Erfahren Sie, wie die Entwicklerdienste von Cloudflare Ihnen helfen können, Innovationen zu beschleunigen, Ihre Anwendungen global zu skalieren, die Speicherung von Assets zu vereinfachen, die Personalisierung und A/B-Tests zu optimieren und andere wichtige Entwicklungsanforderungen zu erfüllen.
Ermöglichen Sie das schnelle und kostengünstige Herunterladen digitaler Inhalte
R2 Storage von Cloudflare
Cloudflare Workers KV
Erweitern Sie Ihre statischen Anwendungen mit Bildern, Videos und dynamischen Funktionen
Cloudflare Pages
Cloudflare Stream
Erstellen von benutzerdefinierten und kollaborativen Webprojekten
Cloudflare Durable Objects
Cloudflare D1-Datenbank
Zugriff auf geografische Daten zur Personalisierung oder Lokalisierung von Inhalten
Cloudflare Workers
Verbessern Sie die Performance von A/B-Tests mit minimalem Arbeitsaufwand
Cloudflare Workers Deployments
Überwachungsaufgaben mit Dashboard-Transparenz lösen
Analytics-Engine für Workers
Der Nachrichtenverlag ProPublica hatte aufgrund der Bereitstellung großer Mengen dynamischer Inhalte bei hohen Zugriffszahlen mit Verfügbarkeitsproblemen zu kämpfen.
Das Unternehmen hat Workers, den Cloudflare-Dienst für serverlosen Code, implementiert. So konnten sie einen maßgeschneiderten Caching-Service entwickeln, der die Time-to-First-Byte um 50 % verkürzt hat.