DNS le plus performant et le plus rapide possible », a expliqué M. Stuart.

VicRoads’ Solution: Safe Roads, Fast and Safe Website

“Prior to Cloudflare, we were using a custom built solution with legacy vendors, comprised by many different components,” stated Stuart. “Today Cloudflare is used to replace six previous different systems.” Cloudflare is the fastest managed DNS provider on the planet. VicRoads enjoyed the performance they were getting on Cloudflare with their legacy site, so they decided to build their new site specifically with Cloudflare’s architecture in mind.

« Nous avons choisi Cloudflare, car avec eux tout fonctionne sans que nous ayons besoin d'intervenir », a poursuivi Stuart. « Nous voulions principalement maintenir des coûts réduits, tout en bénéficiant d'un service d'assistance de qualité. C'est exactement ce que nous avons obtenu avec Cloudflare, qui s'est investie à fond et nous a offert son aide pour un coût raisonnable. Nous apprécions beaucoup que nos interlocuteurs prennent le temps de répondre à nos questions. Cloudflare nous a permis d'effectuer plus de transactions, d'obtenir un taux de conversion plus élevé et de réduire le nombre de réclamations, tout en protégeant nos données sensibles et en respectant les mesures de sécurité et de conformité applicables. »

Aujourd'hui, VicRoads utilise presque toute la gamme de produits Cloudflare. Le CDN et le service de DNS géré de Cloudflare fonctionnent de concert pour accélérer le plus possible le site de VicRoads. De même, VicRoads utilise la solution d'atténuation des attaques DDoS et le WAF (pare-feu d'applications web) de Cloudflare pour protéger son site contre les attaques DDoS et sécuriser les données de ses clients. Par ailleurs, avec le Rate Limiting, VicRoads protège sa page de connexion et les comptes de ses clients contre les attaques en couche 7.