API-Dienste sind in hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen nur schwer zu sichern. Das durchschnittliche große Unternehmen hat Hunderte von bekannten APIs, die oft in mehreren Cloud- oder hybriden Umgebungen verwaltet werden. Diese Art der unzusammenhängenden Bereitstellung macht den Prozess der API-Sicherung und -Überwachung wesentlich komplexer und verbraucht zudem wertvolle interne Ressourcen, die für die Skalierung benötigt werden. In einem Bericht gaben 78 % der Befragten an, dass sie in ihren Netzwerken mehr als 250 verschiedene API-Token, -Schlüssel und -Zertifikate verwalten – und mit zunehmender API-Nutzung kann die Belastung durch manuelle Sicherheitsprozesse in mehreren Umgebungen zu unbeabsichtigten Versäumnissen führen.