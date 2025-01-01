Registrieren

Erstellen Sie moderne, skalierbare Anwendungen mit Cloudflare

Die Connectivity Cloud von Cloudflare beschleunigt die Entwicklung und vereinfacht zeitraubende Aufgaben

Erfahren Sie, wie die Entwicklerdienste von Cloudflare Ihnen helfen können, Innovationen zu beschleunigen, Ihre Anwendungen global zu skalieren, die Speicherung von Assets zu vereinfachen, die Personalisierung und A/B-Tests zu optimieren und andere wichtige Entwicklungsanforderungen zu erfüllen.

ANWENDUNGSGEBIETE
Speichern und schnelles Herunterladen digitaler Inhalte

Ermöglichen Sie das schnelle und kostengünstige Herunterladen digitaler Inhalte

  • R2 Storage von Cloudflare

  • Cloudflare Workers KV

Mehr dazu
Statische Anwendungen erweitern

Erweitern Sie Ihre statischen Anwendungen mit Bildern, Videos und dynamischen Funktionen

  • Cloudflare Pages

  • Cloudflare Stream

Mehr dazu
Cloudflare pages orange
Kollaborative Anwendungen erstellen

Erstellen von benutzerdefinierten und kollaborativen Webprojekten

  • Cloudflare Durable Objects

  • Cloudflare D1-Datenbank

Mehr dazu
Personalisierung oder Lokalisierung hinzufügen

Zugriff auf geografische Daten zur Personalisierung oder Lokalisierung von Inhalten

  • Cloudflare Workers

  • Cloudflare Workers KV

Mehr dazu
A/B-Tests mit minimalem Arbeitsaufwand durchführen

Verbessern Sie die Performance von A/B-Tests mit minimalem Arbeitsaufwand

  • Cloudflare Workers

  • Cloudflare Workers Deployments

Mehr dazu
Workflow-Aufgaben, Web-Performance und Bereit-stellungen überwachen

Überwachungsaufgaben mit Dashboard-Transparenz lösen

  • Analytics-Engine für Workers

  • Cloudflare Workers Deployments

Mehr dazu
Was spricht für Cloudflare?

Der moderne digitale Kern für die Migration oder Entwicklung neuer Anwendungen

Solution hub - Why Cloudflare
Die Connectivity Cloud von Cloudflare hilft Ihnen als sichere und verteilte Rechen-, Speicher- und Anwendungsumgebung, die Kontrolle über komplexe Infrastrukturen und ausufernde Kosten zurückzugewinnen – und Innovationen schneller umzusetzen. Sie bietet:
  • Schnelle, sichere Kundenerlebnisse: Sicherheits- und Performance-Services werden auf jedem Server an jedem Ort ausgeführt, an dem sich Ihr Code befindet, und die Single-Pass-Überprüfung und -Anfrageverarbeitung reduziert Verzögerungen
  • Automatische, nahezu unbegrenzte Skalierung: Anwendungen und Code werden automatisch in der Region: Erde bereitgestellt, und zwar mit wenig bis gar keiner Konfiguration, zudem nutzen sie die Vorteile unserer 405 Tbps Tbit/s Netzwerkkapazität (die ständig weiter ausgebaut wird).
  • Beschleunigte KI-Einführung: Unsere Connectivity Cloud ist für KI-Training, Inferenz, Sicherheit und Optimierung konzipiert – und bietet Speicherplatz ohne Egress-Gebühren
  • Schnellere Entwicklung: Ein direkter Weg vom Schreiben des Codes bis zur Produktionsbereitstellung, der die Entwicklung von Funktionen und Anwendungen beschleunigt und wichtige Optimierungen und Konfigurationen automatisiert.
Solution hub - Why Cloudflare
ProPublica nutzt die Entwicklerdienste von Cloudflare, um die Webperformance zu optimieren

Der Nachrichtenverlag ProPublica hatte aufgrund der Bereitstellung großer Mengen dynamischer Inhalte bei hohen Zugriffszahlen mit Verfügbarkeitsproblemen zu kämpfen.

Das Unternehmen hat Workers, den Cloudflare-Dienst für serverlosen Code, implementiert. So konnten sie einen maßgeschneiderten Caching-Service entwickeln, der die Time-to-First-Byte um 50 % verkürzt hat.

„Unsere Leser verlassen sich auf uns, und Workers war die solide und zuverlässige Plattform, die wir Ihnen bereitstellen mussten.“

Kontaktieren Sie einen Cloudflare Enterprise-Mitarbeitenden

Kontakt

