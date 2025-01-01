Crunchbase 是世界領先的網際網路私有公司資訊提供者，每個月為超過 3000 萬使用者服務。在這段影片中，Crunchbase 的 CEO Jager McConnell 詳細說明他的公司如何得力於 Cloudflare 獲得成功。

逐字稿： 「我是 Crunchbase 的 CEO Jager McConnell。Crunchbase 是世界領先的網際網路私有公司資訊提供者。有超過 3000 萬名使用者向我們諮詢、使用我們來尋找他們的下一筆投資，以及尋找他們的下一位投資人。甚至銷售人員也會到 Crunchbase 中尋找他們的下一個商機。

你知道的，有新聞消息發布時，當發生重大的新融資事件時，會有大量的流量湧入 Crunchbase。而這些就是我們保持領先的關鍵時刻。如果我們沒能及時掌握，使用者就會大失所望。他們會改到他處尋找那條新聞。而那就是我們真正最為依賴 Cloudflare 的時候。

我沒有足夠的頻寬或人數可運用，但是有一個龐大的團隊嘗試讓我們的伺服器隨時保持正常運作，嘗試緩解這些攻擊。這時候，就會改為向供應商求助，並表示：「聽著，這是你們的核心能力。請幫我們完成這項工作，因為��你們會做的比我們好。」

從 CDN 的角度來看，我們有 92% 的流量會轉入 CDN 伺服器。所以實際上不會接觸到我們的原始伺服器。這是非常棒的事情。這代表的是，發生流量激增時，流量會分佈到整個伺服器網路中。這不僅節省了我們的頻寬，且最終省下了我們的成本，而且從終端使用者的角度來看，一切也都變得極為快速，因此讓他們相當滿意。

Cloudflare 讓我們得以發展，讓我們看起來有相當大的國際存在感，因為我們在世界各地有超過 330 個不同的資料中心。我們基本上會將資料推到這些邊緣伺服器上。從我們終端使用者的觀點來看，他們能夠享有更快的體驗，因為伺服器就在他們旁邊，對吧？那麼，躍點非常少。因為得力於該 CDN，所以無論使用者位於澳洲或亞洲，都能夠使用 Crunchbase 時獲得驚人的流暢體驗。

最重要的是，使用者可以仰賴我們。他們知道，當他們前往 Crunchbase.com 時，他們能夠找到所需的內容，因為伺服器持續保持運作。Cloudflare 不斷地保持運作，讓我們能履行承諾，實現使用者的期望。

那麼，如果您運作的是大型網站，您就成了相當顯眼的目標。Cloudflare 會借助其 DDoS 緩解，透過其 WAF 保護來幫助我們減輕這種風險。光是上個月，我們就承受了超過 1,600 次不同的攻擊。

有趣的是；正如各位能想像到的，有很多人對我們進行網路爬蟲。例如，當我們是資料集時，人們會盡其所能找到或取得我們的資訊。但有趣的是，有時候，當他們嘗試編寫這些網路爬蟲時，他們的編碼能力並不是非常好。

所以，當單一 IP 不斷重複地嘗試透過數百萬次請求，為的是在相同的頁面上盡可能取得更多資訊，就確實成為 DDoS 攻擊了，即使甚至可能沒有這個意圖。我們一直都看到諸如此類的攻擊。而在這裡，Cloudflare 可以再次介入，確保這種情況不會發生。

從安全的角度來說，這對我們非常重要。顯然地，雖然有這些駭客嘗試運用勒索軟體且嘗試癱瘓我們的伺服器，Cloudflare 的保護措施還是能確保我們的安全；老實說，我認為駭客看到有 Cloudflare 在保護我們的伺服器時，就會改變目標，另尋他處。」