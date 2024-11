Touch of Modern 使用 Cloudflare 保护敏感的客户信息并提高站点性能。Touch of Modern 是精心策划的现代男士电子购物目的地。“我们寻找全球最有趣的产品,”Touch of Modern 的首席技术官 Steven Ou 解释说,“并以最有优势的价格提供这些产品。”

Touch of Modern 已履行了超过一百万份订单,前不久被评为 2016 年增长最快的私营公司之一。

Touch of Modern 的挑战:保护敏感数据

随着 Touch of Modern 的发展,它赢得了越来越多的关注。但是,与其他成长中的电子商务公司一样,Touch of Modern 拥有的客户越多,他们存储的敏感付款和客户信息就对恶意代理等行为方越有价值。Ou 表示:“黑客开始攻击我们,试图破坏我们的网站并访问帐户信息。我们保存了客户信用卡以备重复使用,从而提供更便利的购物体验,但是如果客户帐户被盗,可能会导致未经授权的信用卡扣费,这对我们和客户来说都是噩梦。”

Touch of Modern 的解决方案:内置高速特性的安全提供商

在寻找安全提供商时,Touch of Modern 发现 Cloudflare 的安全套件以无与伦比的价格提供高性能 CDN(内容交付网络)所需的强大安全工具。Ou 指出:“使用 Cloudflare 获得的安全性和 CDN 功能的总成本比仅使用我们以前使用的传统 CDN 更经济。Cloudflare 帮助我们保持在线、为终端用户提供更快速的站点访问体验,并保护顾客的敏感信息。”

Touch of Modern 利用 Cloudflare 的 DDoS 缓解措施和 WAF(Web 应用防火墙)来保持站点正常运行并受到保护、免受攻击,以及筛选恶意请求并防止敏感数据泄露。Cloudflare 的 DDoS 缓解措施可抵御 Internet 上有史以来最大的一些攻击,因此 Touch of Modern 无需担心遭受容量耗尽攻击。同样,Cloudflare 的 WAF 利用来自网络上 2500 万个 Internet 资产的安全威胁情报,即使面对最新已知的漏洞和攻击,也可以确保 Touch of Modern 安全无虞。

此外,通过将 Cloudflare 的 CDN 和 Argo Smart Routing 的性能优势相结合,Touch of Modern 站点的速度大大提高。Ou 解释说:“我们打开 Argo Smart Routing,速度就立即上升了 27%。亚马逊表示,每减少 100 毫秒的延迟,转化率就会提高 1%。按照这种逻辑,我估计 Argo 为我们带来了 5% 的转化率增长。”