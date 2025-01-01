Cloudflare-Portal für Social Impact-Projekte

Cloudflare for Campaigns ist eine Suite von Cloudflare-Produkten, die auf die Bedürfnisse von politischen Kampagnen und staatlichen Parteien ausgerichtet ist.

Wahlkandidaten auf US-Bundesebene, die entsprechende Bedingungen erfüllen, können bestimmte Produkte kostenlos nutzen, sofern diese von Cloudflare in Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation Defending Digital Campaigns angeboten wird.

Teilnehmer erhalten einen Service auf Business-Ebene, der unsere Web Application Firewall, Durchsatzbegrenzung, Load Balancing, „I'm under attack“-Support auf Enterprise-Niveau, Bot-Management und die Aktivierung von Mehrbenutzerkonten umfasst.

Um die Sicherheit interner Kampagnenteams zu gewährleisten, bieten wir Zero-Trust-Produkte wie Cloudflare Access und Gateway an.

Um mehr zu erfahren und sich für das Projekt zu bewerben, besuchen Sie unsere Website.