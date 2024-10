O imperativo das APIs: proteger as linhas de vida digitais

Quatro estratégias para fortalecer a segurança dos aplicativos modernos



No cenário digital de hoje, as Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) se tornaram a base da arquitetura de software moderna. Elas são os fios invisíveis que unem nossas experiências digitais, desde serviços bancários móveis até dispositivos domésticos inteligentes. Para os executivos de alto escalão, especialmente CTOs, CIOs e CISOs, entender e proteger as APIs não é mais opcional, é um imperativo estratégico que impacta diretamente a resiliência dos negócios, a capacidade de inovação e a vantagem competitiva.

O ecossistema digital centrado em APIs: os perigos ocultos

As APIs agora dominam o tráfego da internet, compreendendo mais de 57% de todo o tráfego HTTP dinâmico. As APIs permitem uma inovação rápida, experiências aprimoradas do cliente e maior eficiência comercial. No entanto, esse mundo centrado em APIs apresenta desafios de segurança significativos. As APIs são inúmeras, ricas em dados e complexas de proteger, o que as torna alvos atraentes para os invasores.

A ascensão das APIs traz oportunidades sem precedentes e desafios de segurança únicos. À medida que as organizações navegam nesse cenário, o sucesso depende de equilibrar a inovação com medidas de segurança robustas e específicas para APIs, especialmente ao abordar os perigos ocultos das "APIs ocultas".

A prevalência de "APIs ocultas", aquelas desconhecidas ou não gerenciadas por uma organização, é uma questão premente na segurança de APIs. A pesquisa revela que os modelos de aprendizado de máquina descobrem 30,7% mais endpoints de API do que os relatados pelas próprias organizações. Isto cria pontos cegos de segurança significativos e riscos de conformidade regulamentar.

A implicação estratégica é clara: você não pode proteger o que não sabe que existe. A falta de visibilidade de APIs pode levar a exposições de dados inesperadas e violações de segurança, ressaltando a necessidade crítica de processos abrangentes de descoberta e gerenciamento de APIs.

O cenário de ameaças à APIs em evolução

Na medida em que as APIs se tornam cada vez mais centrais para as operações das empresas, elas também se tornam os principais alvos para os cibercriminosos. Aqui estão quatro ameaças críticas à segurança de APIs:

Falha de autorização em nível de objeto (BOLA): a BOLA emergiu como uma preocupação significativa no cenário de segurança de APIs. Esse tipo de ataque manipula chamadas de API para acessar dados que eles não deveriam ter permissão para ver, explorando vulnerabilidades nos mecanismos de autorização da API. O impacto no mundo real dos ataques de BOLA pode ser grave, como evidenciado por um incidente de 2019 em que uma vulnerabilidade de BOLA na API do serviço postal dos EUA levou à exposição de detalhes de contas de 60 milhões de usuários. Ataques de injeção: nesses ataques, agentes maliciosos inserem códigos prejudiciais em chamadas de API para manipular sistemas de back-end, possivelmente obtendo acesso não autorizado ou comprometendo a integridade dos dados. Em 2023, os ataques de injeção, incluindo injeção de SQL e cross-site scripting, estavam entre as principais ameaças a APIs mitigadas. Ataques de negação de serviço distribuída (DDoS): oDDoS sobrecarrega os endpoints de API com uma inundação de tráfego, tornando-os indisponíveis e possivelmente causando interrupções significativas nos negócios. A importância estratégica da proteção contra DDoS é ressaltada pela observação de que esse foi o método de mitigação de APIs nº 1 para os clientes da Cloudflare . Preenchimento de credenciais e tentativas de quebra de senha com força bruta: esses ataques envolvem tentativas automatizadas de obter acesso não autorizado usando credenciais roubadas ou adivinhadas. A natureza automatizada desses ataques significa que eles podem ser realizados em escala, possivelmente comprometendo várias contas em um curto período.





Os três principais desafios da segurança de APIs

As APIs apresentam desafios de segurança exclusivos que exigem atenção estratégica. Compreender esses desafios é essencial para a tomada de decisões informada sobre alocação de recursos, gerenciamento de riscos e estratégias tecnológicas de longo prazo em um ambiente de negócios centrado em APIs. Enfrentar esses principais desafios de forma eficaz pode proteger os ativos digitais e, ao mesmo tempo, garantir a confiabilidade, a conformidade e a escalabilidade dos serviços orientados por APIs.

Desafios de limitação de taxa e proteção contra DDoS: os dados indicam que o erro 429 "Too Many Requests (excesso de solicitações)" foi o erro de API mais frequente, respondendo por 51,6% de todos os erros de API observados. Sem as proteções adequadas, um ataque DDoS bem-sucedido direcionado a APIs críticas pode paralisar todas as operações de uma empresa, o que representa um risco significativo para a empresa. Complexidades de autenticação e autorização: o erro 401 "Unauthorized (não autorizado)" foi o quarto erro de API mais comum encontrado. Isso destaca uma consideração essencial: autenticação e autorização robustas são fundamentais para a segurança de APIs . No entanto, a implementação dessas medidas de segurança deve ser cuidadosamente balanceada para evitar o acesso não autorizado e evitar atritos desnecessários para usuários legítimos. Riscos de exposição de dados: as APIs geralmente lidam com dados confidenciais de forma direta, tornando o manuseio adequado de dados não apenas uma preocupação de segurança, mas um imperativo regulatório. Isto é particularmente crítico em setores altamente regulamentados, como saúde e finanças. Com leis de proteção de dados abrangentes, como RGPD e CCPA, as consequências do manuseio incorreto de dados por meio de APIs podem ser graves, incluindo pesadas penalidades financeiras e danos significativos à reputação.



