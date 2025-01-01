又拍云借力 Cloudflare 产品分销扩大其用户网络

又拍云致力于为客户提供一站式的在线业务加速服务，以场景化 CDN 为核心业务，为客户提供云存储、云处理、云安全、AI 视频云、流量营销等服务，帮助用户实现内容分发加速、产品研发加速、业务成长加速。又拍云已推出直播、点播、电商、游戏、音频、移动 App 等多种细分场景的场景化解决方案，同时也为部分有特殊需求的客户提供定制 CDN 服务、通用的大规模存储服务。开放高度可扩展的 API，开发人员可轻松使用，帮助互联网企业以极其低的价格，获得可靠、安全、快速的云服务。 又拍云的客户包括快手、字节、美团、欢聚集团、华为、华数传媒、星巴克、中国平安、小红书、豆瓣、TapTap、网龙等。

挑战： 某游戏开发商在出海过程中遭遇恶意网络攻击

某游戏开发商在出海业务发展中遭遇了恶意攻击。又拍云业务发展高级副总裁朱先生说：“在跟此客户沟通衔接的时候，针对网络安全需求，我们与 Cloudflare 团队一起，结合客户的具体的业务反馈，很快给出了组合解决方�案。”

Cloudflare WAF 和 Spectrum 成为客户的高效解决方案

“又拍云和 Cloudflare 推进此合作也是一个契机，双方一拍即合，快速敲定了最终实施方案，即 WAF 加 Spectrum 的组合来满足客户的安全需求，而且最终通过了客户在实际业务中的验证，完全符合客户预期。Cloudflare 的这款方案非常有效地解决了客户的网络攻击问题，而这个问题的顺利解决也奠定了我们两家公司的合作基础。”朱先生说，“这样双方组合的合作模式最终打动了客户，不只单一地依靠某一方的优势，而是叠加两个公司的产品优势和服务优势。” “对安全类的产品需求，又拍云和发展出海业务的用户非常契合地找到一个双方刚好的时间节点，无论整体市场容量，还是针对发展出海业务的中国客户，Cloudflare 的高防产品潜力是非常大的。所以在使用 Cloudflare 产品之后，我们进一步扩大了在这个领域的业务范围。”

挑战：电商、游戏开发商需要高效提速服务

又拍云致力于全场景支持，为在线教育、电商和游戏开发商等用户提供全配置化自动管理。在双十一、618 等购物高峰期，电商需要应对访问高峰，以及解决跨境业务访问体验差的问题。

Cloudflare 的大量全球网络加速节点显著改善了网络体验

Cloudflare 在全球 100 多个国家的200多个城市布设了众多网络加速节点。“尤其在安全防护这个领域，安全节点的数量相当大，对我们服务的最终客户来说，这也是一个关键标签，因为这提供了极高的安全防护，能够为业务保驾护航。” 朱先生表示。 “在安全防护的场景上，全配置化自动管理的优化作用是非常明显的，可以减少大量手工干预��，为用户节省时间和精力。平均而言，性能也比之前提高30%左右。”