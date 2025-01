Mit dem Load Balancing von Cloudflare erreicht Bitfinex Spitzengeschwindigkeiten für seine Hochfrequenzhandelsplattform.

Bitfinex ist die weltweit größte und fortschrittlichste Handelsplattform für Bitcoins. Die Bitfinex-Plattform bietet eine voll ausgestattete Spot-Handelsplattform für die wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Zcash und andere. Jeden Monat läuft ein Transaktionsvolumen in den Hunderten von Millionen über die Bitfinex-Plattform (fast 735 Millionen an Transaktionsvolumen in den 30 Tagen bis zum 1. März 2017).

Die Bitfinex-Herausforderung: Hohe Performance bei hoher Sicherheit

Als Hochfrequenzhandelsplattform für Finanzen hat Bitfinex zwei Hauptprioritäten: Geschwindigkeit und Sicherheit. Geschwindigkeit ist für Bitfinex-Nutzer von entscheidender Bedeutung, da immer die neuesten Kurse für Kryptowährungen verfügbar sein müssen, um den ganzen Tag über schnell handeln zu können. Damit die Nutzer diese Informationen erhalten, hat eine möglichst schnelle Benutzeroberfläche für Bitfinex höchste Priorität. Deshalb richtete Bitfinex eine Reihe von verteilten Front-End-Servern ein, die als erster Kontaktpunkt des Nutzers mit der Plattform fungieren. Diese Lösung führte bei Bitfinex jedoch zu einer anderen Schwierigkeit: Diese Front-End-Server wurden gelegentlich durch Traffic-Spitzen überlastet, die zu einer schlechteren, verminderten Performance für die Nutzer führten. Bitfinex musste den Traffic also gleichmäßig auf diese Server verteilen, um eine Überlastung zu vermeiden und seinen Nutzern die höchstmögliche Geschwindigkeit bieten zu können.

Jede Finanzinstitution muss für ihre Kunden ohne Wenn und Aber dauerhaft Sicherheit gewährleisten. Für eine webbasierte Plattform wie Bitfinex könnte eine Sicherheitsverletzung dazu führen, dass der Dienst eine Zeitlang ausfällt – ein Umstand, der für eine Hochfrequenzplattform besonders problematisch ist. „Bitfinex ist eine hochverfügbare Hochfrequenzhandelsplattform“, erklärt Adam Chamely, Entwickler bei Bitfinex. „Wenn Kunden nicht auf unsere Plattform zugreifen können, können sie nicht handeln. Wenn sie nicht auf unserer Plattform handeln können, werden sie woanders hingehen; wir verlieren die Kunden an sich und wir verlieren ihr Handelsvolumen, was uns in eine schlechtere Position bringt und dazu führen kann, dass wir noch mehr verlieren.“ Bitfinex hatte bereits einen Sicherheitsanbieter beauftragt, verlor aber allmählich die Geduld, da der Anbieter ständig seine Preisstruktur änderte.

Die Bitfinex-Lösung: Cloud-basierte, sichere Lastverteilung

„Ich kenne Cloudflare seit geraumer Zeit, und andere Teammitglieder hatten den Dienst schon genutzt. Also beschlossen wir, zu schauen, ob Cloudflare uns bei der Lösung unserer Herausforderung helfen könnte“, so Chamely. „Wir haben überlegt, eine eigene Lösung einzuführen, aber am Ende war die Lösung von Cloudflare attraktiver: eine bestehende funktionierende Plattform, mit der wir uns auf die Entwicklung unserer eigenen Angebote konzentrieren können, anstatt das Rad neu erfinden zu müssen.“

Bitfinex nutzt jetzt die Cloudflare-Lastverteilung, um den Traffic intelligent auf seine Front-End-Server zu verteilen. Chamely bemerkt: „Mit der Cloudflare-Lastverteilung teilen wir den Traffic auf unsere Front-End-Server auf, um unsere Netzwerkkapazität zu erhöhen und sicherzustellen, dass diese Server einsatzbereit sind. Wir wissen auch zu schätzen, dass das Failover den Traffic nahtlos zu einem einsatzbereiten Server routet, falls ein Server ausfällt. Beides gewährleistet die hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit, die wir für unsere Plattform benötigen.“

Bitfinex profitiert jetzt auch von der Sicherheit durch Cloudflares erweiterte Suite von Sicherheitsfunktionen. Mit IP-Reputationsdaten von Millionen von Websites und Webapplikationen in ihrem Netzwerk blockiert die Cloudflare-WAF (Web Application Firewall) böswillige Anfragen, bevor sie die Server von Bitfinex erreichen können. Darüber hinaus garantiert der branchenführende DDoS-Schutz von Cloudflare, dass die Bitfinex-Plattform selbst vor den größten DDoS-Angriffen geschützt ist. Dieser Schutz lässt Bitfinex ruhig schlafen, und auch seine Kunden müssen nicht befürchten, dass die Plattform ausfällt oder kompromittiert wird.