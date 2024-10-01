Computex 通过添加 Cloudflare Magic Transit 来增强其托管安全性产品，以保护其客户免受 DDoS 攻击

Computex 是一家集全球解决方案、网络安全、托管安全性服务和托管服务的提供商。它在北美设有办事处，并为全球客户提供支持。Computex 总部位于休斯顿，多年来一直被休斯顿商业杂志评为休斯顿排名第一的网络安全公司。通过其托管服务产品，他们提供了广泛的服务，从托管基础结构（基础结构即服务）到安全性运营中心 (SOC) 即服务，再到中小型企业 (SMB) 和大型企业等。Computex 目前管理着 65,000 名用户，并为 1,000 多家公司提供服务。

作为一家大型网络安全公司，他们的主要目标是保护客户的业务并保护他们免受攻击。

挑战：DDoS 攻击危及核心服务

Computex 正在迅速扩大，从一个只提供国内服务的企业转向为支持世界各地服务的企业。随着这种增长，攻击者的可见性增加，他们需要为客户提供主机，以应对网络威胁，保护其为客户托管的服务和基础结构免受网络威胁。

分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击正变得越来越普遍和复杂�。对于 Computex 而言，DDoS 攻击可能会显著影响其向客户提供核心服务的能力，因为该公司托管其客户的基础结构并向客户提供 SSL VPNs 。

Cloudflare Magic Transit 智能地缓解 DDoS 攻击

Computex 之前有过 DDoS 防护解决方案，但不能满足其业务的需要。该解决方案需要频繁的监控和配置更改，以保护 Computex 的基础结构免受更为复杂的 DDoS 威胁。

为了获得更加可持续性的解决方案，Computex 转向了 Cloudflare。Computex 的 SOC 经理 Oscar Morales 说：“我非常感谢 Cloudflare 提供给我们的文件。这使我们很容易理解 Cloudflare 需要我们提供哪些数据要点，以及我们需要做些什么来确保我们正确高效地配置和设置所有内容。”

Computex 还看到了在实施过程中直接与 Cloudflare 团队合作的价值。“我们对 Cloudflare 的体验非常好，”基础结构副总裁 Kuoan Lee 说。“我们的客户团队每天都与我们通电话，帮助我们进行微调并达到目标。”

在部署 Magic Transit 后，Computex 不再需要不断监控和响应，以抵御不断演变的 DDoS 威胁。Morales 表示，“Cloudflare Magic Transit 会自动适应威胁并缓解它们。它还会提供反馈和分析，以便作为企业的我们能够做出最佳决策。”

对于 Computex 而言，DDoS 攻击是对其业务的生存威胁。一次成功的攻击可能会导致公司错过服务级别协议 (响应时间)，从而使他们损失客户和金钱。此外，在网络保险、公共关系和事后取证安全性评估方面，一次成功的攻击可能会带来巨大的补救成本。

Magic Transit 通过消除对 DDoS 攻击的恐惧，为 Computex 提供持续的成本节约和安心。Morales 说：“这消除了让资源处于闲置状态和 24/7 全天候监控的需要。我们很高兴 Cloudflare 为我们做这件事，因为我刚收到�一份报告说，‘我们今天缓解了这么多 DDoS 流量。’”

Cloudflare Spectrum 提供针对应用程序层 DDoS 攻击的保护

现代 DDoS 攻击通常结合第 3/4 层和第 7 层攻击。网络级监控和 DDoS 保护不足以缓解这些威胁。Computex 解决方案架构师高级总监 Adam Klimko 表示，“仅仅基于源代码，很难从坏流量中过滤出好流量。来自第 3 层或第 4 层的好攻击者和坏攻击者的任何数据包都没有任何独特之处，因为攻击更多地发生在应用程序层。”

Computex 为其客户托管 SSL VPN、DNS、电子邮件和其他服务，并且需要深入了解此流量以检测和过滤 DDoS 流量。“这就是我们启用 Spectrum 的原因，” Morales 说。Cloudflare Spectrum 是一种反向代理服务，可在不影响性能的情况下保护 TCP 和 UDP 应用程序免受 DDoS 攻击。“由于我们业务的性质和这些服务的重要性，这对我们来说是很有意义的。否则，我们就没有在正确的情况下使用正确的工具。”

使用 Cloudflare 解决方案保护客户

Computex 的首要任务是承担确保客户业务安全和受到保护的责任，Computex 云与网络安全总裁 Faisal Bhutto，相信通过 Magic Transit 和 Spectrum 提供 DDoS 保护对于实现该目标以及向客户提供最佳解决方案的能力至关重要。他说：“Cloudflare 是一种智能解决方案，它能够了解您的环境并随着时间的推移进行调整。这是一个具有弹性和综合性的解决方案，其团队不仅在销售周期，而且在实施和采用过程中都致力于为客户提供支持。”