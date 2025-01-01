BrainCert 通过利用 Cloudflare 的网络提供更快、更安全的在线培训平台。

BrainCert is a cloud-based all-in-one educational platform-as-a-service that offers customers the ability to create, distribute, and sell their own online courses, tests, and live classes. The solution comes integrated with 4 core platforms: courses, online testing, virtual classrooms, and a content management system.

BrainCert’s Challenge: Secure, Optimized Content for White-Labled Sites

随着 BrainCert 的发展，它面临两个独特的挑战。首先是确保为客户及其全球用户提供始终如一的优质 Web 体验。尽管 BrainCert 具有多源基础结构，但它无法做到在用户的每个位置都设置源服务器。这使 BrainCert 的客户用户感到受挫，因为他们离 BrainCert 的基础架构越远，学习应用程序的速度就越慢、响应性就越差，即使 BrainCert 的客户位于本地也不例外。

Braincert 的第二个挑战是保护客户的主机名。BrainCert 的客户可以在自己的网域上提供课程，但是，为多��个组织购买、管理和更新 SSL 证书成为一个困难且不可扩展的过程。正如 Braincert 的创始人兼首席执行官 Yasin Rahim 所说的那样，“找到可行的解决方案以我们的客户主机名提供 SSL 证书变得越来越困难。随着我们的客户群规模不断扩大，管理每个站点的 SSL 证书生命周期繁琐、困难又容易出错。使用这样的解决方案，我们就没法继续扩展。”

BrainCert’s Solution: A Large Scale Performance Network with Powerful Security

在使用 Cloudflare 之前，BrainCert 曾尝试过利用许多供应商来应对他们的挑战，但都无法满足性能和安全性需求。“我们尝试过 Cloudflare 的竞争对手，”Rahim 指出，“但是它们更加复杂，需要工程工作来手动更改代码。最后，我们选择了 Cloudflare，因为它提供了更多功能，并且只需单击仪表板即可轻松管理一切。现在，我们不必担心代码级配置。”

“Before Cloudflare, BrainCert tried a number of vendors to meet their challenges, but none met the performance and security needs. . .”

Rahim 继续说道：“让 Cloudflare 处理我们的流量不仅可以改善我们的全球性能，而且由于 Cloudflare 的性能产品与安全性集成在一起，还可以轻松阻止攻击并保护我们的网络。”借助 Cloudflare，BrainCert 将应用程序的总加载时间缩短了 40% 以上，并且通过 Cloudflare 的 WAF 使得基础架构面临的威胁减少了 97%。

此外，Cloudflare 的 SSL for SaaS 产品专门旨在解决 SaaS 公司在处理客户的 SSL 证书方面遇到的难题。Rahim 表示：“Cloudflare 的 SSL for SaaS 非常适合我们的需求，并为我们提供了超越竞争对手的技术优势。”“现在，我们为公司客户生成 SSL 证书，并保护其 SaaS 应用程序。SSL for SaaS 通过允许我们使用 Cloudflare 的 API 集成和自动化 SSL 证书，将我们面临的工程工作量减少了将近 90%。这使我们满怀信心地进入市场，并大胆宣称我们可以保护客户的 SaaS 应用程序并在 30 秒内保护其主机名。我们的客户非常喜欢！