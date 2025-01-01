Crunchbase 是互联网上全球领先的私营公司信息提供商，每月为 3000 多万用户提供服务。在这段视频中，Crunchbase 的首席执行官 Jager McConnell 讲述了该公司如何与 Cloudflare 携手取得成功。

文字稿： “我是 Crunchbase 的首席执行官 Jager McConnell。Crunchbase 是互联网上全球领先的私营公司信息提供商。超过 3000 万用户信任我们，使用我们的网站寻找新的投资机会和新投资者，甚至销售人员也借助 Crunchbase 寻找新的潜在客户。

众所周知，我们每次发布突发新闻，或发生新的重大融资活动时，都会有巨大流量涌至 Crunchbase 。这正是我们保持在线的关键时刻。一旦宕机，用户就会对我们失去信心，转到其他网站查看有关消息。每当此时，我们就会非常依赖 Cloudflare。

我没有足够的带宽，也没有足够的人员去组建一支庞大的团队，让我们的服务器一直保持正常运行并尝试缓解各种攻击。这时，您就会求助于某个供应商并说：“这就是你们的核心竞争力。请帮助我们，因为你比我们更擅长。”

从 CDN 的角度来看，92% 的流量流向了 CDN 服务器。因此，流量实际上不会到达我们的源服务器。这太神奇了。这意味着，高峰期间，流量会分布到整个服务器网络中。这不仅节省了带宽，最终也节省了成本。从最终用户的角度来看，网站速度也非常快，让他们满意而归。

Cloudflare 在全球拥有超过 330 个数据中心，这让我们能够走向全球并拥有巨大的国际影响力。我们可将数据推送到这些边缘服务器。从最终用户的角度来看，因为服务器触手可及，他们也将拥有更快的体验。由此，跃点数也会大幅减少。因而，无论用户位于澳大利亚还是亚洲，都能够通过 CDN 在使用 Crunchbase 时获得绝佳体验。

最重要的是他们可以依赖我们。他们知道，当访问 Crunchbase.com 时，服务器会一如预期地正常运行。借助 Cloudflare，我们能够确保网站正常运行，从而履行承诺并满足客户预期。

大型网站很容易吸引攻击。Cloudflare 通过其 DDoS 防护和 WAF 保护帮助我们缓解攻击风险。就在上个月，我们遭受了 1600 多次不同的攻击。

有一件很有意思的事情，很多人会在我们的网站上使用爬虫。例如在我们制作数据集后，人们会试图以各种方式获取我们的信息。但有时，这些尝试编写爬虫程序的人技术并不过硬。

因此，爬取信息实际上变成了 DDoS 攻击，就是一个 IP 试图在同一页面上反复获取尽可能多的信息，发出数以百万计的请求。这甚至可能不是他们的初衷。我们经常看到这类攻击。此时 Cloudflare 就可以介入，确保这种情况不会发生。

从安全的角度来看，这对我们来说很重要。很多黑客试图发动勒索软件和并压垮我们的服务器，Cloudflare 的保护措施确保我们安全无虞。坦白说，我认为当黑客看到 Cloudflare 保护我们的服��务器后，就会直接转战其他地方了。”