La transformation numérique dans le secteur bancaire

Faire progresser les stratégies de sécurité afin de relever les nouveaux défis

Plus qu'une tendance, la transformation numérique est une nécessité pour la survie et la croissance des entreprises sur un marché toujours plus compétitif et porté par la technologie. Les technologies émergentes telles que l'informatique cloud, l'IA, la blockchain, l'automatisation et l'ubiquité des appareils mobiles réinventent les modèles bancaires traditionnels, améliorent les expériences client et redéfinissent les synergies opérationnelles. Le monde de l'après-Covid-19 a encore accéléré la transition vers les services bancaires en ligne et une société quasiment sans espèces. Par exemple, la méthode innovante et simple du paiement sans contact (qui était, à l'origine, une approche plébiscitée par les jeunes de la génération du millénaire) est désormais une approche transactionnelle largement acceptée par toutes les tranches d'âge, dans le monde entier.



Les cinq facteurs à l'œuvre derrière la transformation numérique

Le secteur des services bancaires et financiers accomplit actuellement une transformation numérique fondée sur des innovations et des avancées rapides. Cette transformation entraîne une transformation rapide de la manière dont les institutions financières fonctionnent, interagissent avec les clients et leur proposent de la valeur.

Elle implique l'intégration des technologies numériques dans tous les domaines de l'activité du secteur bancaire, et ainsi, transforme fondamentalement la manière dont les banques opèrent et génèrent de la valeur pour leurs clients. Elle englobe une évolution depuis les pratiques bancaires traditionnelles vers des services plus innovants, orientés client, qui exploitent ces technologies afin d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la satisfaction des clients. Pour le secteur bancaire, cette transformation est portée par plusieurs facteurs :



Les attentes des clients : les clients modernes exigent des expériences bancaires pratiques, rapides et fluides. Ils s'attendent à ce que les services soient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, accessibles depuis n'importe quel appareil et adaptés à leurs besoins individuels. Cette évolution des attentes pousse les banques à adopter des solutions numériques, dans le but d'améliorer l'expérience client. Les progrès technologiques : les innovations telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ou Machine Learning, ML), la blockchain et les analyses de volumes de données massives (Big Data) fournissent aux banques de nouveaux outils permettant d'améliorer l'efficacité, la sécurité et les processus décisionnels. Ces technologies permettent aux banques de proposer des services personnalisés, de détecter la fraude et de rationaliser leurs opérations. La pression concurrentielle : l'essor des entreprises de technologies financières et des banques exclusivement numériques a intensifié la concurrence dans le secteur des services financiers. Pour les banques traditionnelles, la transformation numérique est porteuse d'innovation et conduit à la création de nouveaux produits financiers tels que des portefeuilles numériques, de nouveaux systèmes de paiement et d'autres, permettant de concurrencer ces nouveaux rivaux. Les changements de réglementation : les cadres réglementaires tels que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et la directive européenne Payment Services Directive (PSD2) encouragent les banques à adopter des solutions numériques afin de garantir la conformité et de renforcer la sécurité des données. L'efficacité et la rentabilité : la transformation numérique aide les banques à réduire leurs coûts opérationnels en automatisant les processus, en minimisant les erreurs et en optimisant l'utilisation des ressources. Cette rentabilité est cruciale pour préserver leur rentabilité dans un environnement économique exigeant.



Si cette transformation offre d'immenses avantages à la fois aux banques et à leurs clients, elle étend également la surface d'attaque pour les cybercriminels, permettant ainsi à ces derniers de découvrir les vulnérabilités et de compromettre les systèmes à l'aide de différentes méthodes d'attaque par phishing et par force brute. Le panorama de la sécurité dans le secteur bancaire est caractérisé par une multitude de menaces essentielles, parmi lesquelles :

Les cyberattaques : les banques sont des cibles de choix pour les cyberattaques, notamment les attaques par phishing, les logiciels malveillants, les rançongiciels (ou ransomware) et les attaques par déni de service distribué (DDoS). Ces attaques peuvent conduire à des violations de données, des pertes financières et des atteintes à la réputation.

