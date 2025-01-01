Cloudflare-Portal für Social Impact-Projekte

Informieren Sie sich über die Ressourcen, die Ihnen als Teilnehmer an den Social Impact-Programmen von Cloudflare zur Verfügung stehen. Passen Sie Ihre Performance- und Sicherheitseinstellungen an und erfahren Sie, wie Sie unsere Produkte einrichten können.
Über das Projekt Galileo, ein Cloudflare Impact-Programm bieten wir kostenlose Sicherheitsdienste für Organisationen, die sich für Kunst, Menschenrechte, Journalismus und Demokratie einsetzen.
Wir haben das Projekt Athenian ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass ihre Wähler Zugang zu Wahl- und Wählerregistrierungsinformationen haben.
Cloudflare for Campaigns ist eine Suite von Cloudflare-Produkten, die auf die Bedürfnisse von politischen Kampagnen und staatlichen Parteien ausgerichtet ist.
Um mehr zu erfahren und sich für das Projekt zu bewerben, besuchen Sie unsere Website.
Profitieren Sie bestmöglich von Ihren hochgestuften Diensten — greifen Sie hier auf alle von unseren Entwicklern geführten Video-Einführungen zu: