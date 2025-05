Multimodus-Bereitstellung: E-Mail-Sicherheitslösungen wie SEGs müssen inline eingesetzt werden, was bedeutet, dass der Mail-Exchange-Eintrag (ein DNS-Eintrag, der E-Mails an Mailserver weiterleitet) geändert werden muss. Diese Methode eignet sich am besten für externe E-Mails, da sie sich vor den Posteingang des Mitarbeitenden setzt und alle ein- und ausgehenden E-Mails überprüft. Über API bereitgestellte Lösungen sind dagegen in der Regel schneller einzurichten. Ein reiner API-Ansatz hat jedoch den Nachteil, dass er einem Angriff nicht zuvorkommt. So besteht die Gefahr, dass ein Mitarbeitender auf eine E-Mail reagiert, bevor sie neutralisiert wird. Eine Multimodus-Bereitstellung (oder eine, die eine Inline- oder API-Bereitstellung unterstützt) ist am besten, da sie Teams vor internen und externen Bedrohungen sowie vor und nach der Bereitstellung von Nachrichten schützen kann.