Touch of Modern 使用 Cloudflare 保护敏感的客户信息并提高站点性能。Touch of Modern 是精心策划的现代男士电子购物目的地。“我们寻找全球最有趣的产品，”Touch of Modern 的首席技术官 Steven Ou 解释说，“并以最有优势的价格提供这些产品。”

Touch of Modern 已履行了超过一百万份订单，前不久被评为 2016 年增长最快的私营公司之一。

Touch of Modern 的挑战：保护敏感数据

随着 Touch of Modern 的发展，它赢得了越来越多的关注。但是，与其他成长中的电子商务公司一样，Touch of Modern 拥有的客户越多，他们存储的敏感付款和客户信息就对恶意代理等行为方越有价值。Ou 表示：“黑客开始攻击我们，试图破坏我们的网站并访问帐户信息。我们保存了客户信用卡以备重复使用，从而提供更便利的购物体验，但是如果客户帐户被盗，可能会导致未经授权的信用卡扣费，这对我们和客户来说都是噩梦。”

Touch of Modern 的解决方案：内置高速特性的安全提供商

在寻找安全提供商时，Touch of Modern 发现 Cloudflare 的安全套件以无与伦比的价格提供高性能 CDN（内容交付网络）所需的强大安全工具。Ou 指出：“使用 Cloudflare 获得的安全性和 CDN 功能的总成本比仅使用我们以前使用的传统 CDN 更经济。Cloudflare 帮助我们保持在线、为终端用户提供更快速的站点访问体验，并保护顾客的敏感信息。”

Touch of Modern 利用 Cloudflare 的 DDoS 缓解措施和 WAF（Web 应用防火墙）来保持站点正常运行并受到保护、免受攻击，以及筛选恶意请求并防止敏感数据泄露。Cloudflare 的 DDoS 缓解措施可抵御 Internet 上有史以来最大的一些攻击，因此 Touch of Modern 无需担心遭受容量耗尽攻击。同样，Cloudflare 的 WAF 利用来自网络上 2500 万个 Internet 资产的安全威胁情报，即使面对最新已知的漏洞和攻击，也可以确保 Touch of Modern 安全无虞。

此外，通过将 Cloudflare 的 CDN 和 Argo Smart Routing 的性能优势相结合，Touch of Modern 站点的速度大大提高。Ou 解释说：“我们打开 Argo Smart Routing，速度就立即上升了 27%。亚马逊表示，每减少 100 毫秒的延迟，转化率就会提高 1％。按照这种逻辑，我估计 Argo 为我们带来了 5% 的转化率增长。”