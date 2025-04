Link zum Artikel kopieren

Was ist ein DNS-MX-Eintrag?

Ein DNS-MX-Eintrag (Mail Exchange) leitet E-Mails an einen Mailserver weiter. Der MX-Eintrag gibt an, wie E-Mail-Nachrichten in Übereinstimmung mit dem Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, dem Standardprotokoll für alle E-Mails) weitergeleitet werden sollen.

Beispiel eines MX-Eintrags:

example.com Eintragstyp: Priorität: Wert: TTL @ MX 10 mailhost1.example.com 45000 @ MX 20 mailhost2.example.com 45000

Die „Prioritäts“-Zahlen vor den Domains für diese MX-Einträge geben die Präferenz an; der niedrigere „Prioritäts“-Wert wird bevorzugt. Der Server versucht es immer zuerst mit mailhost1, da 10 niedriger als 20 ist. Wenn der Versand einer Nachricht fehlschlägt, wählt der Server standardmäßig mailhost2.

Der E-Mail-Dienst könnte diesen MX-Eintrag auch so konfigurieren, dass beide Server die gleiche Priorität haben und die gleiche Menge an E-Mails erhalten:

example.com Eintragstyp: Priorität: Wert: TTL @ MX 10 mailhost1.example.com 45000 @ MX 10 mailhost2.example.com 45000

Diese Konfiguration ermöglicht es dem E-Mail-Provider, die Last gleichmäßig auf die beiden Server zu zu verteilen.

Wie funktioniert die Abfrage eines MX-Eintrags?

Die Software des Message Transfer Agents (MTA) ist für die Abfrage der MX-Einträge zuständig. Wenn ein Nutzer eine E-Mail sendet, sendet der MTA eine DNS-Abfrage, um die Mailserver für die E-Mail-Empfänger zu ermitteln. Der MTA stellt eine SMTP-Verbindung mit diesen Mailservern her, beginnend mit den priorisierten Domains (im ersten Beispiel oben: mailhost1).

Was ist ein Backup-MX-Eintrag?

Ein Backup-MX-Eintrag ist lediglich ein MX-Eintrag für einen Mailserver mit einem höheren „Prioritäts“-Wert (d. h. einer niedrigeren Priorität), sodass E-Mails unter normalen Umständen an die Server mit höherer Priorität weitergeleitet werden. Im ersten Beispiel wäre mailhost2 der „Backup“-Server, da der E-Mail-Traffic über mailhost1 abgewickelt wird, solange dieser in Betrieb ist.

Können MX-Einträge auf einen CNAME verweisen?

Ein CNAME-Eintrag wird verwendet, wenn Sie auf den Alias einer Domain anstelle ihres eigentlichen Namens verweisen möchten. CNAME-Einträge verweisen in der Regel auf einen A-Eintrag (in IPv4) oder AAAA-Eintrag (in IPv6) für diese Domain. MX-Einträge müssen jedoch direkt auf den A-Eintrag eines Servers oder den AAAA-Eintrag verweisen. Die RFC-Dokumente, in denen die Funktionsweise von MX-Einträgen definiert ist, verbieten den Verweis auf einen CNAME.

So richten Sie MX-Einträge in Cloudflare ein

Hilfe zur Einrichtung von MX-Einträgen in Cloudflare finden Sie unter E-Mail-Einträge einrichten.