Quatro estratégias para líderes de tecnologia

Para abordar a natureza crítica da segurança de APIs nas empresas modernas, os executivos devem considerar estas quatro estratégias abrangentes para fortalecer a segurança, impulsionar a inovação e manter uma vantagem competitiva

Implementar um modelo de "segurança positiva": aprimore significativamente sua postura de segurança de APIs definindo esquemas precisos para cada API, especificando métodos, parâmetros e tipos de dados permitidos. Ao permitir apenas o tráfego que esteja em conformidade com esses esquemas predefinidos, você cria um mecanismo de defesa robusto. O sistema bloqueia ou sinaliza automaticamente todas as solicitações que se desviam do esquema, fornecendo uma camada adicional de proteção contra vulnerabilidades zero-day e novos vetores de ataque. Aproveite o aprendizado de máquina para descoberta de APIs e detecção de ameaças: fique à frente de possíveis riscos de segurança, verificando continuamente o ambiente digital para identificar e catalogar todos os endpoints de API, detectar mudanças no comportamento ou na estrutura de APIs, estabelecer linhas de base comportamentais e alertar sobre anomalias em tempo real. Embora a implementação de segurança baseada em ML exija investimento inicial, ela pode reduzir significativamente os custos e riscos de segurança no longo prazo, automatizando tarefas de segurança complexas e permitindo uma resposta rápida a possíveis ameaças. Promova a colaboração entre as equipes de segurança e desenvolvimento: crie uma cultura de desenvolvimento consciente da segurança. A implementação de programas de "campeões de segurança", a integração de testes de segurança automatizados em pipelines de CI/CD, a realização de análises de segurança conjuntas regulares e o fornecimento de treinamento contínuo de segurança de APIs para desenvolvedores podem melhorar significativamente a postura de segurança de uma organização. Essa abordagem não apenas aumenta a segurança, mas também acelera o desenvolvimento, detectando e corrigindo problemas no início do processo. Adotar uma estratégia abrangente de proteção de aplicativos web e APIs (WAAP): os principais componentes dessa segurança de APIs em várias camadas incluem descoberta de APIs e validação de esquema, limitação de taxa avançada e proteção contra DDoS , gerenciamento de bots, autoproteção de aplicativos em tempo de execução (RASP) e avaliação contínua da postura de segurança. Essa abordagem oferece proteção abrangente contra uma ampla gama de ameaças a APIs, ao mesmo tempo em que fornece flexibilidade para adaptação aos vetores de ataque em evolução.



Segurança de APIs preparada para o futuro

Esse cenário em rápida evolução apresenta oportunidades e desafios para a segurança de APIs. Essas quatro tendências principais estão moldando o futuro: ao abordá-las proativamente, as organizações podem fortalecer sua estratégia de segurança de APIs no longo prazo e manter a resiliência contra ameaças em evolução.

Prepare-se para o impacto da computação quântica: para se preparar, as organizações devem explorar as opções de criptografia pós-quântica e desenvolver um plano abrangente para atualizar a criptografia em todas as APIs. Essa abordagem voltada para o futuro ajudará a proteger dados confidenciais e a manter a integridade das comunicações por APIs na era pós-quântica. Adaptar-se à ascensão do GraphQL e do gRPC: à medida que o GraphQL e o gRPC aumentam em popularidade, a implementação de medidas de segurança especializadas torna-se essencial. Para o GraphQL, concentre-se na limitação de profundidade de consulta e nos controles de introspecção. Ao lidar com o gRPC, priorize a proteção do protocolo HTTP/2 subjacente e implemente mecanismos de autenticação fortes. Adote arquiteturas Zero Trust Trust para acesso a APIs: utilizar o Zero Trust para acesso seguro a APIs aprimora a estratégia geral de segurança de uma organização. Isso envolve a implementação de uma verificação de identidade forte para cada tentativa de acesso a APIs, o uso de técnicas de microssegmentação para limitar o possível impacto das violações e o estabelecimento de monitoramento e registro contínuos de todas as interações de APIs. Preparar-se para um maior escrutínio regulatório: as organizações devem realizar auditorias abrangentes de APIs que lidam com dados regulamentados, implementar sistemas robustos de registro e monitoramento e se manterem informadas sobre os regulamentos e padrões emergentes específicos para APIs.



Segurança de APIs como um facilitador de negócios

No mundo digital centrado em APIs, uma segurança robusta de APIs não é apenas uma necessidade técnica, é um imperativo de negócios. Ao adotar uma abordagem estratégica e proativa para a segurança de APIs, os executivos podem não apenas mitigar o risco, mas também permitir uma inovação mais rápida e segura.

A segurança eficaz de APIs é uma jornada contínua, não um destino. Ela requer atenção, adaptação e investimento contínuos. Ao aproveitar soluções avançadas e práticas recomendadas, as organizações podem ficar à frente das ameaças e, ao mesmo tempo, liberar todo o potencial de seus ativos digitais.

Nesta nova fronteira dos negócios digitais, aqueles que dominarem a segurança de APIs não apenas sobreviverão, eles prosperarão, transformando possíveis vulnerabilidades em uma vantagem competitiva. Como executivo, sua liderança em priorizar e abordar estrategicamente a segurança de APIs pode ser a diferença entre a liderança de mercado e a obsolência digital.

