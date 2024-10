Alles miteinander verbinden und schützen

Wenn Sie mit einer neuen Netzwerkarchitektur beginnen könnten, würden Sie dann das heutige Design wählen? Wahrscheinlich nicht.

Die heutigen Netzwerkarchitekturen sind nicht für das Zeitalter der Konnektivität ausgelegt, in dem wir leben. Sie können unsere verteilten Mitarbeitenden, Geräte, Anwendungen und Daten nicht effektiv verbinden und schützen. Sie haben uns der Kontrolle beraubt und uns mit Komplexität allein gelassen.

Nicht alle können ganz bei null anfangen, aber es muss sich etwas ändern.

Die Schwierigkeit, ein neues Zeitalter der Arbeit zu unterstützen

Für die IT-Abteilung eines Unternehmens ist es eine große Herausforderung, sichere und zuverlässige Konnektivität im gesamten Unternehmen zu gewährleisten. In der Vergangenheit arbeiteten Mitarbeitende in einem Büro, und alles, was sie erreichen mussten, befand sich in einem Rechenzentrum. Dieses Rechenzentrum war der Mittelpunkt, um den sich alles drehte. Diesen Mittelpunkt gibt es aber nicht mehr.

Heutzutage sind Anwendungen überall – vor Ort, in der Cloud – und die Mitarbaitenden müssen von überall aus arbeiten können. Erschwerend kommt hinzu, dass Mitarbeitende oft mehrere Geräte für die Arbeit verwenden – darunter Smartphones, Tablets, PCs und IoT-Geräte. Es ist viel komplizierter geworden, alle und alles miteinander zu vernetzen.

Der Schutz unserer IT-Umgebung ist ebenfalls komplexer geworden. Früher war es einfach, einen Rahmen um alles zu ziehen, was wir zu schützen versuchten. Heute ist der Perimeter amorph und verändert sich ständig.

Das Denken in alten Mustern verstärkt diese Komplexität. Viele Unternehmen versuchen, die Sicherheitsbedrohungen zu bekämpfen, indem sie weitere Sicherheitsebenen und mehr Einzellösungen hinzufügen. Dieser Ansatz macht die Verwaltung viel komplizierter und lässt dennoch Lücken zu.

Es überrascht nicht, dass IT-Teams Schwierigkeiten haben, in dieser komplexen Landschaft Schritt zu halten. Laut einer von Forrester Research im Jahr 2023 unter 449 Entscheidungsträgern im IT-Bereich durchgeführten Umfrage geben 48 % der Befragten an, dass sie Schwierigkeiten haben, die sich verändernden Nutzertypen und die wachsende Zahl von Nutzenden zu unterstützen. In derselben Umfrage gaben 39 % an, dass sie das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren.

Diese Probleme sind mehr als nur lästig für die Mitarbeitenden oder zusätzliche Arbeit für die IT-Abteilung: Sie sind eine Belastung für das gesamte Unternehmen. Gelingt es ihnen nicht, die Kontrolle über IT und Sicherheit wiederzuerlangen, wird sich dies auf die Kundenerfahrung, die Mitarbeitererfahrung, die Produktivität, den Wettbewerbsvorteil, die Zeit bis zur Markteinführung und das allgemeine Risikoprofil auswirken.



Wir brauchen eine Architektur, die neue Arbeitsweisen unterstützt, alles schützt und gleichzeitig die Komplexität reduziert.

Any-to-Any-Konnektivität immer gefragter

Um das neue Zeitalter der Arbeit zu unterstützen, müssen wir Any-to-Any-Konnektivität anbieten; also die Möglichkeit, jeden Nutzenden und jedes Gerät sicher mit jedem Netzwerk und jeder App zu verbinden. Wenn sie richtig implementiert ist, kann die Any-to-Any-Konnektivität neue Arbeitsweisen unterstützen und Firmen ermöglichen, die Kontrolle wieder zurückzugewnnen und die Komplexität beseitigen.

Laut der Forrester-Umfrage sagen 58 % der Entscheidungsträger im IT- und Sicherheitsbereich, dass Any-to-Any-Konnektivität die Produktivität steigern würde. Stellen Sie sich eine Remote-Arbeitskraft mit einem Laptop vor, die sich über eine öffentliche Internetverbindung vernetzt. Diese Arbeitskraft könnte sich über ein sicheres, programmierbares, infrastrukturunabhängiges Netzwerk mit einem lokalen Server ebenso einfach verbinden wie mit einer Cloud-basierten App. Sie könnte jederzeit und von überall aus mit ihrer Arbeit beginnen.

