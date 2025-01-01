Veja como os serviços para desenvolvedores da Cloudflare podem ajudar você a acelerar a inovação, dar escala global aos seus aplicativos, simplificar o armazenamento de ativos, agilizar a personalização e os testes A/B e atender a outras necessidades críticas de desenvolvimento.
Habilite o download rápido e econômico de ativos digitais
Armazenamento R2 da Cloudflare
Cloudflare Workers KV
Aprimore seus aplicativos estáticos com imagens, vídeos e funções dinâmicas
Cloudflare Pages
Cloudflare Stream
Crie projetos web personalizados e colaborativos
Cloudflare Durable Objects
Banco de dados D1 da Cloudflare
Acesse dados de geolocalização para personalizar ou localizar conteúdo
Cloudflare Workers
Cloudflare Workers KV
Melhore o desempenho dos testes A/B com o mínimo de trabalho
Cloudflare Workers
Cloudflare Workers Deployments
Resolva tarefas de monitoramento com visibilidade no painel
Mecanismo de análise de dados do Workers
Cloudflare Workers Deployments
A editora de notícias ProPublica enfrentou problemas de disponibilidade durante picos de tráfego, devido ao fornecimento de grandes quantidades de conteúdo dinâmico.
A empresa adotou o Workers, serviço da Cloudflare para código sem servidor. Isso permitiu que eles construíssem um serviço de armazenamento em cache personalizado que reduziu o tempo decorrido até o primeiro byte em 50%.