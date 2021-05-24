应对数据监管的挑战



互联网与本地化数据监管

互联网是去中心化的，没有国界。通过互联网，信息可以在几毫秒内传输到全球，几十年前无法想象的服务和商业模式，如今已成为普遍现象。

但是，组织在信息和数据方面面临的法律和监管现状则要复杂得多。由于对数据隐私的担忧，各地纷纷制定和实施严格的隐私法规，例如《通用数据保护条例》(GDPR) 和《加州消费者隐私法》(CCPA)。有 100 多个国家/地区通过了一套独特的数据监管法律，分别实施各自的跨境数据管理框架。

鉴于互联网的全球互联网络没有国界，旨在保护消费者隐私的数据法规有时难以解读，且不断变化，也难以遵循。世界各地的数据法规各不相同，有时还因行业而异，使得组织难以遵循最新标准、必要的认证和物理数据存储要求。

面对这两难现状，许多组织依靠数据本地化：将数据保存在一个特定区域内，不让数据在全世界传输或离开某个云区域进行处理和存储。

然而，数据本地化也存在一系列挑战。

挑战 1：选择本地化基础设施模式

现代组织在选择应用程序的运行地点时，主要有四个选择：

本地数据中心 公共云 私有云 混合云基础设施

他们选择的模式对其如何实现业务扩展和数据本地化都有重�大影响。

1. 本地数据中心：将区域内客户的数据存储在本地数据中心，本地化变得相对简单。只要本地基础设施获得充分保护，其中的数据就会保留在本地。

但对于区域外的客户，使用本地方式几乎不可能实现数据本地化。为服务这些客户，他们的数据必须引入内部数据中心，并离开数据来源地区。

2. 公共云：与本地计算相比，公共云计算在许多方面都可以更简单地为全球受众服务，因为基于云的应用程序可以在全球各地的服务器上运行。然而，云计算对数据处理地点几乎没有可见性，给那些希望控制数据去向的组织带来了挑战。

组织如果使用公共云计算并希望将其数据本地化，应考虑其公有云供应商的云区域位置。“云区域”是指云提供商的服务器实际位于数据中心的哪个区域。将数据限制在一个特定的云区域，应该可能实现本地化。然而，并不是所有的公共云提供商都在所需地区拥有数据中心，也不是所有提供商都能保证数据不会离开该地区。

3. 私有云：与本地数据中心模式一样，私有云模式部分解决了数据本地化的问题：如果云位于所需地区，其中的数据就理所当然能本地化。但是，云区域外的客户的�数据则不能本地化，除非在客户所在地区也配置额外的私有云。若在客户所在的每个地区均运行私有云，组织的维护成本则太高昂。(私有云的成本比公共云要高，因为物理基础设施的成本没有多个云客户来共同承担）。

4. 混合基础设施：混合模式也存在上述数据本地化挑战。组织往往难以确保数据在混合云模式中流向正确的地方，特别是在多个不同云平台和基础设施类型之间同步数据时，这更是一项挑战。

解决第 1 项挑战：与无关乎基础设施的全球边缘网络合作

将所有基础设施设置在一个地区内，抑制了抵达全球受众的能力；但对大多数组织来说，要在世界各地维护基础设施也不切实际。

最佳方案是与全球边缘网络（CDN 供应商或提供 CDN 缓存与其他额外服务的供应商）合作，这无关乎基础设施。这样，网站和应用程序能够扩展到全球受众，无论他们使用的是混合云、公共云、私有云，还是本地模式。

挑战 2：抵达全球受众，同时将数据保留在本地

没有对数据处理地点的粒度控制，不可能实现数据本地化。但没有广泛分布的非本地入网��点，也不可能服务全球受众。本地化和全球化是两种相反的能力——但理想情况下，数据本地化合作伙伴能够同时提供这两种能力。

