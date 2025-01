Dealer eProcess utilise le protocole SSL for SaaS pour diffuser le contenu des sites de ses clients en toute sécurité.

The Dealer eProcess website platform was designed with a unique, customer-centric design. All website features, from navigation to image optimization, were built within their responsive platform to give the customer the quickest, easiest car-buying experience possible. Whether a user is on mobile device, tablet, or desktop, they will get a completely secure (SSL/HTTPS) hassle-free web-browsing experience that no one else can match.

Dealer eProcess’ Challenge: Scaling and Protecting Customer Sites “Our customers need to have optimal website performance to generate business and leads, they’re relying on us to provide that for them,” said Jim Bodine, Chief Information Officer at Dealer eProcess. “With over 1600 different websites to protect, choosing Cloudflare’s “always on” DDoS mitigation and WAF to protect all our customers at once was an easy choice to make.”

Dealer eProcess’ Solution: Integrated, Always-On Security Dealer eProcess quickly enlisted some DDoS protection, but wanted to make sure they had the perfect fit as they secured a long-term vendor. “We analyzed all vendor options,” Bodine noted, “but Cloudflare’s competitors had smaller networks and were less featured than Cloudflare. We use Cloudflare’s CDN, Argo Smart Routing, DDoS Mitigation, Web Application Firewall, Rate Limiting to protect against bots, as well as SSL for SaaS. The combination of all these performance and security products in one interface that’s easy to manage made choosing Cloudflare easy.”

Désormais, non seulement les sites des clients de Dealer eProcess sont protégés par la solution d'atténuation DDoS de Cloudflare qui est la meilleure de sa catégorie, mais avec SSL for SaaS, ces sites sont automatiquement dotés de certificats SSL gérés et renouvelés par Cloudflare. Cela signifie que lorsque ces sites traitent des informations sécurisées, telles que les coordonnées de paiement des clients, ces transactions passent par des circuits sécurisés et chiffrés. De plus, les clients de Dealer eProcess n'ont pas à se soumettre à la procédure pénible d'achat et d'envoi de certificats pour leurs domaines, puis à leur renouvellement un an plus tard : Cloudflare automatise et gère l'ensemble du cycle de vie des certificats.