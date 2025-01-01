Ultius 利用 Cloudflare 保护其自由写作市场。

Ultius 是一个在线平台，将消费者与有才华的自由撰稿人联系起来，提供写作、编辑和商业文档准备服务。Ultius 首席执行官 Boban Dedovic 指出：“在衡量公司业务是否成功时，我会评判我们对公司愿景的执行情况，也就是我们是否成为了全球消费者信赖的内容解决方案提供商。我希望公司向尽可能多的地区、尽可能多的人提供服务。”

Ultius 面临的挑战：防护 DDoS 攻击以及保证应用程序安全和性能 Dedovic 解释说：“我们最初找到 Cloudflare，是因为我们遭受了 DDoS 威胁，我们希望用到遍布全球的稳定基础设施，在我们扩展到新区域时提供可靠性能。”Ultius 遭到 DDoS 攻击，网站可能会运行缓慢、无响应或完全无法使用，导致用户体验不良、品牌丧失信誉并最终导致收入损失。

此外，这些攻击在尝试进行数据盗窃时常常会分散注意力，因此 Ulitius 一直在寻找供应商以进一步加强其应用程序和内��部资源的安全性——就像在任何网络市场中一样，任何用户数据泄露都会给公司造成难题，并损害平台信任度。

除了保护应用程序外，Ultius 还希望确保应用程序在全球范围内快速扩展，同时为用户保持一致体验。这意味着要找到一个极为可靠的托管 DNS 提供商以及一个 CDN，以快速将内容交付给用户，无论最终用户身在何处。

Ultius 的解决方案是为保证安全性和稳定性而构建的高性能专门网络 Dedovic 指出：“在选择 Cloudflare 之前，我考察过其他解决方案，但发现 Cloudflare 最强大、最易于使用。尽管我们现有的基础设施将 DDoS 保护的最高速度限制为 5GB/s，但 Cloudflare 提供了不受限制的 DDoS 防护，无论攻击规模大小，它都能为我们提供保护。”

“在我们遇到停机时，我们能立即计算出这次停机的每小时成本，然后计算出在给定年份中发生这种情况的频率。无需计算具体数字就知道，使用 Cloudflare 的服务成本相比我们的服务脱机的成本，投资回报要高得多。Cloudflare 的速率限制和 WAF 帮助我们阻止了针对我们基础设施的威胁，其阻止数量比之前的解决方案多 20 倍。借助这些工具，Cloudflare 帮助我们践行了对客户信任和安全的承诺。”

当 Cloudflare 发布 Access 时，Ultius 急于尝试这一新工具，将之视为保持其内部资源不受外界入侵的潜在解决方案。“Cloudflare Access 通过向重要的数据输入点添加二级身份验证来帮助我们加强 Web 资产，”Dedovic 说道。“我们用它来保护所有保存敏感数据的资源的输入点，”Dedovic 说道。“这是保护我们内部资源的强大、易于使用的解决方案。另外��，我能够在 20 分钟内完成设置，而无需进行任何技术更改。我们不再使用速度缓慢、令人痛苦的 VPN，这让我们的团队非常开心。”

现在，Ultius 还利用 Cloudflare 一流的托管 DNS、CDN 和 Argo Smart Routing 服务，这些服务相结合，可以将传送首字节的时间减少 50% 以上，并将整个应用程序的性能提高 60% 以上。Dedovic 总结道：“网站更快可以帮助我们更好地为客户、准客户、写作者和员工提供服务。将 Cloudflare 的性能服务添加到我们的应用程序中，直接提高了我们的转换率和网站可用性。”