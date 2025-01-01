Portal de programas de impacto social de Cloudflare

Conoce los recursos a los que puedes acceder como participante de los programas de impacto social de Cloudflare, configura tus opciones de rendimiento y seguridad, y aprende a poner en marcha nuestros productos.
A través de Project Galileo, un programa de Cloudflare Impact, proporcionamos servicios de seguridad gratuitos a organizaciones que luchan en favor de las artes, los derechos humanos, el periodismo y la democracia.
Hemos creado Athenian Project para garantizar que los electores puedan acceder a la información electoral y de registro de votantes.
Cloudflare for Campaigns es un conjunto de productos centrados en las necesidades de las campañas políticas y los partidos estatales.
Si deseas más información y solicitar el proyecto, visita nuestra página web.
Saca el máximo partido a tus servicios actualizados. Accede a todos nuestros vídeos de demostración guiados por ingenieros aquí: