BrainCert 通过利用 Cloudflare 的网络提供更快、更安全的在线培训平台。

BrainCert is a cloud-based all-in-one educational platform-as-a-service that offers customers the ability to create, distribute, and sell their own online courses, tests, and live classes. The solution comes integrated with 4 core platforms: courses, online testing, virtual classrooms, and a content management system.

BrainCert’s Challenge: Secure, Optimized Content for White-Labled Sites

随着 BrainCert 的发展,它面临两个独特的挑战。首先是确保为客户及其全球用户提供始终如一的优质 Web 体验。尽管 BrainCert 具有多源基础结构,但它无法做到在用户的每个位置都设置源服务器。这使 BrainCert 的客户用户感到受挫,因为他们离 BrainCert 的基础架构越远,学习应用程序的速度就越慢、响应性就越差,即使 BrainCert 的客户位于本地也不例外。

Braincert 的第二个挑战是保护客户的主机名。BrainCert 的客户可以在自己的网域上提供课程,但是,为多 个组织购买、管理和更新 SSL 证书成为一个困难且不可扩展的过程。正如 Braincert 的创始人兼首席执行官 Yasin Rahim 所说的那样,“找到可行的解决方案以我们的客户主机名提供 SSL 证书变得越来越困难。随着我们的客户群规模不断扩大,管理每个站点的 SSL 证书生命周期繁琐、困难又容易出错。使用这样的解决方案,我们就没法继续扩展。”

BrainCert’s Solution: A Large Scale Performance Network with Powerful Security

在使用 Cloudflare 之前,BrainCert 曾尝试过利用许多供应商来应对他们的挑战,但都无法满足性能和安全性需求。“我们尝试过 Cloudflare 的竞争对手,”Rahim 指出,“但是它们更加复杂,需要工程工作来手动更改代码。最后,我们选择了 Cloudflare,因为它提供了更多功能,并且只需单击仪表板即可轻松管理一切。现在,我们不必担心代码级配置。”

Rahim 继续说道:“让 Cloudflare 处理我们的流量不仅可以改善我们的全球性能,而且由于 Cloudflare 的性能产品与安全性集成在一起,还可以轻松阻止攻击并保护我们的网络。”借助 Cloudflare,BrainCert 将应用程序的总加载时间缩短了 40% 以上,并且通过 Cloudflare 的 WAF 使得基础架构面临的威胁减少了 97%。

此外,Cloudflare 的 SSL for SaaS 产品专门旨在解决 SaaS 公司在处理客户的 SSL 证书方面遇到的难题。Rahim 表示:“Cloudflare 的 SSL for SaaS 非常适合我们的需求,并为我们提供了超越竞争对手的技术优势。”“现在,我们为公司客户生成 SSL 证书,并保护其 SaaS 应用程序。SSL for SaaS 通过允许我们使用 Cloudflare 的 API 集成和自动化 SSL 证书,将我们面临的工程工作量减少了将近 90%。这使我们满怀信心地进入市场,并大胆宣称我们可以保护客户的 SaaS 应用程序并在 30 秒内保护其主机名。我们的客户非常喜欢!