歐盟的網路和資訊系統安全指令 2.0 (NIS2) 將迫使很多組織增強網路安全策略。採用統一的網路和安全平台可幫助您的團隊降低風險和遵守新的要求，而不會增加成本或複雜性。
與 Cloudflare 合作制定 NIS2 合規計劃。
本場網路研討會研究 NIS 2 帶來的最重要的變化，並提出滿足 NIS 2 要求所需的風險管理措施。
[僅提供英文版] 本白皮書描述了從 NIS1 向 NIS2 合規性的轉換，以及像 Cloudflare 這樣的全球連通雲如何幫助您保持合規性。
本電子書描述了現有安全性方法面臨的數個合規性挑戰，以及全球連通雲如何幫助您克服這些挑戰。
PhonePe 藉助 Cloudflare 為超過 3,300 萬商家提供保護，同時為超過 4 億註冊使用者提供順暢和低延遲的客戶體驗。
[僅提供英文版] Temple and Webster 已部署 Cloudflare 來取代傳統的效能和安全解決方案，確保員工存取安全並加速監管合規性。
Porsche Informatik 依賴 Cloudflare 來管理其品牌和經銷商網路的流量，保護網站免受網際網路影響，並自動完成雲端遷移工作
