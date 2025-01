Ultius setzt Cloudflare ein, um seinen Marktplatz für freiberufliche Autoren zu schützen und zu sichern.

Ultius ist eine Online-Plattform, die Verbraucher mit talentierten Freelance-Autoren in Verbindung bringt, die für sie schreiben und lektorieren oder Geschäftsdokumente vorbereiten. „Ich messe den Erfolg des Unternehmens daran, wie gut wir die Vision des Unternehmens umsetzen“, so Boban Dedovic, CEO von Ultius. „Diese Vision besteht darin, für Verbraucher auf der ganzen Welt ein vertrauenswürdiger Anbieter von Content-Lösungen zu sein. Ich möchte, dass das Unternehmen seine Dienste so vielen Menschen an so vielen Orten wie möglich anbietet.“

Herausforderungen von Ultius: Abwehr von DDoS-Angriffen sowie Anwendungssicherheit und -Performance „Wir kamen zunächst zu Cloudflare, weil wir unter DDoS-Bedrohungen litten und eine globale, stabile Infrastruktur aufbauen wollten, die unangreifbar sein sollte, wenn wir in neue Regionen expandieren“, erklärt Dedovic. DDoS-Angriffe könnten dazu führen, dass die Website von Ultius langsam oder gar nicht reagiert oder für ihre Nutzer gar nicht mehr erreichbar ist. Das bedeutet schlechte Nutzererfahrung, Glaubwürdigkeitsverlust der Marke und letztlich Umsatzeinbußen.

Darüber hinaus dienen diese Angriffe oft als Ablenkung bei Versuchen von Datendiebstahl. Also begab sich Ulitius auf die Suche nach einem Anbieter, der mehr Sicherheit für seine Anwendung und seine internen Ressourcen gewährleistet. Wie bei jedem virtuellen Marktplatz würde eine Kompromittierung von Nutzerdaten dem Unternehmen viel Ärger einbringen und das Vertrauen in die Plattform gefährden.

Neben dem Schutz und der Sicherung der Anwendung ging es Ultius um schnelle und globale Skalierung und eine einheitliche Erfahrung für seine Nutzer. Also musste ein kugelsicherer Provider für verwaltetes DNS sowie ein CDN gefunden werden, um den Benutzern unabhängig vom Endstandort schnell Inhalte zur Verfügung stellen zu können.

Ultius' Lösung: Ein hochleistungsfähiges, funktionsreiches Netzwerk, das auf Sicherheit und Stabilität ausgelegt ist „Ich habe mir vor Cloudflare andere Lösungen angesehen“, sagt Dedovic, „aber ich fand, dass Cloudflare das robusteste und benutzerfreundlichste Angebot hat. Während unsere vorhandene Infrastruktur unseren DDoS-Schutz auf 5 GB/s begrenzte, bietet Cloudflare eine unbeschränkte DDoS-Abwehr, die uns unabhängig von der Größe des Angriffs schützt.“

„Bei Ausfallzeiten berechneten wir sofort die Kosten pro Stunde dieser Ausfallzeit und rechneten dann aus, wie oft das in einem bestimmten Jahr passieren würde. Ohne auf konkrete Zahlen eingehen zu wollen: Die Kosten für den Cloudflare-Dienst haben sich auf jeden Fall bezahlt gemacht, verglichen mit dem, was es uns kosten würde, wenn unser Dienst offline wäre. Mit dem Rate Limiting und der WAF von Cloudflare konnten wir 20 Mal mehr Bedrohungen gegen unsere Infrastruktur blockieren als mit unserer früheren Lösung. Mit diesen Cloudflare-Tools schaffen wir Sicherheit und Vertrauen bei unseren Kunden.“

Als Cloudflare Access herausbrachte, hatte Ultius großes Interesse daran, das neue Tool auszuprobieren, da es eine mögliche Lösung zum Schutz interner Ressourcen vor Eindringlingen von außen sein konnte. „Mit Cloudflare Access können wir unsere Websites wirklich absichern, denn es schafft eine zweite Authentifizierungsebene an wichtigen Dateneingabepunkten“, so Dedovic. „Wir schützen damit alle Eingabepunkte zu Ressourcen, die sensible Daten enthalten“, sagt Dedovic. „Es ist eine leistungsfähige und benutzerfreundliche Lösung zum Schutz unserer internen Ressourcen. Außerdem konnte ich es in 20 Minuten einrichten, ohne dass irgendwelche technischen Änderungen erforderlich waren. Mein Team ist überglücklich, dass wir unser altes, langsames, nervtötendes VPN abgeschafft haben.“

Ultius nutzt nun auch Cloudflares führende Dienste im Bereich Verwaltetes DNS, CDN und Argo Smart Routing. Zusammengenommen verkürzt sich so die Time-to-First-Byte um mehr als 50 % und die Performance der gesamten Anwendung steigt um mehr als 60 %. Dedovic fasst zusammen: „Mit einer schnelleren Website verbessern wir unseren Service für bisherige und neue Kunden sowie für unsere Autoren und Mitarbeiter. Die Performance-Dienste von Cloudflare haben sich unmittelbar auf unsere Konversionsrate und die Verfügbarkeit unserer Website ausgewirkt.“