保護 LLM

瞭解應用程式中嵌入式 LLM 的風險



雖然人工智慧 (AI) 大型語言模型能提升使用者與應用程式的互動體驗，但它們也會給您的數位資產帶來風險。

像 OpenAI 的 ChatGPT、Google 的 Bard 和 Meta 的 LlaMA 之類的大型語言模型，能加快對大量文字資料的處理速度，並且經過訓練以學會如何持續改進其輸出內容。但由於 AI 的使用呈爆炸式增長，這些 LLM 模型也成為網路罪犯的主要目標。例如，Darktrace 研究人員發現，從 2023 年 1 月到 2 月，新型社交工程攻擊增加了 135%，這與 ChatGPT 的廣泛採用相吻合。

AI LLM 的發展速度超過了安全通訊協定

想要利用 AI 的企業正在快速將該技術融入其內部營運及面向客戶的服務中。然而，由於 AI 的採用速度加快，若安全通訊協定未進行升級，應用程式可能會易受攻擊。

大型語言模型就像應用程式供應鏈中的任何其他元件一樣。它們會受到網路攻擊，這些攻擊可能會利用您的 IT 基礎架構來入侵和操縱敏感性資料。

這並不令人意外，因為接受使用者輸入的應用程式長期以來一直容易受到 SQL 資料隱碼攻擊以及使用者產生內容中的惡意連結之類的攻擊。由於 AI 接受命令和查詢等使用者輸入，因此取得存取權限的攻擊者隨後可以操縱該模型。



10 種 LLM 攻擊及其帶來的風險

針對 AI 大型語言模型的攻擊有多種形式，並以多種方式帶來風險，例如：

插入提示的不可見文字可以誘使模型產生網路釣魚電子郵件、擷取暴露敏感性資訊的訓練資料，或使用後門程式嵌入惡意程式碼。 操縱模型產生誤導性輸出可能會導致其他使用者得出錯誤的結論。 複製模型的檔案系統可能會導致智慧財產權被竊取，進而被出售給競爭對手，導致經濟損失或削弱市場優勢。 使用自然語言導致更容易誤導使用者並利用模型。 可以將故意製作的資訊放入使用者所查看的文件中，這可能導致攻擊者接管使用者工作階段。 提示插入透過直接插入（覆寫系統提示）或間接插入（操縱使用者輸入）來操控模型。 不安全的輸出處理會使後端 Web 系統暴露於惡意程式碼面前，這些惡意程式碼被插入到前端應用程式中，目的是欺騙終端使用者點擊該程式碼。 對 AI 模型進行資源密集型操作可能會導致服務效能下降以及高昂�的運算成本。 如果您依賴第三方的 LLM 模型元件，軟體供應鏈也可能會帶來威脅，因為第三方元件可能會引入額外的模型資料集和外掛程式，從而危及應用程式的安全。 有些模型會在提交回應時誘騙終端使用者透露機密資料。

為了使您的應用程式能夠透過套用 AI 持續提升其為終端使用者創造的價值，實施正確的安全策略以保障這些應用程式的安全至關重要。為幫助 CISO 評估 LLM 漏洞的風險，開放式全球應用程式安全專案 (OWASP) 發佈了 LLM 十大風險公告。

抵禦這些風險在很大程度上屬於未經測試的領域。雖然許多公司急於將帶有 LLM 的生成式 AI 整合到其應用程式中，但一些公司（如 Samsung 和 Apple）已經完全禁止使用這些模型，至少在短期內暫時禁止使用。



保護 LLM

若要保護您的組織免受針對 AI 工具所使用之大型語言模型的攻擊，請採用一種能防範不安全應用程式元件的安全策略。作為起點，下面提供了一些策略，可用於防止可能導致資料洩露並危及組織的應用程式漏洞：

分析網路流量中的攻擊模式，這些模式可能表明 LLM 已遭入侵，進而可能危及應用程式和使用者帳戶。

建立對傳輸層流量模式的即時可見度，在位元層級視覺化與 LLM 互動的封包和資料。

套用資料丟失預防技術來保護傳輸中的敏感性資料。

驗證、篩選和隔離流量，以保護使用者、裝置和應用程式免受遭入侵 LLM 的影響。

在邊緣執行程式碼，將遠端使用者的瀏覽器與插入惡意程式碼的 LLM 隔離，從而使其免受影響。

在 Web 應用程式防火牆上使用 WAF 管理規則集（例如 OWASP 核心規則和廠商規則），以封鎖基於 SQL 資料隱碼攻擊、Cross-site scripting 和其他 Web 攻擊媒介的 LLM 攻擊，同時避免誤判警示。

在實施這些策略時，要考慮到您的終端使用者。雖然緩解漏洞至關重要，但應用程式介面仍應易於導覽，並且不應迫使使用者經歷太多步驟才能存取應用程式。此外，還要對您的緩解措施進行測試，看看它們是否佔用了寶貴的頻寬。

將您的方法整合到整體 Zero Trust 策略中也很重要。預設情況下，從不信任並始終驗證使用者和裝置，即使連接到公司網路並且之前經過驗證也是如此。藉助 Zero Trust，您可以針對所有自托管、SaaS 和非 Web 應用程式之存取權限建立一個彙總層，針對每項資源授予基於背景的最低存取權限，而不是授予網路層級存取權限，從而縮小攻擊面。

在不影響使用者體驗的前提下進行保護

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