Unterdessen geben 48 % der bei der Forrester-Umfrage befragten Unternehmen an, dass Any-to-Any-Konnektivität die IT-Kosten senken würde. Eine effizientere IT-Organisation könnte sich auf strategische Projekte konzentrieren. Anstatt übermäßig viel Zeit damit zu verbringen, Konnektivität und Zuverlässigkeit sicherzustellen, könnte die IT-Abteilung mehr Zeit auf den Aufbau der Infrastruktur zur Unterstützung künftiger Initiativen verwenden.

Der Rest des Unternehmens könnte so schnell expandieren und innovieren, wie er will. Mit größerer Agilität wäre das Unternehmen besser auf das Wachstum des Cloud Computing, die Rückkehr der Arbeit im Büro oder andere Veränderungen vorbereitet.

Das Netzwerk neu denken – mit der Connectivity Cloud

Die Cloud hat das Potenzial, uns dabei zu helfen, uns vom althergebrachten Denken zu lösen und Any-to-Any-Konnektivität zu implementieren. Allerdings haben viele von uns die Möglichkeiten der Cloud noch nicht voll ausgeschöpft. Wir haben Cloud-Dienste für Computing, Storage und Anwendungen eingeführt, aber nicht für Netzwerke und Sicherheit.

Mit der Cloud können wir eine dedizierte Konnektivitätsschicht schaffen: eine Schicht, die auf dem Internet basiert, aber mit lokalen Netzwerken und der Infrastruktur vor Ort kompatibel ist, und die weltweit verteilt ist, um die moderne Belegschaft zu erreichen. Diese Konnektivitätsschicht kann uns helfen, Nutzer, Geräte und Anwendungen in der lokalen und cloudbasierten Infrastruktur des Unternehmens zu unterstützen und zu schützen.

Um diese Konnektivitätsschicht bereitzustellen, hat Cloudflare die erste Connectivity Cloud entwickelt: eine einheitliche, intelligente Plattform mit programmierbaren Cloud-nativen Services. Eine Plattform, um alles mit allem zu verbinden, die Komplexität zu reduzieren und die Kontrolle zurückzugewinnen. Mit einer Connectivity Cloud können Sie neue Arbeitsweisen unterstützen und alles schützen, ohne den Verwaltungsaufwand zu erhöhen.

Die ersten Schritte in Richtung Connectivity Cloud

Die meisten Unternehmen sind nicht in der vorteilhaften Position, mit ihrer Netzwerkarchitektur komplett neu beginnen zu können. Zum Glück müssen Sie nicht alles auf einmal tun. So wie der Weg zur Cloud ein mehrstufiger Prozess war, können Sie sich schrittweise auf die Connectivity Cloud zubewegen.

Ihre ersten Schritte könnten darin bestehen, veraltete On-Premise-Hardwarelösungen durch Cloud-basierte Dienste zu ersetzen. So könnten Sie beispielsweise VPN-Geräte durch einen cloudbasierten Zero Trust-Netzwerkzugang-Dienst ersetzen. Anstatt sich nach neuen SD-WAN-Geräten umzusehen, sollten Sie WAN as a Service in Betracht ziehen. Sie könnten auch DDoS- oder Load-Balancing-Lösungen vor Ort durch cloudbasierte Dienste ersetzen. All diese Änderungen werden nicht nur dazu beitragen, die Angriffsfläche zu verringern, sondern auch die Verwaltung zu vereinfachen, die Transparenz zu verbessern und die Kontrolle zu verstärken.

Mit einer neuen Art von Cloud in die Zukunft

Es ist Zeit für eine neue Art von Netzwerkarchitektur – und eine neue Art von Cloud, die uns allen hilft, diese Vision zu verwirklichen. Mit einer Connectivity Cloud können wir eine einfachere, effizientere und sicherere Architektur implementieren, die Any-to-Any-Konnektivität bietet. Durch eine Connectivity Cloud können wir neue Arbeitsweisen jetzt besser unterstützen und uns besser auf die Zukunft vorbereiten.

Dieser Beitrag ist Teil einer Serie zu den neuesten Trends und Themen, die für Entscheidungsträger aus der Tech-Branche heute von Bedeutung sind.