Les atteintes à la confidentialité des données : tandis que l'utilisation d'outils d'analyse des données et de services personnalisés augmente, les banques traitent d'importants volumes d'informations sensibles concernant leurs clients. Il est essentiel de protéger ces données contre les accès non autorisés et d'assurer la conformité aux réglementations en matière de confidentialité des données, à l'image du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la législation California Consumer Privacy Act (CCPA).

Les risques liés aux tiers : les banques font souvent appel à des fournisseurs et des prestataires de services tiers pour exécuter différentes fonctions. Ces tiers peuvent introduire des risques de sécurité supplémentaires s'ils ne se conforment pas à des normes de sécurité strictes.

Les menaces internes : les menaces internes, qu'elles résultent d'actes de malveillance perpétrés par des collaborateurs ou d'actions involontaires, constituent des risques importants pour la sécurité des banques. Ces menaces peuvent être à l'origine de fuites de données, de fraudes et d'autres incidents de sécurité.

Neuf stratégies pour minimiser le cyber-risque et le risque de pertes de données

De la violation de données subie par Equifax en 2017, qui a affecté 147 millions de clients, jusqu'aux atteintes dont ont été victimes Capital One en 2019 (plus de 100 millions de demandes de carte de crédit) et First American Financial Services (885 millions d'enregistrements de données), le secteur des services financiers demeure l'un des secteurs les plus fréquemment ciblés par les groupes de pirates informatiques soutenus par des États-nations et d'autres acteurs malveillants internationaux solidement financés et armés de technologies d'IA toujours plus puissantes. Pendant la seule année 2024, des établissements tels que HSBC-Barclays, Argentina Central, M&T et Santander figuraient parmi les victimes notables de violations des données bancaires.

Dans cette optique, la sécurisation de cette transformation numérique nécessiterait la mise en œuvre d'une approche à plusieurs facettes impliquant le personnel, les processus et la technologie. Voici neuf stratégies que les banques peuvent mettre en œuvre pour minimiser le risque de cyberattaques et de pertes de données :

