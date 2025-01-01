Chrono24 通过在 Cloudflare 麾下实现整合来节省资金、提升网站性能和提高安全性

自 2003 年以来，Chrono24 一直经营着全球最大的在线豪华手表市场之一。该公司的移动应用程序拥有超过 500 万用户。Chrono24 桌面市场可通过 46 个区域化的顶级域名访问，提供 22 种语言的内容，每天吸引超过一百万的访问者。这些访问者平均每天可以浏览来自 120 个以上国家/地区的 3,000 多家专业经销商和私人卖家在线出售的 475,000 种以上的豪华手表。

挑战：以前的性能和安全供应商提供的性能很差且服务不佳

在与 Cloudflare 合作之前，Chrono24 从 EdgeCast 订阅了内容交付网络（CDN）解决方案，并从另一家供应商那里购买了 DDoS 防护和 Web 应用程序防火墙（WAF）。

CDN 的效果很差，尤其是对于日本和澳大利亚的用户，延迟非常大。Chrono24 对其安全供应商的性能和客户服务也非常不满意。两种产品拖慢了 Chrono24 网站和应用程序的速度，而且技术总监 Sven Ferber 认为，该供应商提供的分析手段无助于监控或缓解威胁。

“当我们遇到问题时，客服代表根本起不了什么作�用，而且这种事经常发生。他们不断告诉我们问题出在我们身上，而实际上这些问题是由他们的产品引起的。” Ferber 回忆说。“此外，他们提供的统计数据和见解的质量也很差。我们对安全威胁或攻击的透明度为零。”

Ferber 还认为雇用两个供应商的成本太高了。他决定将性能和安全整合到同一个供应商旗下，由其提供快速可靠的 CDN、WAF 和 DDoS 防护措施，以保护和加速其网站和移动应用程序。

解决方案：Cloudflare 在整合解决方案的同时提供卓越的性能和服务

Ferber 选择了 Cloudflare 的核心性能和安全软件包，其中包括 Cloudflare 的全球分布式 CDN、WAF 和 DDoS 防护服务。Cloudflare 的客户服务和易用性给他留下了深刻的印象。

他回忆说：“建立我们的 Cloudflare 解决方案一点也不复杂。”“在入门阶段，Cloudflare 为我们提供了大量文档和支持。与以往的经验相比，部署非常简单。Cloudflare 的解决方案工程师使用我们之前供应商提供的数据来设置 CDN，这对我们来说效果确实非常好。我们对 WAF 的细节有一些疑问。我们不确定它会对我们的网站产生什么影响，但是 Cloudflare 的工程师向我们解释了每件事情，并且效果非常好。”

他继续说道：“Cloudflare 的标准规则阻止了绝大多数威胁。”“对于 Cloudflare 未能捕获的少数威胁，我们很容易针对其设置自定义 WAF 规则。”

部署了 Cloudflare 之后，Chrono24 的站点速度立即获得提高。“我们的所有站点在全球范围内的运行速度都变得更快，但在日本和澳大利亚，这种改进尤为明显，因为那里是我们遇到的最大问题所在，” Ferber 解释说。“日本的网站速度同比加快了 35％。在 Cloudflare 之前平均页面下载时间为 4.2 秒；现在是 2 秒。”

Ferber 对 Cloudflare 的 WAF 和 DDoS 保护也感到满意。Cloudflare 每月可以阻止大约 140 万次威胁，Ferber 及其团队可以访问到具有独到见解，且可操作性强的安全分析。他说：“Cloudflare 使我们的网络安全更加易于管理。”“以前，我们缺乏对潜在威胁的可视性。Cloudflare 的安全分析仪表板为我们提供了完全的透明度。我们可以看到对我们网站和应用程序的所有安全威胁。”

除了性能和安全性改进之外，Cloudflare 还为 Chrono24 节省资金。“由于我们将性能和安全性整合到一个供应商身上，因此我们的基本成本要低得多。我估计我们将花费大约三分之一的费用。”Ferber 表示。

Ferfla 对 Cloudflare 的客户服务也印象深刻。“我们成为 Cloudflare 的客户大约 9 个月了，而且自从我们首次完成所有设置以来，现已不再需要请求支持。太神奇了；它绝对说明服务质量和易用性。即使一家公司拥有出色的客户支持，但遇到问题就一个劲打电话给他们也不是一件好事。”

他继续说道：“与 Cloudflare 合作是一次很棒的经历。”“他们绝对满足了我们对性能、安全性和客户支持的期望。将所有安全性和性能需求改由一个供应商基于一种基础架构提供，对于 Chrono24 来说是巨大的财务优势和后勤优势。如果我们需要更多的安全和性能服务，我们一定会求助于 Cloudflare。”

实际上，Ferber 设想在不久的将来扩充其 Cloudflare 安全产品组合。“DDoS 攻击曾经是我们面对的最大安全问题，但现在，最大问题却变成了恶意机器人，因此，我们正在与 Cloudflare 讨论如何实施其机器人管理解决方案。”