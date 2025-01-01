Cloudflare-Portal für Social Impact-Projekte

Informieren Sie sich über die Ressourcen, die Ihnen als Teilnehmer an den Social Impact-Programmen von Cloudflare zur Verfügung stehen. Passen Sie Ihre Performance- und Sicherheitseinstellungen an und erfahren Sie, wie Sie unsere Produkte einrichten können.

Über Projekt Galileo

Über das Projekt Galileo, ein Cloudflare Impact-Programm bieten wir kostenlose Sicherheitsdienste für Organisationen, die sich für Kunst, Menschenrechte, Journalismus und Demokratie einsetzen.

  • Diese kostenlosen Dienste auf Business-Niveau umfassen DDoS-Abwehr, DNS, Web Application Firewall und Caching.
  • Cloudflare kann auf Anfrage weitere Produkte anbieten, wie z.B. Workers, Zero Trust-Anwendungszugriff und Gateway — bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren Ansprechpartner bei Cloudflare.
  • Sie möchten eine gefährdete öffentliche Einrichtung an das Projekt Galileo verweisen? Bitten Sie sie, einen Antrag einzureichen.

Über das Projekt Athenian

Wir haben das Projekt Athenian ins Leben gerufen, um sicherzustellen, dass ihre Wähler Zugang zu Wahl- und Wählerregistrierungsinformationen haben.

  • Sehen Sie sich einen Videoüberblick über das Projekt Athenian an und laden Sie die Zusammenfassung der Dienstleistungen herunter.
  • Wir bieten Websites für staatliche und lokale Wahlen kostenlos Dienste auf Enterprise-Niveau an, einschließlich DDoS-Abwehr, DNS, Web Application Firewall, Caching und 24/7-Support per E-Mail und Telefon.
  • Verweisen Sie eine staatliche oder eine lokale Behörde über unsere Webseite an das Projekt Athenian.
Über Cloudflare for Campaigns

Cloudflare for Campaigns ist eine Suite von Cloudflare-Produkten, die auf die Bedürfnisse von politischen Kampagnen und staatlichen Parteien ausgerichtet ist.

  • Wahlkandidaten auf US-Bundesebene, die entsprechende Bedingungen erfüllen, können bestimmte Produkte kostenlos nutzen, sofern diese von Cloudflare in Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation Defending Digital Campaigns angeboten wird.
  • Teilnehmer erhalten einen Service auf Business-Ebene, der unsere Web Application Firewall, Durchsatzbegrenzung, Load Balancing, „I'm under attack“-Support auf Enterprise-Niveau, Bot-Management und die Aktivierung von Mehrbenutzerkonten umfasst.
  • Um die Sicherheit interner Kampagnenteams zu gewährleisten, bieten wir Zero-Trust-Produkte wie Cloudflare Access und Gateway an.

Um mehr zu erfahren und sich für das Projekt zu bewerben, besuchen Sie unsere Website.

Video-Tutorials

