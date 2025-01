Ultius s'appuie sur Cloudflare pour protéger et sécuriser sa plateforme de rédacteurs indépendants.

Ultius est une plateforme en ligne qui met en relation des clients avec des rédacteurs indépendants qualifiés pour la rédaction, l'édition et la préparation de documents commerciaux. « Pour moi, le succès de l'entreprise dépend avant tout de notre capacité à mettre en pratique notre philosophie », a déclaré Boban Dedovic, PDG d'Ultius, « qui consiste à être une entreprise de confiance en matière de solutions de contenu pour les clients du monde entier. Je veux que notre entreprise puisse offrir ses services au plus grand nombre de personnes et dans le plus grand nombre d'endroits possibles. »

Les défis auxquels Ultius est confrontée : l'atténuation des attaques DDoS, la sécurité et les performances des applications « Nous avons initialement fait appel à Cloudflare parce que nous étions menacés par des attaques DDoS et que nous voulions une infrastructure mondiale stable, robuste et capable de s'adapter à de nouveaux marchés », explique M. Dedovic. Les attaques DDoS visant Ultius risquaient de ralentir son site, de le rendre inopérant ou totalement inaccessible pour ses utilisateurs, ce qui aurait engendré une expérience utilisateur de mauvaise qualité, une perte de crédibilité de la marque et, au bout du compte, une perte de revenus.

De plus, ces attaques servent souvent de diversion lors des tentatives de vol de données. Ulitius était donc à la recherche d'un fournisseur qui lui permettrait de renforcer la sécurité de son application et de ses ressources internes, car un éventuel piratage des données des utilisateurs, comme sur n'importe quelle plate-forme Internet, aurait constitué un véritable cauchemar pour l'entreprise et aurait sapé sa crédibilité.

En plus de protéger et de sécuriser son application, Ultius souhaitait s'assurer qu'elle puisse être déployée rapidement et dans le monde entier, en préservant une expérience similaire pour tous ses utilisateurs. Il fallait donc trouver un fournisseur de DNS géré à toute épreuve ainsi qu'un CDN pour transmettre rapidement les contenus aux utilisateurs, où qu'ils se trouvent.

La solution d'Ultius : un réseau hautement performant, conçu pour la sécurité et la stabilité « J'ai envisagé d'autres solutions avant Cloudflare », souligne M. Dedovic, « mais j'ai constaté qu'il s'agissait de l'offre la plus complète et la plus facile à utiliser. Notre infrastructure en place limitait notre protection contre les attaques DDoS à 5 Go/s, tandis que Cloudflare propose une atténuation illimitée contre les attaques DDoS qui nous protège quelle que soit la taille de l'attaque. »

« Nous avons subi une panne, dont nous avons immédiatement calculé le coût horaire, puis nous avons calculé la fréquence de cette panne au cours d'une année donnée. Sans donner de chiffres précis, la décision d'opter pour Cloudflare a certainement permis d'obtenir un bon retour sur investissement si l'on compare le coût du service au coût généré par les pannes. Le Rate Limiting et le WAF de Cloudflare nous ont permis de bloquer 20 fois plus de menaces visant notre infrastructure que notre solution précédente. Avec ces outils, Cloudflare nous aide à renforcer notre implication vis-à-vis de la satisfaction et de la sécurité de nos clients.

Lorsque Cloudflare a lancé Access, Ultius avait hâte d'essayer ce nouvel outil, y voyant une solution potentielle pour protéger ses ressources internes contre les intrusions extérieures. « Cloudflare Access nous aide à rendre nos propriétés web vraiment plus sûres en ajoutant un deuxième niveau d'authentification aux points d'entrée de données importants », a déclaré M. Dedovic. « Nous l'utilisons pour sécuriser tous les points d'entrée des ressources qui contiennent des données sensibles », a-t-il souligné. « C'est une solution puissante et conviviale pour protéger nos ressources internes. De plus, j'ai pu la configurer en 20 minutes sans aucune modification technique. Mon équipe se réjouit de la suppression du VPN si lent et si complexe que nous utilisions auparavant. »

Ultius utilise désormais également les services gérés DNS, CDN et Argo Smart Routing de Cloudflare, les meilleurs de leur catégorie, qui permettent de réduire de plus de 50 % le temps de chargement du premier octet et d'améliorer de plus de 60 % les performances de l'application dans son ensemble. M. Dedovic a conclu : « Un site web plus rapide nous permet de mieux répondre aux attentes de nos clients, de nos prospects, de nos rédacteurs et de notre personnel. L'ajout des services de performance de Cloudflare à notre application a directement amélioré notre taux de conversion et la disponibilité du site. »