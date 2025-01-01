Inscreva-se

Veja como os serviços para desenvolvedores da Cloudflare podem ajudar você a acelerar a inovação, dar escala global aos seus aplicativos, simplificar o armazenamento de ativos, agilizar a personalização e os testes A/B e atender a outras necessidades críticas de desenvolvimento.

CASOS DE USO
Armazene e baixe rapidamente ativos digitais

Habilite o download rápido e econômico de ativos digitais

  • Armazenamento R2 da Cloudflare

  • Cloudflare Workers KV

Amplie aplicativos estáticos

Aprimore seus aplicativos estáticos com imagens, vídeos e funções dinâmicas

  • Cloudflare Pages

  • Cloudflare Stream

Crie aplicativos colaborativos

Crie projetos web personalizados e colaborativos

  • Cloudflare Durable Objects

  • Banco de dados D1 da Cloudflare

Adicione personalização ou localização

Acesse dados de geolocalização para personalizar ou localizar conteúdo

  • Cloudflare Workers

  • Cloudflare Workers KV

Realize testes A/B com o mínimo de trabalho

Melhore o desempenho dos testes A/B com o mínimo de trabalho

  • Cloudflare Workers

  • Cloudflare Workers Deployments

Monitore tarefas de fluxo de trabalho, desempenho na web e implantações

Resolva tarefas de monitoramento com visibilidade no painel

  • Mecanismo de análise de dados do Workers

  • Cloudflare Workers Deployments

Por que usar a Cloudflare

O núcleo digital moderno para migração ou construção de novos aplicativos

A nuvem de conectividade da Cloudflare é um ambiente seguro e distribuído de computação, armazenamento e aplicativos que ajuda você a recuperar o controle de infraestruturas complexas e custos crescentes, além de inovar com mais rapidez. Ela oferece:
  • Experiências de cliente rápidas e seguras: os serviços de desempenho e segurança são executados em todos os servidores e em todos os locais onde seu código reside, além disso a inspeção de passagem única e o processamento de solicitações reduzem atrasos
  • Escala automática e quase infinita: aplicativos e códigos são implantados automaticamente na região: Terra com pouca ou nenhuma configuração e aproveitam nossa capacidade de rede de 405 Tbps Tbps (e em crescimento).
  • Adoção simplificada de IA: nossa nuvem de conectividade é otimizada para treinamento, inferência, segurança e otimização de IA e oferece armazenamento com taxa de saída zero
  • Desenvolvimento mais rápido: uma linha reta desde a escrita do código até a implantação na produção, impulsionando o desenvolvimento mais rápido de recursos e aplicativos e automatizando as principais otimizações e configurações.
A ProPublica usa serviços para desenvolvedores da Cloudflare para turbinar o desempenho da web

A editora de notícias ProPublica enfrentou problemas de disponibilidade durante picos de tráfego, devido ao fornecimento de grandes quantidades de conteúdo dinâmico.

A empresa adotou o Workers, serviço da Cloudflare para código sem servidor. Isso permitiu que eles construíssem um serviço de armazenamento em cache personalizado que reduziu o tempo decorrido até o primeiro byte em 50%.

“Nossos leitores dependem de nós e o Workers é a plataforma sólida e confiável de que precisávamos para atender às expectativas deles.”

