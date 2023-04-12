Segurança cibernética do Super Bowl: proteção de momentos virais







O Super Bowl, onde as lendas do futebol surgem e as marcas testam sua coragem. Uma vitrine da competição mais acirrada e força publicitária. Nós sintonizamos para ver os principais talentos da NFL e os anúncios de grande sucesso das marcas, mas o que acontece nos bastidores? Assim como os anunciantes, equipes de TI e CIOs se preparam para suas próprias grandes jogadas. Há muitas semelhanças com treinadores e jogadores criando estratégias para seu desempenho em campo.

No ano passado, a Cloudflare ficou de olho no jogo, observando como marcas como Bud Light, Pringles e Coinbase viram o tráfego de seus sites disparar. O QR code viral da Coinbase não aguentou o tráfego e travou a página de destino, provando que anúncios bem-sucedidos podem revelar deficiências tecnológicas. A infraestrutura e as ferramentas de segurança corretas são essenciais para evitar falhas no site durante picos de tráfego intensos.

A preparação para um pico de tráfego, seja de um anúncio do Super Bowl ou do lançamento de um novo produto, apresenta lições valiosas para profissionais de segurança, líderes de TI e suas equipes, CIOs e outros líderes técnicos. Incorpore as melhores práticas em sua reunião pré-jogo e você não ficará desapontado no dia do jogo. Nas palavras de Vince Lombardi, “Alguns de nós farão bem o nosso trabalho e outros não, mas todos seremos julgados por uma coisa: o resultado.”

Quer um ótimo resultado para sua marca? Aqui estão quatro dicas para ficar à frente de qualquer aumento de tráfego relacionado ao marketing.



First down: prepare-se para ser um alvo

Quanto mais sua marca brilhar, maior será o alvo para as ameaças à segurança cibernética. Durante momentos de alto risco como o Super Bowl, a segurança não é negociável. Isso é verdade, especialmente para novas marcas que não apareceram no radar de um invasor. Fique à frente do jogo identificando possíveis vetores de ataque e implementando as proteções de segurança apropriadas.

Reúna-se com sua equipe e faça estas perguntas:

Estamos prontos para um ataque intenso de negação de serviço distribuída (DDoS)?

Nos preparamos para táticas DDoS com pedido de resgate ?

Nosso firewall de aplicativo web (WAF) está em sua melhor forma?

Estamos equipados para nos defender contra bots?

Estamos protegendo a API do nosso aplicativo para dispositivos móveis?

Investir adequadamente em segurança pode significar a diferença entre a emoção da vitória publicitária e a agonia de uma violação de dados chegar à primeira página.



Second down: facilite para os fãs e espectadores

Ao envolver os espectadores durante o Super Bowl, é essencial tornar a experiência o mais fácil e perfeita possível. Atenda aos seus hábitos de visualização quando estão em casa com conteúdo otimizado para dispositivos móveis e um URL memorável. Recentemente, até o QR code apareceu em um anúncio do Super Bowl. É importante considerar como seu anúncio vai se relacionar com outro conteúdo digital e se espalhar de forma viral nas mídias sociais, portanto, certifique-se de que ele seja fácil de compartilhar.

Lembra como o tweet da Oreo ganhou a internet durante o blecaute de uma década atrás? O raciocínio rápido da Oreo durante o blecaute do Super Bowl exemplifica o poder de envolver o cliente em tempo real. Para aproveitar ao máximo esse momento de alto risco, certifique-se de que suas equipes de mídia social e atendimento ao cliente estejam totalmente equipadas e preparadas para responder a quaisquer dúvidas ou preocupações de espectadores e fãs.



Third down: prepare-se para um pico sem precedentes no tráfego

Esteja pronto e prepare-se para a agitação. Mesmo as grandes empresas precisam de ajuda para lidar com o súbito fluxo de visitantes, por isso marcas menores podem se sentir especialmente sobrecarregadas com o desafio.

É importante focar na simplificação para escalar. Comece garantindo que sua página de destino esteja pronta para os holofotes. Algumas maneiras de fazer isso são: minimizar o peso da página e optar por um site estático rápido e confiável entregue via CDN, escolher um serviço de streaming que possa lidar com a agitação e limitar o uso de conteúdo de terceiros, que pode se tornar um gargalo e diminuir o desempenho da página. E lembre-se, gerenciar um fluxo de fãs pode exigir uma sala de espera para dar um espaço entre as transações.

Nem todos os picos são gerados da mesma forma. Uma onda de tráfego legítimo pode imitar um ataque DDoS, por isso é essencial ter análises comportamentais para distinguir o tráfego bom do ruim. Algumas marcas com histórico comprovado de proteção de seus sistemas já têm um alicerce para análise baseada em comportamento, mas a maioria precisa trabalhar com um provedor de tecnologia que possa ajudá-las a diferenciar entre seus fãs e inimigos.



Fourth down: planeje todos os cenários

Não negligencie o inesperado e esteja pronto para tudo. A preparação para picos de tráfego e ameaças à segurança cibernética é essencial, mas também é vital levar em consideração quaisquer desafios imprevistos durante um grande evento.

Para proteger sua identidade on-line, planeje o registro de seu domínio cuidadosamente e configure-o corretamente. Considere usar um nome de domínio exclusivo para seus esforços de publicidade, protegendo seus funcionários e clientes de golpes de phishing. Além disso, certifique-se de ficar de olho na apropriação de nomes de domínio com pequenas variações usando caracteres internacionais.

O técnico Joe Gibbs disse uma vez: “Um esforço vencedor começa com a preparação.” Prepare-se como um campeão com um plano de backup sólido e uma equipe de resposta pronta para lidar com quaisquer desafios e, em seguida, apresente sua campanha publicitária em um nível vencedor.



Touchdown

De momentos lendários em campo a campanhas publicitárias dignas do hall da fama, o Super Bowl é onde nascem as lendas e as marcas provam sua coragem. Desde a defesa contra ameaças de segurança cibernética até o gerenciamento do aumento do tráfego e a análise de dados pós-jogo, a equipe de TI, os profissionais de segurança e CIOs são os MVPs para garantir uma campanha publicitária bem-sucedida. A chave para o sucesso é elaborar um plano sólido e montar uma equipe dedicada. Como os jogadores em campo, as empresas devem trazer seu melhor jogo para enfrentar os desafios e apresentar um desempenho vencedor.

Este artigo é parte de uma série sobre as tendências e os assuntos mais recentes que influenciam os tomadores de decisões de tecnologia hoje em dia.

Este artigo foi originalmente produzido pela Security Boulevard