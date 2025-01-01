產生式人工智慧 (AI) 是一種電腦程式，可以根據人類提示產生內容。
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產生式人工智慧 (AI) 是一種深度學習模型，可根據提示產生文字、影像、電腦程式碼和視聽內容。
產生式 AI 模型是在大量的原始資料上進行訓練的——通常，這些資料是它們被構建用來產生的相同類型的資料。從這些資料中，它們學會在給出任意輸入時形成回應，這些回應在統計上可能與這些輸入相關。例如，一些產生式 AI 模型經過大量文字的訓練，以便能夠以看似自然且原始的方式回應書面提示。
簡而言之，產生式 AI 可以像人類藝術家或作家一樣對請求做出反應，但速度更快。這些模型產生的內容是否可以被認為是「新的」或「原創的」還有待爭論，但在許多情況下它們可以比得上或超過某些人類的創造力。
流行的產生式 AI 模型包括用於產生文字的 ChatGPT 和用於產生影像的 DALL-E。許多組織也建立了自己的模型。
產生式 AI 是機器學習的一種，這意味著它依靠數學分析來尋找相關概念、影像或模式。然後，它使用此分析來產生統計上可能與其收到的提示相似或相關的內容。
具體來說，產生式 AI 依賴一種稱為深度學習的機器學習。深度學習模型足夠強大，可以從未標記資料中學習。它們使用一種稱為神經網路的運算架構。這種架構由多個節點組成，這些節點相互傳遞資料，類似於人腦透過神經元傳遞資料的方式。神經網路能夠執行高度複雜和精細的任務。
能夠解釋語言的產生式 AI 模型需要理解的不僅僅是單字。它們必須能夠解釋整個句子、段落和文件。早期的機器學習模型很難理解整個句子，並且在到達結尾時會「忘記」句子的開頭，從而導致誤解。
現代產生式 AI 模型使用一種稱為 Transformer 的特定神經網路。它們使用一種稱為「自註意力」的功能來偵測序列中的元素如何連接。Transformer 讓產生式 AI 模型能夠處理大塊文字並將其置於上下文中，而不僅僅是處理單字和短語。
要使其正常運作，必須向產生式 AI 模型提供大量資料：在大多數情況下，比人類一生能夠處理的資料還要多。例如，大型語言模型 ChatGPT 使用了數百萬份文件進行訓練。影像產生器可能會接受數百萬張影像的訓練，程式碼產生器可能會接受數十億行程式碼的訓練。
這些訓練資料儲存在向量資料庫中。在這樣的資料庫中，資料點儲存為向量，或者說是多維欄位中的一組座標。正如緯度和經度使人們能夠在查看地圖時找到附近的位置一樣，將資料儲存為向量使機器學習模型能夠找到「附近」的資料點。這使得模型能夠建立關聯並理解單字、影像、聲音或任何其他類型內容的上下文。
一旦產生式 AI 模型達到一定程度的精調，它就不需要那麼多的資料來產生結果。例如，語音產生 AI 模型可能需要數千小時的錄音進行訓練。但一旦經過精調，一些模型只需要幾秒鐘的樣本錄音就可以真實地模仿某人的聲音。
產生式 AI 模型越來越受歡迎，因為它們提供了許多潛在的好處。這些好處包括但不限於：
然而，產生式 AI 也有其缺點，包括：
「大型語言模型」(LLM) 是產生式 AI 模型的技術詞彙，可以處理語言並產生文字，包括人類口語和程式設計語言。熱門的 LLM 包括 ChatGPT（來自 OpenAI）、Llama（來自 Meta）、Bard（來自 Google）、Copilot（來自 GitHub）和 Bing Chat（來自 Microsoft）。
AI 影像產生器的工作原理與 LLM 類似，但針對的是影像而不是文字。DALL-E 和 Midjourney 就是兩個流行的基於生成式 AI 的影像產生器。
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