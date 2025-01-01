制定 NIS2 合規策略 探索簡化歐盟網路安全合規性的方法

歐盟的網路和資訊系統安全指令 2.0 (NIS2) 將迫使很多組織增強網路安全策略。採用統一的網路和安全平台可幫助您的團隊降低風險和遵守新的要求，而不會增加成本或複雜性。

與 Cloudflare 合作制定 NIS2 合規計劃。