解决第 2 项挑战：确保全球边缘网络能够对数据流进行本地化控制

对于需要将数据本地化的组织来说，最终目标是控制数据的处理和存储位置。组织必须评估边缘网络供应商，确保他们有考虑对数据的去向和处理方式进行本地化控制。

挑战 3：本地化解密

收集用户数据的组织使用加密技术来保护传输中的数据和静态数据，因此只有获得了授权才可以查看、处理或更改数据。对于穿越网络的数据，目前使用最广泛的加密协议是传输层安全 (TLS)。TLS 依靠的是非对称加密，需要两个密钥：一个公钥和一个私钥。公钥提供给整个互联网，私钥则保密。

私钥的存储位置决定了加密数据（包括潜在的敏感数据）的解密位置。这对本地化非常重要，因为数据一解密，就可被任何有权访问解密数据的人看到。

解决第 3 项挑战：本地化解密的两项关键能力

TLS 加密非常强大��，几乎可以抵御任何人的破译企图。这意味着，通过 TLS 加密的数据，只要保持加密状态，就可以安全穿越本地化区域以外的地区。为确保只在指定区域内进行解密，组织需要两项关键能力：

第 1 项能力：本地 TLS 密钥存储。组织需要能够将私钥保存在本地化区域内的服务器上。这可确保通过 TLS 加密的数据只能在该区域内解密和查看。如果组织使用外部供应商完成 TLS 加密，则供应商需要提供无密钥 SSL，以确保密钥不会离开组织的基础设施。 第 2 项能力：代理加密连接。想要实施数据本地化的组织实际上需要结合本地化私钥存储，以及可以有效将客户的加密连接代理到私钥存储位置和 TLS 可以安全终止之地的全球网络。

挑战 4：本地化访问

一将数据本地化，组织就必须采取预防措施，确保数据保留在其本地化区域内。内部访问控制对保持数据本地化极为重要，特别是对于有国际入网点的组织。如果本地化区域以外的员工从其所在区域访问数据，这�就抵消了为保持数据本地化所做的所有工作。

不幸的是，今天许多组织都在使用传统的授权系统，信任企业网络内的任何人，无论他们在什么地方。这种设置即城堡与护城河模型（网络边界即护城河），不容易映射到数据本地化方法。如果组织中的任何人无论在什么地方都可以访问数据，那不如不要将数据本地化。

解决第 4 项挑战：将位置作为一个授权因素

组织可以通过将位置作为访问数据的一个授权因素来解决这一问题。

如果企业采用 Zero Trust 模型，而不是“城堡与护城河”模型，则更容易实现这一点。在 Zero Trust 模型中，默认不信任任何用户或设备，即便是从企业网络内部访问。Zero Trust 解决方案会先评估几个因素：设备态势、用户身份和权限、位置等，然后再授予访问权限。

边缘计算：新的本地化基础设施解决方案

在边缘计算中，应用程序在有许多入网点的边缘网络上运行，而非几个相互隔离的数据中心。这带来了以下优势：在世界各地运行代码，同时更高效地服务用户，并尽可能在用户附近处理数据。边缘计算的这一特性让本地化变得更加可行。

从本地化和监管合规的角度来看，边缘计算的另一优势是，不同代码可以在边缘的不同部位运行。这可促进有效的数据本地化和本地化监管合规：可以根据不同地区的法规，在不同地区部署略微不同的应用程序功能。

Cloudflare 和数据隐私

互联网上的隐私对我们个人和工作生活的安全至关重要，然而，互联网在构建时并没有考虑到隐私。因此到处充满了对互联网技术公司数据和隐私处理方式的担忧。

Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网，包括专注通过构建保护隐私的产品和技术来修复这一基本设计缺陷。

Cloudflare 数据本地化套件在全球 250 多个地点提取流量，然后将本地化客户的所有流量转发到本地化地区的数据中心。在流量到达区域内的数据中心之前，既不会检查流量，也不会将流量解密。利用地域密钥管理器，客户可以将其 TLS 密钥保存在指定区域内。因此，Cloudflare 的客户能够将全球网络带来的性能、安全和可用性�等优势与本地化需求结合起来。

Cloudflare 就影响当今技术决策者的最新趋势和主题发布了系列文章，本文为其一。