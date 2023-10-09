您應該禁止員工使用 AI 嗎？

審視 LLM 的好處和風險





企業一直在尋找提高效率和生產力的方法，對於許多人來說，深度使用 ChatGPT 等基於 AI 的大型語言模型 (LLM) 來產生內容、與客戶聊天甚至建置軟體，看起來前景廣闊。但是，恰恰相反，許多大型企業發現，他們不得不阻止員工使用這些技術。問題在於，同產業的其他公司是否也會效仿。

為什麼要禁止使用 AI？原因在於：生成式 AI 服務會使用資料輸入進行進一步訓練，並在許多情況下，在之後的某個時間將這些資料透露給外部各方。對於擁有或處理敏感性資料、維護專有智慧財產權、在受到嚴格監管的產業營運或開發封閉原始碼軟體的組織而言，此類資料外洩可能會帶來災難性後果。

但這些工具也提供了巨大的好處。那麼，CISO 如何確定應該允許還是禁止 ChatGPT 之類的工具呢？尤其是考慮到這樣的禁止可能會扼殺員工生產力，執行起來有難度，而且容易被規避。



為什麼 ChatGPT 和其他 AI 工具不安全？

由於員工可能認為 ChatGPT 和其他 LLM 能讓他們的工作更輕鬆、流程更高效，他們可能會在不知不覺中以某些方式使用這些工具，從而導致資料洩漏。

與所有 AI 模型一樣，ChatGPT 設計為在獲得更多資料後產生更好的結果。可能導致的意外資料外洩不一定是瑕疵，因為這些工具並非設計用來作為安全的資料保存庫。就像在 LinkedIn 或 Instagram 等社交媒體平台上發佈機密資訊是不安全的一樣，這些應用程式並非為保護私人資料而建置。

一項研究發現，有員工將受監管的機密資訊或智慧財產權粘貼到這些工具中。在另一個案例中，Samsung 工程師將機密資料上傳到 ChatGPT 後意外洩露，導致 Samsung 限制員工使用 ChatGPT。

與任何軟體一樣，LLM 通常包含錯誤，其中一些可能會導致資料外洩。2023 年 3 月，OpenAI 透露，一個錯誤導致部分使用者與 ChatGPT 的對話內容被展示給了其他使用者。

最后，使用這些工具還存在合規性和監管方面的問題。對於資料的處理方式沒有保證，而且分享資料可能會使公司不符合資料安全法規的要求。就像使用任何外部應用程式一樣，資料洩漏或者對資料處理過程缺乏可見性，可能會導致違反 GDPR 或其他監管框架。將資料傳遞給 LLM 也會破壞合規性所需的資料稽核記錄。



有哪些公司出於什麼原因封鎖了 AI

考慮到這些風險，幾家大公司已經開始全面禁止其員工使用 LLM。

Amazon 在發現 ChatGPT 的回應似乎與 Amazon 內部資料相似後，禁止其員工使用 ChatGPT。Apple 公司則基於這些工具可能會洩漏敏感性資訊的擔憂，禁止內部使用 ChatGPT 和 GitHub 的自動編碼工具 Copilot。

金融產業在阻止使用 LLM 方面尤為積極主動。JPMorgan Chase 對內部使用 ChatGPT 實施了嚴格限制，原因是擔心可能會洩漏受保護的金融資訊，導致違反國家和產業資料法規。Bank of America、Citigroup 和 Deutsche Bank 等大型金融機構紛紛效仿。

最後，如之前所提到的，Samsung 也曾長期禁止使用 ChatGPT。他們多次解除禁令，之後又再次頒布禁令。

基於這些及其他範例，禁止或限制員工使用生成式 AI 的公司似乎是出於以下主要原因：

直接洩露內部資料

對 LLM 如何儲存、處理和利用資料輸入以改進其演算法和回應存在擔憂，因為這可能會模仿私密內部資料，並導致競爭情報的意外泄露。

對 LLM 在處理受監管資料時缺乏記錄這一情況的擔憂



禁止使用所面臨的挑戰

即使某個組織確實決定禁止或限制使用 LLM，他們也可能會發現執行這一規定幾乎是不可能的。

制定安全標準並不意味著內部使用者會遵守該標準，甚至可能都不知道有這項規定。由於雲端運算，各組織發現已經很難阻止在遠端工作中使用不安全的個人裝置，或者禁止使用未授權的 SaaS 應用程式。人們將使用未經核准的應用程式稱為「影子 IT」，因此對於在 LLM 禁令下使用 AI 的情況，也許可以稱之為「影子 AI」。

安全部門可以透過封鎖這些工具的 IP 位址或 URL 來禁止某些應用程式，但當然，這些限制並非萬無一失。個人裝置可能未安裝正確的安全用戶端；公司設備可能會在非公司網路上使用。下定決心的使用者甚至可能使用 VPN 來繞過防火牆規則，從而存取被禁止使用的工具。



禁止使用的替代方法：資料丟失預防 (DLP)

可以肯定的一點是，ChatGPT 和類似服務極其受歡迎。實施禁令可能有助於減少其使用以及相關的資料洩漏情況。但 CISO 或許應該假設自己的員工正在企業或個人裝置上使用這些工具。出於這一假設，他們應該認真考慮採用資料丟失預防 (DLP) 解決方案。

DLP 解決方案使用各種策略來偵測敏感性資料，並防止其離開受保護的環境。這些方法包括模式比對、關鍵字比對、檔案雜湊比對和資料指紋識別，但與防止 AI 工具資料洩露最相關的是限制複製和貼上、上傳以及鍵盤輸入的功能。

DLP 解決方案（與瀏覽器隔離搭配使用時）應該能夠防止員工進行複製貼上操作，從而阻止其將敏感性資料輸入任何 Web 應用程式（包括 LLM）。DLP 也可能能夠封鎖資料上傳、攔截某些鍵盤輸入，以及偵測傳出 HTTP 請求中的機密資料。

對於是否禁止使用生成式 AI，不同組織有不同的想法。那些選擇禁止使用的組織，可能也無法完全杜絕其使用。但無論組織處於哪種情況，DLP 都提供了一種介於無限制使用 AI 與禁止使用 AI 之間的替代方案。



公司是否應該禁止員工使用 ChatGPT？

當然，DLP 並不能保證資料不會被上傳。總體而言，CISO 將不得不權衡允許使用 ChatGPT 和其他 LLM 的利弊，而他們的結論會因產業而異。在銀行等受到嚴格監管的產業中，將內容上傳到 LLM 可能根本不可行。在其他產業中，CISO 可能會逐案評估 AI 的使用情況，或者乾脆允許自由使用。

但每家企業都有需要保護的敏感性資料，而 DLP 有助於防止這些資料進入 LLM 的資料庫。鑒於資料保護在當今環境中的重要性，Cloudflare 提供了 DLP，來幫助各企業在工作場所中生成式 AI 使用之風盛行的情況下降低資料和程式碼暴露的風險。

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