Sensible Daten schützen und das Vertrauen der Community bewahren



Es herrscht allgemein die Vorstellung, dass gemeinnützige Organisationen unzureichend gegen Cyberangriffe geschützt sind. Außerdem denken die Angreifer, dass sie mit uns leichteres Spiel haben als mit großen Unternehmen. Trotz der oft begrenzten internen Ressourcen für Cybersicherheit müssen gemeinnützige Organisationen unbedingt in diesen Bereich investieren, um vertrauliche Spendendaten zu schützen.



Wir tun unser Möglichstes, um Online-Spenden abzusichern, unsere Daten zu schützen und das Vertrauen unserer Nutzer, Freiwilligen und Spender zu bewahren. Zum Beispiel:



Zum Beispiel nutzen wir für den Schutz unserer Pflegekräfte, Betreuenden und Mitarbeitenden beim Zugriff auf ihre E-Mails und Anwendungen Zero Trust-Netzwerkzugang anstelle einer unsicheren VPN-Lösung. Damit bieten wir ihnen ein besseres digitales Erlebnis, weil sie von überall aus sicher auf ihre Anwendungen zugreifen können.



Mit Diensten für Anwendungsicherheit und -Performance können wir unsere Spenden-Website während unserer jährlichen „Daffodil Day“-Spendenaktion schützen. Da betrügerische Transaktionen blockiert werden, können wir Rückbuchungsgebühren unserer Zahlungsdienstleister vermeiden. Dadurch stehen uns mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, sodass unsere Pflegekräfte mehr Nächte in der Palliativpflege leisten können.



Gemeinnützige Organisationen können auch auf Ressourcen aus der Community zurückgreifen, um ihre digitalen Aktivitäten in erschwinglicher Weise auf höchstem Niveau zu schützen. So sind wir beispielsweise Mitglied von Projekt „Galileo“, in dessen Rahmen gefährdete zivilgesellschaftliche Organisationen kostenlos geschützt werden.