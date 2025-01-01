A editora de notícias ProPublica enfrentou problemas de disponibilidade durante picos de tráfego, devido ao fornecimento de grandes quantidades de conteúdo dinâmico.

A empresa adotou o Workers, serviço da Cloudflare para código sem servidor. Isso permitiu que eles construíssem um serviço de armazenamento em cache personalizado que reduziu o tempo decorrido até o primeiro byte em 50%.