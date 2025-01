DI.FM eliminiert mit Backblaze und Cloudflares Bandwidth Alliance Gebühren für den ausgehenden Datenverkehr.

Digitally Imported (DI.FM) ist ein Online-Radio für Fans elektronischer Musik auf der ganzen Welt. DI.FM wurde 1999 mit einem einzigen Kanal gegründet und bietet heute mehr als 90 spezialisierte Kanäle über das Internet, mobile Anwendungen und Streaming-Partner von Drittanbietern an. Mit seinem riesigen Katalog mit elektronischer Musik, die zu 100 % von Menschen kuratiert wurde, garantiert DI.FM ein überragendes Hörerlebnis mit Authentizität, Originalität und Tiefe.

The Challenge

DI.FM suchte nach einer globalen Bereitstellungs- und Performanceplattform, mit denen es seine Streaming-Medien weltweit zuverlässig von seinen Ursprungsserver-Colocations aus bereitstellen kann. Außerdem wollte es keine teuren Gebühren für Speicherung, Datentransfer von ihrem Ursprung zu seiner Content-Delivery-Plattform und endgültige Verteilung an die Endnutzer zahlen (viele Cloud-Anbieter erheben zusätzliche Gebühren für jeden Schritt in dieser Pipeline).

This is where the Bandwidth Alliance came in: by pairing Backblaze's affordable and reliable object storage with Cloudflare's global cloud platform, including its best-in-class CDN, DI.FM found a path to a modern and resilient media streaming solution that integrates well with their hybrid infrastructure — while achieving major cost savings.

The Bandwidth Alliance Solution

Das Streaming von Medien ist der Kern des Geschäfts von DI.FM. Ohne eine globale Cloud-Plattform für die Verteilung funktioniert sein Produkt nicht. Das Unternehmen braucht einen Partner mit transparenter und kalkulierbarer Preisgestaltung und genügend Kapazität, um seinen globalen Kundenstamm zu bedienen.

Als DI.FM potentielle Partner zu evaluieren begann, ging es zuerst um eine ausgewogene Preisgestaltung zwischen seinem Ursprung und dem CDN und dann um die Übertragungskosten zwischen den Points of Presence des CDN zum Endnutzer. Viele der Anbieter, die DI.FM in Betracht zog, stellten für diese Transfers überhöhte Gebühren in Rechnung, boten komplexe Bundles an, um höhere Übertragungsgebühren zu kassieren, und verfügten nicht über die globale Abdeckung, die DI.FM benötigte.

The Bandwidth Alliance proved to be the answer. By migrating to Cloudflare, DI.FM was immediately able to deliver content from Cloudflare’s global network, spanning over 330 cities in 90 countries worldwide. Now, listeners who previously had to deal with the latency of streaming content from remote servers are seeing a vastly improved experience, with tunein latency (the delay between pressing play and audio starting in their client) improving by as much as 300ms.

Zusätzlich zum Streamen von Medien und zur Verteilung seiner Webinhalte nutzt DI.FM auch die robusten Sicherheitsfunktionen von Cloudflare, um die Website und die APIs von DI.FM zu schützen. Dazu gehört auch die Verschleierung des Standorts seiner Ursprungsserver.

Gleichzeitig begann DI.FM damit, den B2-Speicher von Backblaze zu nutzen. Dabei handelt es sich um einen aktiven Objektspeicher ähnlich dem S3 von AWS, aber zu einem Bruchteil der Kosten. Da sowohl Backblaze als auch Cloudflare Partner in der Bandwidth Alliance sind, verzichten sie auf Gebühren für ausgehenden Datenverkehr, die andere Cloud-Anbieter in der Regel erheben. DI.FM muss also nicht dafür zahlen, seine Inhalte vom Backblaze-Speicher in das globale Netzwerk von Cloudflare zu übertragen.

„DI.FM ist dank der Bandwidth Alliance in der Lage, der wachsenden Nachfrage entsprechend effizient zu skalieren: Inhalte werden auf Backblaze B2 gespeichert – zu 1/4 der Kosten von S3 – und ohne Gebühren für ausgehenden Datenverkehr über das globale Delivery Network von Cloudflare übertragen“, so Nilay Patel, VP Sales bei Backblaze.

About the Bandwidth Alliance

Datenübertragungsgebühren, die von vielen Cloud-Providern erhoben werden, können ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Cloud-Hosting-Rechnung sein. Da Cloud-Provider ihr eigenes globales Telekommunikations-Backbone oder Transit-Dienstleister für den Traffic nutzen, entstehen ihnen Infrastrukturkosten, die sie als Datenübertragungsgebühren an ihre Kunden weitergeben.

Most cloud providers that deliver traffic to users via Cloudflare share a presence with Cloudflare in the same data centers around the world. In these data centers traffic is transferred locally through a peering connection, minimizing infrastructure costs and transit charges. Our partners have agreed to pass on these cost savings to our joint customers by waiving or reducing data transfer charges.