Chiffrement avancé : la mise en œuvre d'un protocole de chiffrement fort pour les données au repos et en transit est fondamentale pour prévenir les pertes de données. Les normes de chiffrement avancées (AES-256), ainsi que le chiffrement de bout en bout (E2EE, End-to-End Encryption), garantissent que les données sont chiffrées pendant l'ensemble de leur parcours, de l'expéditeur jusqu'au destinataire, réduisant ainsi le risque d'interception. Masquage des données : les techniques de masquage des données permettent de protéger les données sensibles en créant un substitut fonctionnel, qui imite les données d'origine. Cette approche est particulièrement utile pour protéger les informations d'identification personnelle sensibles telles que les noms, adresses, numéros de carte de paiement et numéros de sécurité sociale. En outre, le masquage de données peut également se montrer extrêmement utile dans les environnements hors production, tels que les environnements de tests et de développement, qui sont aujourd'hui principalement mis en œuvre dans des domaines du cloud public. Authentification multifacteurs (MFA) : l' authentification multifacteurs réduit considérablement le risque d'accès non autorisé en ajoutant une couche supplémentaire de sécurité et en invitant les utilisateurs à fournir un deuxième facteur d'authentification lorsqu'ils se connectent à un compte sur un nouvel appareil ou dans une nouvelle application. Sécurité Zero Trust : le modèle Zero Trust opère sur le principe « Ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». Cette approche exige une vérification continue des identités des utilisateurs et un contrôle des accès strict, peu importe que l'utilisateur concerné se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre du réseau. La mise en œuvre d'une architecture Zero Trust aux fins de la sécurité des réseaux garantit que l'accès aux systèmes est autorisé en fonction de l'identité et du contexte (rôle, emplacement et autres paramètres), minimisant ainsi l'accès aux données et systèmes sensibles, et par là même, le risque de menaces internes et de violations de données. Détection et réponse : l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ou Machine Learning, ML) peuvent améliorer la détection et la réponse aux menaces en analysant de grands volumes de données afin d'identifier les modèles inhabituels et les menaces potentielles. Les systèmes améliorés par IA peuvent détecter les transactions frauduleuses en temps réel, et ainsi, permettre aux banques de prendre des dispositions rapides afin de prévenir les pertes financières. Sécurité exhaustive des points de terminaison : avec l'essor du télétravail, la sécurisation des points de terminaison tels que les ordinateurs portables, les appareils mobiles et les appareils connectés à l'Internet des objets (IoT) est devenue vitale. Les solutions de sécurité des points de terminaison, parmi lesquelles les pare-feu et les systèmes de détection des intrusions, protègent ces appareils contre les attaques par phishing, les logiciels malveillants et d'autres formes de tentatives d'accès non autorisés. Simulations d'attaques par phishing et tests de pénétration : la réalisation de simulations d'attaques par phishing aide le personnel à reconnaître les risques pour la sécurité et à y réagir efficacement. Les tests de pénétration, quant à eux, simulent des cyberattaques afin de révéler les vulnérabilités des systèmes. Ces mesures proactives aident les banques à identifier les faiblesses et à y remédier avant qu'elles ne soient exploitées. Planification de la réponse aux incidents : les banques peuvent également minimiser les risques auxquels sont exposées leurs succursales en mettant en place un plan complet de réponse aux incidents, afin de réagir rapidement et efficacement. Un plan de réponse aux incidents doit décrire les mesures à prendre en cas d'incident, notamment l'identification, l'endiguement, l'effacement, la restauration et la communication. Conformité réglementaire : la conformité aux réglementations relatives à la protection des données, telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD), la législation California Consumer Privacy Act (CCPA) et d'autres, permet d'assurer que les banques tiennent leurs systèmes à jour aux fins d'audits réguliers, tout en mettant en œuvre des politiques régissant l'utilisation et l'accès aux données.

La sécurisation des ressources numériques et la prévention des violations de données dans le secteur bancaire sont des processus complexes et continus, nécessitant une approche à plusieurs couches de la cybersécurité. Le recours aux technologies émergentes telles que la blockchain et la biométrie comportementale, associé à des audits de sécurité réguliers et une solide planification de la réponse aux incidents, peut permettre de renforcer davantage les défenses, de préserver la stabilité financière et de promouvoir l'innovation.

Le cloud de connectivité soutient l'approche « Everywhere Security »

Le cloud de connectivité de Cloudflare propose une plateforme unifiée et intelligente de services cloud-native programmables, offrant une sécurité inégalée permettant de protéger le personnel, les applications et les réseaux. Il aide ainsi les entreprises à reprendre le contrôle, réduire les coûts et diminuer les risques liés à la sécurisation d'un environnement réseau étendu.

Grâce à la portée mondiale et aux fonctionnalités de sécurité avancées de sa plateforme, Cloudflare fournit aux institutions financières un réseau mondial cloud sécurisé et résilient, les aidant ainsi à accélérer leurs initiatives de transformation numérique et à améliorer leur excellence opérationnelle. Au travers de l'approche complète appelée « Everywhere Security » (sécurité omniprésente), Cloudflare aide les banques à protéger leurs données sensibles, à assurer leur conformité aux exigences réglementaires et à préserver la confiance de leurs clients au sein d'un environnement bancaire toujours plus numérique.

Approfondir le sujet

Pour en savoir plus sur les principaux défis auxquels sont confrontés les services financiers et les pratiques recommandées qu'elles adoptent pour gérer les cyber-risques, consultez le livre blanc « Bonnes pratiques de cybersécurité pour les institutions de services financiers ».