CIO 角色：取得成功的 5 大策略

保持競爭力

過去數年來，商業和技術領域發生了前所未有的變化，CIO 不得不迅速適應這些轉變。隨著不確定性的延續，制定一套明確的計畫以確保員工隊伍完整，在任何情況下使企業為取得成功做好準備，比以往任何時候都更加重要。

隨著威脅的不斷演化，我們的安全狀態也必須時刻升級。為了保持競爭力，可採用以下五種策略，每個明智的 CIO 都應予以考量：

1. 實作 Zero Trust 策略

隨著網路安全變得越來越重要，眾多企業正在轉向 Zero Trust 網路安全模��型來保護其系統和資料。Zero Trust 假設所有使用者和裝置都具有潛在的惡意攻擊性，會要求它們驗證身分，並驗證對應用程式和資料的存取權限。

儘管已經有不少企業正在實作 Zero Trust 模型，但仍有更多企業還未開始行動。優先實作 Zero Trust 架構，確保整個企業的網路安全。

在大型企業中，指定一名「零信任架構長」或其他專家來監督整個企業的實作情況對企業而言非常有益。授權一位專門領導者來協調和執行戰略，可確保在整個企業中成功部署 Zero Trust。

2. 優先考慮電子郵件防禦

電子郵件是使用最廣泛的商業應用程式。電子郵件是最常見的攻擊目標，因為超過 90% 的網路攻擊都從網路釣魚電子郵件開始 。身為 CIO，您必須優先保護企業的電子郵件系統免受網絡威脅。

雖然對使用者進行防範教育對於防止網路釣魚和其他類型的電子郵件攻擊很重要，但我們可能需要採用 Zero Trust 方案來確保電子郵件安全，而不是在攻擊得逞時去怪罪於使用者。但大型電子郵件服務提供商提供的內建保護通常不夠好。

考慮實作更為進階的電子郵件網路釣魚保護，以更好地保護您的企業免受這些電子郵件攻擊。優先考慮使用可靠的電子郵件防禦將�降低違規風險。

3. 保護使用者

進入數字時代，CIO 必須確保企業的系統和資料免受網路威脅。一種強大的方法是實施更強大的驗證方法，例如防止網路釣魚的多重因素身份驗證，甚至透過無密碼驗證省去密碼。這些策略有助於降低未經授權存取的風險並防止攻擊。

除此之外，考慮實施 遠端瀏覽器隔離 有助於為使用者在存取網際網路時提供更多一層防護。協助使用者提升安全性，您即可保護企業系統的整體安全性和完整性。

4. 完全接受混合式工作

CIO 必須適應瞬息萬變的商業格局。隨著許多企業開始接納混合式工作，網際網路將在整個網路策略中發揮越來越重要的作用。

確保您的系統和流程已經過最佳化，能夠應對這一新的現實。這包括優先考慮遠距工作者的使用者體驗，並實作更好的最終使用者體驗監督，以確保他們能夠高效率工作並有效協作。制定策略，假設遠距工作將有助於企業保持競爭力。

5. 管理多雲端環境

隨著企業越來越多地採用多雲端系統來管理其 IT 基礎架構，CIO 必須能夠有效應對這些複雜的環境。

一種方法是在所有主��要雲端實作無縫策略，以簡化管理並降低複雜性。考慮如何最佳化效能，並在您的多雲端資產中統一運用網路安全。此外，注意不斷變化的法規性與合規性環境，並尋找具有內建合規性功能的雲端服務，以最大程度地減少團隊的負擔。

領航未來

必須制定一套明確的計畫來保護您的員工隊伍，同時保持適應變化。實作 Zero Trust 策略、重點關注電子郵件防禦、保護使用者、接納混合式工作、高效管理多雲端環境，將協助您的企業引領不斷變化的技術格局，最終取得成功。

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